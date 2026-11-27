Mới đây, nhà thầu Newtecons đã hoàn thành lắp dựng hệ kết cấu thép Outrigger nặng 1.260 tấn sau 2 tháng thi công, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng dự án.

Hoàn thành hệ kết cấu thép 1.260 tấn ở độ cao hơn 110m

One Central Saigon, tổ hợp tháp đôi nằm trên khu đất 4 mặt tiền đối diện chợ Bến Thành, vừa ghi nhận thêm một bước tiến đáng chú ý về kết cấu.

Theo thông tin từ Newtecons, doanh nghiệp này đã hoàn thành thi công hệ kết cấu thép Outrigger tại dự án sau 2 tháng lắp dựng. Đây là hạng mục kết cấu phức tạp, có vai trò tăng độ cứng và độ ổn định cho tòa tháp, đồng thời giúp công trình chống chịu tốt hơn trước các tác động ngang như gió.

Hệ Outrigger được bố trí tại tầng 22 và 23 của tháp A, ở cao độ từ 110,5m đến 126,5m. Hạng mục có chiều cao 16m, tổng khối lượng thép khoảng 1.260 tấn. Đây là một trong những cấu kiện quan trọng trong hệ thống chịu lực của công trình cao tầng.

Về nguyên lý, Outrigger là hệ kết cấu liên kết lõi cứng trung tâm với các cột chịu lực phía ngoài. Khi chịu tác động của gió hoặc các lực ngang, hệ thống này giúp phân phối tải trọng giữa lõi và các cột biên, qua đó hạn chế chuyển vị và tăng độ ổn định tổng thể của tòa nhà.

Theo Newtecons, quá trình thi công diễn ra trong điều kiện mặt bằng công trường hạn chế, nhiều công tác được triển khai đồng thời. Ban chỉ huy dự án phải tính toán trình tự lắp dựng từng cấu kiện, phân bổ thời gian sử dụng cẩu tháp và tổ chức bàn giao giữa các ca làm việc.

Các phương án thi công được rà soát cùng những bộ phận chuyên môn về kỹ thuật, thiết bị và an toàn trước khi triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu thiết kế cũng như điều kiện thực tế tại công trường.

Phía sau khối kết cấu thép được lắp đặt chính xác là quá trình chuẩn bị kéo dài, các cuộc họp kỹ thuật và những ca làm việc nối tiếp của đội ngũ kỹ sư Newtecons cùng các tổ đội thi công.

Không chỉ có hệ Outrigger, One Central Saigon còn sử dụng nhiều giải pháp kết cấu đặc biệt khác như sàn công xôn Cantilever, giàn thép và lõi cứng composite. Tổng khối lượng thép kết cấu của toàn dự án dự kiến khoảng 3.000 tấn, kết hợp bê tông cường độ cao M900.

Cột mốc hoàn thành hệ Outrigger xuất hiện trong giai đoạn công trường đang tăng tốc thi công phần thân và mặt dựng. Trước đó, cuối tháng 7/2026, một tòa tháp đã hoàn thành đổ sàn bê tông đến tầng 32, tòa còn lại lên tầng 22.

Theo kế hoạch, thời gian thi công khoảng 30 tháng và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2028.

Đến tháng 10/2026, nhà thầu BM Windows cho biết đã hoàn thành lắp đặt hơn 4.200m² hệ mặt dựng kính tại khu vực khối đế. Hệ thống sử dụng công nghệ vách kính Zigzag Unitized, với các module được gia công và tổ hợp tại nhà máy trước khi đưa đến công trường lắp đặt.

Theo kế hoạch được công bố khi tái khởi động, dự án có thời gian thi công khoảng 30 tháng và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2028.

Tổ hợp tháp đôi 235m có khách sạn Ritz-Carlton, căn hộ hàng hiệu và trung tâm thương mại

One Central Saigon được phát triển trên khu đất rộng khoảng 8.600m², thuộc khu tứ giác Bến Thành, phường Bến Thành, TP.HCM. Khu đất có 4 mặt tiền gồm Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính, nằm ngay đối diện chợ Bến Thành.

Theo phương án phát triển, dự án gồm 2 tòa tháp cao khoảng 235m và 225m, kết nối với nhau thông qua khối đế thương mại, dịch vụ. Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 205.800m², gồm 9 tầng khối đế và 6 tầng hầm.

Dự án One Central Saigon nằm trên khu đất kim cương đối diện chợ Bến Thành (TP.HCM).

Đây là một trong những tổ hợp tháp đôi có quy mô lớn tại Việt Nam. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thêm điểm nhấn kiến trúc tại khu vực trung tâm TP.HCM, nơi tập trung nhiều hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ cao cấp.

One Central Saigon được định hướng phát triển thành tổ hợp bất động sản đa chức năng, kết hợp khách sạn, căn hộ hàng hiệu, văn phòng và trung tâm thương mại.

Đáng chú ý, dự án dự kiến đưa thương hiệu khách sạn The Ritz-Carlton lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Theo phương án giới thiệu, tháp Tây bố trí khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon với 231 phòng và suite, trong khi tháp còn lại phát triển khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Saigon với khoảng 214 căn.

Hệ thống tầng hầm của One Central Saigon được thiết kế hành lang kết nối trực tiếp với ga Bến Thành thuộc tuyến metro số 1.

Bên cạnh các sản phẩm lưu trú và nhà ở cao cấp, khối đế thương mại của dự án có diện tích khoảng 20.000m², dự kiến bố trí các hoạt động mua sắm, dịch vụ, nhà hàng và tiện ích phục vụ cư dân cũng như khách lưu trú.

Một điểm đáng chú ý khác nằm dưới lòng đất. Hệ thống tầng hầm của One Central Saigon được thiết kế hành lang kết nối trực tiếp với ga Bến Thành thuộc tuyến metro số 1 thông qua lối đi ngầm tại tầng B1.

Với vị trí đối diện chợ Bến Thành và gần nhà ga trung tâm của tuyến metro số 1, dự án có lợi thế kết nối với các khu vực thương mại, du lịch và dịch vụ quan trọng của TP.HCM.

Về kiến trúc, 2 tòa tháp được phát triển theo ý tưởng "Song Long Ngậm Ngọc", lấy cảm hứng từ hình tượng rồng trong văn hóa phương Đông. Hai khối tháp được tổ chức quanh một điểm trung tâm, tạo hình ảnh nhận diện riêng cho công trình.