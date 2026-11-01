Theo Quyết định số 255/QĐ-KKT ngày 25/11/2026, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal được chấp thuận thực hiện dự án tại phường Sông Trí, phường Vũng Áng và xã Kỳ Hoa. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.244 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 336,6 tỷ đồng, còn lại hơn 1.907,6 tỷ đồng là vốn vay từ tổ chức tín dụng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất và bàn giao đất trên thực địa. Dự án sẽ xây dựng công trình lấy nước tại hồ Thượng Sông Trí, hồ Tàu Voi và 2 tuyến ống truyền tải nước thô đến nhà máy xử lý nước, phục vụ hoạt động sản xuất của Nhà máy thép VinMetal Hà Tĩnh.

Hai tuyến ống có đường kính ngoài 2.000 mm, được bố trí song song, vận hành theo cơ chế tự chảy, với chiều dài mỗi tuyến khoảng 14,68 km, tổng chiều dài đường ống khoảng 29,36 km. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 34,42 ha, bao gồm hành lang tuyến ống và các công trình đầu mối.

Công suất khai thác nước được phân kỳ theo nhu cầu sản xuất của nhà máy. Từ tháng 8/2027, công suất dự kiến đạt 156.000 m³/ngày đêm, tăng lên 234.000 m³/ngày đêm từ quý II/2028, 312.000 m³/ngày đêm từ quý III/2029 và đạt công suất thiết kế 520.000 m³/ngày đêm sau năm 2030, trong giới hạn nguồn nước được cơ quan có thẩm quyền phân bổ.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Theo tiến độ, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục pháp lý trong vòng 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Hai hợp phần của dự án được triển khai thi công đồng thời, với thời gian hoàn thành lần lượt trong vòng 7 tháng và 10 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đăng ký; hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo đảm điều kiện khai thác nguồn nước, đấu nối hạ tầng và phối hợp quản lý, vận hành công trình theo quy định. Các phòng chuyên môn thuộc Ban có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện các điều kiện và cam kết đầu tư.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Vingroup phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh khởi công Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh. Dự án có quy mô hơn 461 ha tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, được định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất và chế biến thép đồng bộ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo kế hoạch, nhà máy có công suất 5-6 triệu tấn thép/năm trong giai đoạn 1 và nâng lên 20 triệu tấn/năm khi hoàn thành cả 3 giai đoạn đầu tư, hướng tới trở thành tổ hợp sản xuất thép công nghệ cao hàng đầu khu vực.