Trong Luật Nhà ở sửa đổi, ngoài thời hạn sử dụng chung cư theo niên hạn công trình, một số quy định mới về việc chuyển nhượng, vận hành căn hộ chung cư cũng được chú ý. Như với chung cư nhà ở xã hội, Luật Nhà ở sửa đổi quy định chỉ được bán cho đúng đối tượng sau 5 năm.

Một điểm khác biệt khác là Luật Nhà ở sửa đổi cho phép sử dụng chung cư để cho thuê lưu trú, tạo hành lang pháp lý với hoạt động lưu trú ngắn hạn tại dự án căn hộ. Trong khi, theo Luật Nhà ở hiện hành, sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở bị nghiêm cấm, trừ trường hợp cho thuê để ở, khiến cho hoạt động cho thuê lưu trú ngắn ngày gặp nhiều vướng mắc pháp lý.

Còn với các doanh nghiệp triển khai dự án bất động sản, thay đổi quan trọng nhất được đánh giá nằm ở quy định về bảng giá đất, theo hướng giá đất do Nhà nước quyết định. Cụ thể, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất định kỳ 3 năm một lần. Như vậy, so với hiện nay, luật đã bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể theo từng trường hợp.

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Định giá đất chính là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, bồi thường khi thu hồi đất hay xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, là yếu tố quyết định giá bán bất động sản. Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư GP.Invest, định giá đất là một trong những khâu khó nhất trong quá trình làm dự án. Theo quy định mới, công thức cốt lõi để xác định là giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh. "Giá đất cuối cùng áp dụng là giá đất nhân hệ số. Nếu bảng giá đất thấp mà hệ số cao thì giá đất vẫn cao. Vì vậy, nguyên tắc quy định về việc áp dụng hệ số đất như thế nào rất mong các cơ quan Nhà nước cân nhắc đưa ra hợp lý, trên cơ sở đó giá đất bình ổn, giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh", ông Hiệp nêu quan điểm.

Thời gian qua, phương pháp định giá đất theo cơ chế xác định giá đất cụ thể theo từng trường hợp gây nhiều khó khăn cho các dự án. Vì hiện nay việc xác định giá giao dịch thực tế, giá kê khai, thông tin thuế hay dữ liệu thị trường vẫn có thể chưa trùng khớp. Thậm chí, mỗi nơi lại có một cách định giá khác nhau. Nếu định giá đất quá cao có thể làm tăng nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, khiến giá nhà tăng cao. Nhưng định giá quá thấp lại đặt ra nguy cơ thất thoát nguồn lực Nhà nước và trách nhiệm đối với người ra quyết định. Bởi vậy, theo các chuyên gia, sự thay đổi cách định giá đất trong Luật Đất đai sửa đổi là rất cần thiết cho thị trường.

Luật sư Bùi Quang Hưng, Giám đốc Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự nhận định: "Giá bất động sản trên thị trường sẽ không thể nào tăng đột biến như ngày xưa nữa, bởi vì đã có sự quản lý chặt chẽ và sẽ hạn chế hiện tượng đầu cơ. Nhà nước quay trở lại quản lý giá đất vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn đất của Nhà nước, vừa tạo điều kiện cho Nhà nước quản lý thị trường bất động sản."

Còn ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng: "Nhà nước giữ vai trò điều tiết giá đất sẽ tạo sự tích cực cho thị trường. Tạo ra sự bình ổn, tăng sức hấp dẫn. Giá đất hiện nay rất cao so với thu nhập của người dân. Và nếu giá đất khu công nghiệp tăng, thu được tiền trước mắt, nhưng khó thu hút nhà đầu tư."

Theo các doanh nghiệp, khi bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được công khai, áp dụng đồng bộ, chủ đầu tư có thể chủ động tính toán nghĩa vụ tài chính ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thay vì phải chờ đợi quy trình định giá đất cụ thể cho từng dự án. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện thủ tục dự án. Từ đó phần nào có thể giúp bình ổn giá nhà.