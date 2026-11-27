Cầu Nhơn Trạch, mắt xích trọng yếu của Vành đai 3, đang xóa nhòa ranh giới giữa khu Đông TP.HCM và Đồng Nai. (Nguồn ảnh: PT)

Dòng vốn phía Bắc vẫn bền bỉ bám sóng “siêu” hạ tầng

Thị trường bất động sản trong những tháng cuối năm 2026 đang chứng kiến một xu hướng dịch chuyển dòng tiền mang tính chiến lược. Theo ghi nhận từ nhiều đơn vị phân phối tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận, tỷ trọng khách hàng đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tìm hiểu các sản phẩm bất động sản gắn liền với đất và khu đô thị quy mô lớn tại TP. Đồng Nai có dấu hiệu gia tăng.

Tại thị trường phía Bắc, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, giá bán phân khúc biệt thự, nhà phố tại các khu đô thị vùng ven Hà Nội đã thiết lập mặt bằng phổ biến từ 150 đến 350 triệu đồng/m2 (tuỳ dự án). Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, đặc biệt là các đô thị giáp ranh TP. Hồ Chí Minh thuộc địa bàn Đồng Nai - mặt bằng giá của những khu đô thị được quy hoạch bài bản vẫn đang duy trì ở ngưỡng cạnh tranh hơn đáng kể. Sự chênh lệch định giá giữa hai đầu tàu kinh tế tạo ra một “vùng trũng” hấp dẫn, kích thích dòng vốn phía Bắc tìm kiếm cơ hội tích sản cho chu kỳ 5 - 10 năm tới.

Khác với những làn sóng đầu cơ lướt sóng theo tin đồn quy hoạch trong quá khứ, khẩu vị của nhà đầu tư phía Bắc ở chu kỳ này khắt khe và thực chất hơn. Dòng tiền ưu tiên chảy vào những tài sản hội tụ đủ ba tiêu chí: pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và tọa lạc dọc theo các trục hạ tầng động lực đã hiện hữu.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại vào tháng 12/2026, tạo cú hích cho thị trường bất động sản TP.Đồng Nai. (Nguồn ảnh internet)

Trong số các yếu tố thúc đẩy tâm lý thị trường phía Nam nói chung và TP. Đồng Nai nói riêng, cột mốc khai thác thương mại của Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào tháng 12/2026 đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ nhất.

Đối với giới nhà đầu tư chuyên nghiệp, thời điểm sân bay chính thức vận hành là ranh giới phân định giữa giai đoạn “đầu tư theo kỳ vọng” và “đầu tư theo giá trị thực”. Khi hạ tầng hàng không đi vào hoạt động, một hệ sinh thái kinh tế mới sẽ lập tức vận hành kéo theo sự dịch chuyển cơ học của hàng chục nghìn chuyên gia, phi công, kỹ sư hàng không, nhân sự ngành logistics và đội ngũ quản lý quốc tế.

Nhu cầu thực về không gian lưu trú chất lượng cao, dịch vụ thương mại và văn phòng tại các khu vực lân cận sân bay sẽ hình thành một cách tự nhiên. Thực tế phát triển của các đô thị sân bay trên thế giới cho thấy, giá trị bất động sản trong bán kính từ 15 đến 20 km quanh cảng hàng không thường bước vào chu kỳ tăng trưởng ổn định và bền vững ngay sau thời điểm sân bay đi vào hoạt động thực tế.

Lực hút từ cực tăng trưởng Đồng Nai

Thực tế, sức hấp dẫn của Đồng Nai không chỉ dừng lại ở câu chuyện của riêng sân bay Long Thành, mà còn được bảo chứng bởi nền tảng kinh tế thực và mạng lưới hạ tầng liên vùng đang đồng loạt về đích.

Về nội lực kinh tế, Đồng Nai hiện là một trong những thủ phủ công nghiệp lớn nhất cả nước với hơn 30 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 86%. Tính chung cả năm 2026, địa phương này tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm ước đạt khoảng 1,5- 1,8 tỷ USD.

Sự thay đổi về hạ tầng kết nối đang làm thay đổi tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm trên thị trường bất động sản. (Nguồn ảnh: LL)

Song hành với động lực công nghiệp, diện mạo giao thông kết nối của Đồng Nai đang thay đổi nhanh chóng nhờ hàng loạt dự án nghìn tỷ.

Cụ thể, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang đóng vai trò trục xương sống kết nối trực tiếp khu vực trung tâm Biên Hòa và sân bay Long Thành với cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải. Khi đi vào khai thác đồng bộ, tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Biên Hòa đến sân bay cũng như khu vực cảng biển xuống chỉ còn khoảng 15–20 phút.

