Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương mở ra cơ hội huy động nguồn vốn dài hạn phục vụ phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội - Ảnh: MH

Đón dòng vốn từ nhà đầu tư dài hạn

Cuối tháng 6/2026, Sở Tài chính Hà Nội ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank và MB về phối hợp triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Khi đó, thành phố hướng tới huy động khoảng 150.000-200.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030, ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, đặc biệt là đường sắt đô thị.

Gần 5 tháng sau, kế hoạch huy động vốn đã có thêm những con số cụ thể. Ngày 26/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị trong năm 2027.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhu cầu vốn đầu tư năm 2027 của các tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14 là 184.100 tỷ đồng. Sau khi cân đối các nguồn ngân sách, thành phố đề xuất huy động tối đa 121.700 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu.

Quy mô huy động này đặc biệt đáng chú ý khi đặt trong tương quan với thị trường hiện nay. Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cuối tháng 10/2026, giá trị trái phiếu chính quyền địa phương đang niêm yết đạt 9.650 tỷ đồng, với 9 mã trái phiếu.

Lượng vốn Hà Nội dự kiến huy động gấp hơn 12 lần giá trị niêm yết của phân khúc này. Dù khác nhau về bản chất, hai con số phần nào cho thấy quy mô của kế hoạch phát hành và yêu cầu mở rộng cơ sở nhà đầu tư.

Hà Nội dự kiến huy động vốn qua 3 đợt, với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm, thông qua đấu thầu hoặc bảo lãnh phát hành.

Không phải kỳ hạn nào cũng có sức hút như nhau đối với thị trường. Theo HNX, trong tháng 10/2026, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và 10 năm chiếm lần lượt 50,9% và 48,3% khối lượng phát hành. Lãi suất trúng thầu cuối tháng tương ứng là 4,27%/năm và 4,43%/năm. Hai kỳ hạn 15 năm và 30 năm được gọi thầu nhưng không trúng thầu.

Những mức lãi suất này có giá trị tham khảo khi xây dựng phương án huy động vốn. Riêng lãi suất trái phiếu Hà Nội sẽ do UBND thành phố quyết định trong phạm vi khung lãi suất của Bộ Tài chính.

Với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và quỹ hưu trí, việc nắm giữ tài sản dài hạn có thể giúp cân đối với nghĩa vụ chi trả trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh lợi suất, khả năng chuyển nhượng trái phiếu khi cần cơ cấu lại danh mục cũng là yếu tố được nhà đầu tư quan tâm.

Ông Đỗ Lê Thành Đạt, Phó Giám đốc Khối Xếp hạng tín nhiệm và Nghiên cứu, VIS Rating, cho rằng thị trường cần có “nguồn cung đều đặn, đủ quy mô; thanh khoản trên thị trường thứ cấp và lực cầu dài hạn từ nhà đầu tư tổ chức”.

Theo ông Đạt, xây dựng lịch phát hành trung hạn sẽ giúp nhà đầu tư chủ động chuẩn bị nguồn vốn. Minh bạch thông tin tài khóa và đánh giá tín dụng độc lập cũng góp phần tạo cơ sở định giá trái phiếu.

Đây cũng là những vấn đề mà các ngân hàng có thể hỗ trợ Hà Nội thông qua khảo sát nhu cầu thị trường, tư vấn sản phẩm, phương án phát hành và mở rộng mạng lưới nhà đầu tư.

Phát triển thị trường trái phiếu chính quyền địa phương góp phần đa dạng hóa kênh huy động vốn dài hạn cho đầu tư hạ tầng đô thị. Ảnh: MH

Bài toán vốn vay và nguồn trả nợ

Nếu nhà đầu tư quan tâm đến lợi suất và thanh khoản thì đối với Hà Nội, điều cần tính toán là chi phí huy động trong suốt thời gian vay và khả năng bố trí nguồn thanh toán khi đến hạn.

Theo phương án được TP Hà Nội trình ngày 26/11, nợ gốc trái phiếu sẽ được hoàn trả một lần khi đáo hạn. Với giả định lãi suất trong báo cáo, khoản chi trả lãi và phí ước khoảng 9.700 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn thanh toán được bảo đảm từ ngân sách thành phố và nguồn đầu tư phát triển hằng năm.

Dư nợ ngân sách địa phương cuối năm 2027 dự kiến đạt 134.200 tỷ đồng, thấp hơn hạn mức tối đa 359.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh việc tuân thủ giới hạn dư nợ, khả năng cân đối nguồn thanh toán trong từng năm ngân sách cũng cần được tính toán.

Việc chia thành nhiều đợt phát hành tạo điều kiện để thành phố huy động vốn sát với nhu cầu thực tế. Bởi ngay cả khi công trình chưa hoàn thành, ngân sách vẫn phải bố trí nguồn thanh toán lãi đối với lượng trái phiếu đã phát hành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu xây dựng phương án cụ thể cho từng đợt phát hành trên cơ sở tình hình ngân sách, đồng thời xác định những mốc công việc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án, từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến tái định cư.

Cùng với việc huy động vốn vay, Hà Nội đang hướng tới khai thác nguồn lực đất đai gắn với mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

Khi các tuyến metro được hình thành, khả năng kết nối giao thông có thể tạo thêm điều kiện phát triển các khu thương mại, dịch vụ và không gian đô thị quanh nhà ga. Việc khai thác quỹ đất tại những khu vực này cũng mở ra cơ hội bổ sung nguồn thu ngân sách.

Theo phương án phân chia nguồn thu ngân sách năm 2027, ngân sách thành phố dự kiến hưởng 100% nguồn thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD.

Tuy nhiên, vốn đầu tư cần được bố trí ngay từ khi triển khai dự án, trong khi nguồn thu từ đất đai có thể hình thành muộn hơn. Tiến độ khai thác quỹ đất vì vậy không chỉ liên quan đến phát triển không gian đô thị mà còn ảnh hưởng đến việc cân đối nguồn lực tài chính.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sau khi chủ trương được cấp có thẩm quyền thông qua, TP Hà Nội sẽ xây dựng đề án cụ thể cho từng đợt phát hành. Việc lựa chọn thời điểm, khối lượng, kỳ hạn và lãi suất sẽ căn cứ vào khả năng trả nợ và diễn biến thị trường. Kế hoạch huy động vốn dài hạn cho metro vì vậy cần song hành với tiến độ đầu tư, khai thác nguồn lực đô thị và hiệu quả sử dụng vốn vay.