Theo Cổng TTĐT Chính phủ, ông Dương Thế Ngọc hỏi: Theo khoản 7 Điều 12 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026, trường hợp sử dụng đất sai mục đích đã được cấp Giấy chứng nhận thì được đăng ký biến động để được cấp Giấy chứng nhận nếu phù hợp điểm a khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, điểm b khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “b) Trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định”.

Tôi xin hỏi, căn cứ điểm b khoản 3 Điều 139 nêu trên trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận vi phạm trước ngày 1/7/2014 và đã được xử lý vi phạm, đã hoàn thành biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời đã thực hiện đăng ký biến động (đăng ký kê khai theo hiện trạng sử dụng đất) thì sau khi hoàn tất đăng ký biến động chủ sử dụng đất có được thực hiện các quyền tại Điều 27 và Điều 45 Luật Đất đai năm 2024 hay không?

Ngoài ra, cụm từ “người đang sử dụng đất” tại điểm b khoản 3 Điều 139 và “người sử dụng đất” tại Điều 4 Luật Đất đai có được hiểu là một nội dung không? Hay “người đang sử dụng đất” được hiểu là người được giao đất để quản lý sử dụng (thuộc trường hợp lấn đất, chiếm đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quy định cho khoản 3 Điều 139)?

Ảnh minh họa/Dân Trí

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề trên như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024:

"Điều 139. Giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn đất, chiếm đất không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất thì xử lý như sau:

... b) Trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định".

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 12 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP) thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai 2024 được quy định như sau:

"Người đang sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất do lấn đất, chiếm đất quy định tại khoản 9 và khoản 31 Điều 3 của Luật Đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:

… 6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì xử lý như sau:

… b) Thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận;".

Theo các quy định nêu trên, đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã chấp hành quyết định xử lý vi phạm và hoàn thành biện pháp khắc phục hậu quả, sau khi thực hiện đăng ký biến động theo quy định, người sử dụng đất được xem xét thực hiện các quyền quy định tại Điều 27 Luật Đất đai năm 2024 nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện tại Điều 45 và các quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, việc đăng ký biến động không đồng nghĩa với việc công nhận mục đích sử dụng đất đã tự ý chuyển đổi. Do đó, việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất phải căn cứ vào mục đích sử dụng đất hợp pháp đã được Nhà nước công nhận, đồng thời bảo đảm yêu cầu giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024.