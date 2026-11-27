HAGL thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu 400 tỷ đồng để xây chung cư Phù Đổng

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) công bố bản trích lục Nghị quyết số 18/26/NQHĐQT-HAGL về việc thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong năm 2026 với tổng mệnh giá tối đa 400 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có mã HAGL12602. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc và người được ủy quyền triển khai các thủ tục, đàm phán, ký kết và hoàn thiện hồ sơ chào bán tại thị trường trong nước.

Trước đó, ngày 20/11, HĐQT HAGL đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ hai trong năm 2026.

Cũng trong ngày 23/11, FiinRatings công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu đối với công cụ nợ HAGL12602 ở mức A, triển vọng ổn định.

Theo thông tin từ FiinRatings, HAGL cam kết sử dụng toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành để đầu tư xây dựng và thi công Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Như vậy, kế hoạch huy động 400 tỷ đồng qua kênh trái phiếu đang được HAGL triển khai nhằm bổ sung nguồn vốn cho dự án bất động sản đánh dấu sự trở lại của doanh nghiệp này với lĩnh vực địa ốc sau nhiều năm tập trung vào nông nghiệp.

Tòa nhà 22 tầng, quy mô 610 căn hộ tại trung tâm Pleiku

Dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Theo thông tin được công bố tại hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án có diện tích đất 6.993,2m2, tổng vốn đầu tư 591,742 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn góp của nhà đầu tư là 191,742 tỷ đồng, tương đương khoảng 32,4% tổng vốn đầu tư. Phần còn lại 400 tỷ đồng là vốn vay.

Công trình được thiết kế cao 80m, gồm 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 77.205m2. Diện tích đất xây dựng công trình là 4.196m2, mật độ xây dựng 60%. Cụ thể, 2 tầng hầm có tổng diện tích khoảng 10.000m2, phục vụ nhu cầu đỗ xe và các công trình kỹ thuật.

Khối đế từ tầng 1 đến tầng 3 được bố trí cho hoạt động thương mại, dịch vụ, với diện tích khoảng 11.329m2. Khối tháp từ tầng 3 đến tầng 22 là khu căn hộ chung cư, có diện tích khoảng 54.617m2.

Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 610 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.830 người.

Khu đất thực hiện dự án nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, gần vòng xoay Phù Đổng và liền kề khách sạn Mường Thanh Grand. Đây là khu vực trung tâm của phường Pleiku, có 3 mặt tiền đường.

Khu đất thuộc sở hữu HAGL hơn 15 năm, từng được bầu Đức xem là dự án bất động sản cuối cùng

Khu phức hợp Phù Đổng được xây dựng trên khu đất mà HAGL sở hữu từ hơn 15 năm trước, khi doanh nghiệp còn trong giai đoạn phát triển mạnh.

Theo chia sẻ của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, khu đất này từng bị bỏ quên trong một thời gian dài. Sau giai đoạn doanh nghiệp phải bán nhiều tài sản để tái cơ cấu và xử lý nợ, đây là một trong những quỹ đất còn lại của tập đoàn.

Chia sẻ về lý do khu đất này bị bỏ quên trong thời gian dài, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, từng nói: "Lúc đó mình thuộc diện con nhà giàu nên đâu có nhớ tới. Chứ nhớ ra, có khi cũng bán trả nợ rồi".

Sáng 18/1/2026, HAGL tổ chức lễ động thổ dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng. Đây cũng là dấu mốc đánh dấu sự trở lại của bầu Đức với lĩnh vực bất động sản sau nhiều năm tập trung phát triển nông nghiệp.

Bầu Đức chia sẻ tại Lễ Động thổ Dự án Khu phức hợp Nhà ở cao tầng và Thương mại Phù Đổng.

Tại sự kiện, ông Đức cho biết doanh nghiệp dự kiến hoàn thành công trình trong vòng 2 năm, nhưng đặt mục tiêu rút ngắn thời gian thi công xuống khoảng 18 tháng.

Vị doanh nhân cũng từng công bố mức giá căn hộ dự kiến từ 20-25 triệu đồng/m2, đồng thời dành 160 căn hộ và shophouse để tri ân những cán bộ, nhân viên đã gắn bó lâu năm với HAGL.

Ông Đức nhấn mạnh đây là dự án bất động sản cuối cùng của HAGL, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp sau khi hoàn thành công trình.

Đến tháng 10/2026, dự án nằm trong danh sách các công trình được Tổ giám sát số 1 của HĐND tỉnh Gia Lai khảo sát thực tế trong chương trình giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2021-2025.