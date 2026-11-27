Thị trường bất động sản trước xu hướng tái định hình giá trị sống

Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự phân hóa về sản phẩm, khi chất lượng sống ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng bên cạnh vị trí, giá bán và giá trị tài sản. Đồng thời, quan niệm về chăm sóc sức khỏe cũng chuyển dịch theo hướng toàn diện, bao gồm thể chất, tinh thần và kết nối xã hội. Xu hướng này đặt ra yêu cầu mới đối với việc phát triển môi trường an cư, nơi chăm sóc sức khỏe được tích hợp vào đời sống thường nhật.

Theo báo cáo Global Wellness Economy Monitor 2025 của Global Wellness Institute (GWI - Viện sức khoẻ toàn cầu), nền kinh tế wellness toàn cầu đạt 6,8 nghìn tỷ USD năm 2024 và được dự báo sẽ chạm mốc 9,8 nghìn tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng dự kiến 7,6% mỗi năm. Trong hệ sinh thái này, bất động sản chăm sóc sức khỏe là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nổi bật nhất, quy mô thị trường toàn cầu ước đạt khoảng 876 tỷ USD năm 2025, tăng trưởng trung bình 23,5% mỗi năm trong giai đoạn 2019 - 2025 và dự báo đạt gần 1.800 tỷ USD vào năm 2030.

Tại các quốc gia phát triển ở châu Á, tư duy này đã được cụ thể hóa ở nhiều cấp độ. Singapore phát triển các tổ hợp nhà ở tích hợp dịch vụ y tế, thương mại và sinh hoạt cộng đồng, tiêu biểu là Kampung Admiralty. Tại Hàn Quốc, thủ đô Seoul tiên phong chiến lược "Thành phố khoẻ mạnh", hướng tới tích hợp hạ tầng vận động, dịch vụ y tế dự phòng và mạng lưới chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, Nhật Bản phát triển Kashiwa-no-ha Smart City kết hợp công nghệ, quản lý sức khỏe cá nhân và các chương trình nâng cao thể chất cho mọi thế hệ.

Dù khác biệt về quy mô và phương thức triển khai, các mô hình này đều cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy phát triển: từ cung cấp không gian sống tiện nghi đến kiến tạo môi trường hỗ trợ sức khỏe một cách chủ động và lâu dài. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với các nhà phát triển bất động sản: đưa yếu tố sức khỏe từ một tiện ích bổ sung trở thành giá trị cốt lõi trong tổ chức không gian và vận hành đô thị.

Từ đô thị xanh đến đô thị chăm sóc sức khỏe tích hợp

Trong quy hoạch hiện đại, đô thị xanh là hướng phát triển chú trọng cân bằng sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng môi trường. Kế thừa nền tảng đó, mô hình đô thị chăm sóc sức khỏe đặt thể chất và tinh thần của con người vào trọng tâm phát triển, với cấu trúc không gian khuyến khích vận động, nghỉ ngơi, phục hồi và tương tác xã hội. Điểm khác biệt của mô hình này không nằm ở số lượng tiện ích mà ở sự tích hợp đồng bộ giữa quy hoạch, kiến trúc, dịch vụ và vận hành, đưa chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của đời sống thường nhật. Đây cũng là nền tảng hình thành các cộng đồng đa thế hệ, với môi trường an cư thích ứng với nhu cầu của con người qua từng chặng đời.

Legacy Nexus – Đô thị chăm sóc sức khoẻ tích hợp thiên nhiên kiến tạo không gian sống khỏe cho mọi thế hệ. (Ảnh phối cảnh Legacy Nexus)

Tại Việt Nam, hướng tiếp cận này đang mở ra dư địa phát triển cho bất động sản ven đô, đặc biệt tại những khu vực có lợi thế về hệ sinh thái tự nhiên, quỹ đất và khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn. Một trong những dự án theo đuổi định hướng này là Legacy Nexus, khu đô thị quy mô 98 ha tại Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, do An Thịnh Group phát triển, cách trung tâm Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển. Legacy Nexus được G8A (Thụy Sĩ) quy hoạch theo nguyên tắc tôn trọng địa hình và hệ sinh thái bản địa, dành khoảng 50,3% diện tích cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan. Năm phân khu lấy cảm hứng từ Ngũ hành được liên kết thông qua năm trục công viên, tích hợp hơn 100 hạng mục trải nghiệm hướng đến sức khỏe, nghỉ dưỡng và đời sống cộng đồng. Bên cạnh hệ thống onsen và công viên trị liệu, dự án định hướng phát triển Legacy Life Center - trung tâm dưỡng lão quy mô hơn 10.825 m², hướng tới đáp ứng nhu cầu chăm sóc chuyên biệt và dài hạn ngay trong quần thể đô thị.

Ở tư duy phát triển sản phẩm, hệ thống villa đa kết nối tại Legacy Nexus được phát triển trên tư duy kiến trúc thích ứng trọn vòng đời. Cấu trúc biệt thự được tổ chức theo nhu cầu của các thế hệ, với tầng một ưu tiên nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe; tầng hai dành cho sinh hoạt chung và sum họp gia đình; tầng ba đáp ứng nhu cầu làm việc, học tập và phát triển cá nhân.

Từ quy hoạch tổng thể, kiến trúc đến hệ sinh thái dịch vụ, Legacy Nexus hướng tới kiến tạo một môi trường an cư có khả năng thích ứng với những thay đổi về nhu cầu sống, sức khỏe và sự gắn kết của các thế hệ. Mang triết lý "Home For Every Chapter – Ngôi nhà cho mọi chặng đời", Legacy Nexus dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 29/11/2026, mở ra cơ hội khám phá một hướng tiếp cận mới trong phát triển đô thị chăm sóc sức khỏe tích hợp thiên nhiên.

Độc giả quan tâm có thể liên hệ tham gia sự kiện ra mắt để tìm hiểu rõ hơn về những giá trị khác biệt mà Legacy Nexus hướng tới.

Legacy Nexus - Khu đô thị chăm sóc sức khỏe tích hợp thiên, kiến tạo không gian sống cho mọi chặng đời

Đơn vị phát triển dự án: An Thịnh Group

Tổng đại lý: AHS Property

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