Song song đó, tuyến đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh với mắt xích trọng yếu là cầu Nhơn Trạch đang từng bước xóa nhòa ranh giới địa lý giữa khu Đông TP. Hồ Chí Minh (TP. Thủ Đức cũ) với địa bàn Nhơn Trạch và Biên Hòa. Kết hợp cùng cao tốc Bến Lức – Long Thành và dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, mạng lưới giao thương xuyên suốt từ miền Tây sang Đông Nam Bộ đang dần khép kín.

Ở quy mô nội tỉnh, trục đường ven sông Nguyễn Hữu Cảnh (Hương Lộ 2) kết nối với đường Nam Cao và cầu Vàm Cái Sứt đang mở ra hành lang phát triển đô thị mới dọc theo lưu vực sông Đồng Nai. Tuyến đường này tạo lối kết nối trực tiếp từ trung tâm Biên Hòa ra cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đồng thời đánh thức quỹ đất ven sông rộng hàng nghìn hecta vốn trước đây còn hạn chế về khả năng tiếp cận giao thông.

Sự thay đổi về hạ tầng kết nối cũng làm thay đổi tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm trên thị trường. Khi thời gian di chuyển từ khu Đông TP. Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành về các khu vực ven sông Đồng Nai được rút ngắn xuống dưới 30 phút, xu hướng giãn dân và tìm kiếm không gian sống sinh thái chất lượng cao trở nên rõ nét. Trong bức tranh nguồn cung hiện tại, những đại đô thị có quy hoạch tổng thể bài bản, mật độ xây dựng thấp và sở hữu lợi thế cảnh quan mặt nước tự nhiên đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhóm nhà đầu tư phía Bắc vốn đã quen thuộc với mô hình khu đô thị khép kín.

Đồng Nai có hơn 30 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân trên 86%. (Nguồn ảnh: PT)

Đơn cử tại khu vực phía Nam Biên Hòa, khu đô thị Izumi City với quy mô 170 ha do Nam Long hợp tác cùng đối tác Nhật Bản phát triển đang được giới đầu tư chú ý nhờ vị trí tọa lạc ngay giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh và đường Nam Cao, sở hữu 5,5 km mặt tiền sông nước. Nằm đối diện qua sông với khu đô thị Vinhomes Grand Park của TP. Hồ Chí Minh và kết nối trực tiếp ra cao tốc để hướng về sân bay Long Thành, dự án này đáp ứng đúng tiêu chí của dòng vốn trung hạn: quy hoạch chuẩn quốc tế, hạ tầng nội khu đồng bộ và nằm trên trục hành lang phát triển đô thị mới phía Đông.

Đặc biệt, Izumi City đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư với dòng sản phẩm nhà phố giá chỉ 5,9 tỷ đồng cùng chính sách thanh toán giãn chỉ 1%/tháng kéo dài 32 tháng, đến 2029 nhận nhà.

Ở một phân khúc đặc thù hơn là bất động sản sinh thái cao cấp ven sông, dự án Elyse Island tại đảo Đại Phước (Nhơn Trạch) cũng ghi nhận sự quan tâm từ tệp khách hàng tìm kiếm tài sản tích lũy phiên bản giới hạn. Với quy mô khoảng 45 ha được bao bọc hoàn toàn bởi sông Đồng Nai và nằm liền kề trục kết nối với đường Vành đai 3 cùng cầu Nhơn Trạch, mô hình đô thị đảo khép kín này tận dụng được lợi thế quỹ đất ven sông tự nhiên ngày càng khan hiếm quanh khu vực TP. Hồ Chí Minh, đồng thời đón đầu lưu lượng chuyên gia và cư dân dịch chuyển khi hạ tầng khu vực hoàn thiện.

Nhìn nhận một cách tổng thể, thị trường bất động sản cuối năm 2026 đang vận hành theo quy luật sàng lọc thực chất. Dòng vốn phía Bắc “Nam tiến” vào khu Đông TP. Hồ Chí Minh nói chung, TP. Đồng Nai nói riêng ở giai đoạn cuối năm 2026 phản ánh sự nhạy bén của giới đầu tư trước các chu kỳ hạ tầng lớn. Khi những công trình trọng điểm chuyển từ bản vẽ sang vận hành thực tế, những khu vực hội tụ đồng thời nền tảng công nghiệp vững chắc, mặt bằng giá còn nhiều dư địa và các đại đô thị được quy hoạch đồng bộ sẽ tiếp tục giữ vai trò tâm điểm thu hút dòng tiền trên thị trường.