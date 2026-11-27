Quy hoạch gần 4.200ha, chia thành 5 phân khu dọc tuyến đường Đồng Phú – Bình Dương

UBND xã Tân Lợi phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các Khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú. Hội nghị diễn ra chiều 25/11/2026 tại trụ sở UBND xã Tân Lợi.

Theo hồ sơ được công bố, khu vực nghiên cứu quy hoạch có tổng diện tích khoảng 4.197,95ha, thuộc địa bàn phường Đồng Phú và xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai. Toàn bộ khu vực được định hướng phát triển thành 5 phân khu công nghiệp dọc tuyến đường Đồng Phú – Bình Dương.

Trong đó, diện tích thuộc địa bàn xã Tân Lợi khoảng 3.146ha, còn phường Đồng Phú chiếm hơn 1.053ha. Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực này chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, gồm đất trồng cao su và cây lâu năm, chiếm khoảng 95,39% tổng diện tích.

Đồ án hướng đến mô hình khu công nghiệp sinh thái, hiện đại, thông minh và thân thiện với môi trường. Các ngành nghề được ưu tiên thu hút gồm công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, sản xuất ô tô, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp xanh, chế biến sâu nông - lâm sản và dịch vụ logistics.

Về hạ tầng giao thông, khu vực quy hoạch nằm dọc tuyến đường Đồng Phú – Bình Dương có lộ giới 65m. Theo thông tin được trình bày tại hội nghị, đồ án còn bố trí 5 trục giao thông kết nối ra đường ĐT.741, cùng hệ thống đường nội bộ và các trục chức năng có mặt cắt từ 28-60m.

Khi các phân khu được đầu tư hoàn chỉnh và đi vào hoạt động, khu vực này được dự báo có thể thu hút khoảng 120.000 chuyên gia và người lao động đến sinh sống, làm việc.

Định hướng bố trí cảng cạn ICD, mở rộng không gian công nghiệp phía Bắc Đồng Nai

Không chỉ dành quỹ đất cho nhà máy và các công trình sản xuất, nhiệm vụ quy hoạch khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú còn đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và cây xanh.

Đáng chú ý, hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch định hướng bố trí quỹ đất xây dựng cảng cạn ICD và nhà máy xử lý chất thải rắn. Các khu công nghiệp cũng được khuyến khích phát triển theo mô hình cộng sinh công nghiệp, trong đó doanh nghiệp có thể sử dụng chung hạ tầng, tái sử dụng nước, năng lượng và chất thải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Đây là một trong những định hướng đáng chú ý trong bối cảnh Đồng Nai đang mở rộng không gian phát triển công nghiệp về phía Bắc.

Theo đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai, các khu công nghiệp tại khu vực phía Nam thành phố hiện có tỷ lệ lấp đầy rất cao, quỹ đất công nghiệp không còn nhiều. Vì vậy, địa phương định hướng từng bước mở rộng không gian phát triển công nghiệp về phía Bắc, trong đó Đông Nam Đồng Phú là một khu vực được nghiên cứu quy hoạch với quy mô lớn.

Trước đó, ngày 11/9/2026, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-KCNKKT phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các Khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú.

Theo nhiệm vụ được phê duyệt, khu vực lập quy hoạch có quy mô khoảng 4.200ha. Ranh giới nghiên cứu được xác định phía Bắc giáp suối Rạch Bé và đất của người dân; phía Nam giáp đất của người dân thuộc phường Đồng Phú; phía Đông giáp suối, đất dân cư và một phần địa giới xã Phú Giáo, TP.HCM; phía Tây giáp suối Tà In, suối Rạch Bé và khu vực đất quốc phòng theo quy hoạch.

Diện tích chính thức của khu vực lập quy hoạch sẽ được xác định trên cơ sở trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai thực hiện và được xác nhận theo quy định.

Theo thông báo của UBND phường Đồng Phú, hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các Khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú được niêm yết công khai từ ngày 25/11/2026, với thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày. Sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, cơ quan chức năng sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đáng chú ý, tại hội nghị ngày 25/11, đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai cho biết việc lấy ý kiến cộng đồng hiện mới là bước phục vụ quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu. Sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chức năng mới tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Khi có nhà đầu tư chính thức, các phương án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ tiếp tục được phối hợp triển khai, lấy ý kiến người dân theo quy định.



