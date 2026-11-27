Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn có tổng chiều dài khoảng 60km, đi qua 7 xã, phường, gồm đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng dài khoảng 43km và đoạn Tân Thanh - Cốc Nam dài khoảng 17km. Dự án có tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn 18 năm 11 tháng 19 ngày, thời gian thực hiện theo hợp đồng 32 tháng.

Về quy mô, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng được đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 với 4 làn xe, nền đường rộng 17m; giai đoạn 2 mở rộng lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m, vận tốc thiết kế 100km/h. Trong khi đó, đoạn Tân Thanh - Cốc Nam có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Khởi công từ tháng 4/2024, dự án đã thông tuyến vào tháng 12/2025. Đến tháng 5/2026, đoạn IC03 - Km45 thuộc tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng dài 27km đã được thông xe kỹ thuật. Theo kế hoạch, toàn dự án phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Hàng nghìn nhân lực tăng tốc trên công trường

Những ngày này, trên công trường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn có tổng chiều dài khoảng 60km với tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng. Ảnh: BL

Theo doanh nghiệp dự án, hiện có 71 mũi thi công được triển khai, với 548 máy móc, thiết bị và 1.280 nhân lực. Các hạng mục trọng tâm gồm thi công móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa mặt đường, gia cố ta luy và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Đến nay, giá trị sản lượng thực hiện đạt 7.020,45/8.544,04 tỷ đồng, tương đương 82% giá trị hợp đồng điều chỉnh. Trong đó, công tác đào nền đạt 97,63%, đắp nền đạt 98,52%.

Đối với kết cấu mặt đường, toàn dự án đã thi công cấp phối đá dăm được 50,6/59,87km, đạt 84,5%; thảm bê tông nhựa đạt 48,8/59,87km, tương đương 81,5%. Các cầu trên tuyến cơ bản hoàn thành. Một số vị trí đang tiếp tục thi công khe co giãn, thảm mặt cầu và các hạng mục hoàn thiện nhằm bảo đảm điều kiện khai thác.

Tại tuyến Tân Thanh - Cốc Nam, phạm vi 2 làn xe cơ bản đã hoàn thành thảm 2 lớp bê tông nhựa. Đối với phạm vi mở rộng 4 làn xe, công tác thi công cấp phối đá dăm cơ bản hoàn tất. Riêng 7 cầu mở rộng theo quy mô giai đoạn 2 đang được triển khai thi công mố, trụ và đúc dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Dù tiến độ thi công đạt nhiều kết quả tích cực, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số vướng mắc cục bộ. Mặt bằng tuyến chính cơ bản hoàn thành, song vẫn còn các vị trí nhà ở, đất đai và hạ tầng kỹ thuật chưa được giải quyết dứt điểm.

Những vị trí còn vướng tập trung tại 41 vị trí đường gom, nút giao IC04 và khu vực trạm dừng nghỉ. Đây là những hạng mục cần sớm được tháo gỡ để không ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện toàn dự án.

Để bảo đảm kế hoạch, doanh nghiệp dự án kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng có ý kiến với UBND tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại nút giao IC04, trạm dừng nghỉ, 41 vị trí đường gom và di dời toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trước ngày 15/12.

Đề xuất khai thác tạm 36,5km cao tốc dịp Tết Nguyên đán 2027

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, doanh nghiệp dự án đang đề xuất phương án đưa một phần tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào khai thác tạm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Cụ thể, doanh nghiệp dự án đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn và Bộ Xây dựng xem xét, cho phép khai thác tạm, miễn phí đoạn tuyến dài 36,5km, bắt đầu từ khu vực Chi Lăng (Km45+130), qua nút giao IC03 đến nút giao trung chuyển tại Km5+325.

Đến nay, giá trị sản lượng thực hiện đạt 7.020,45/8.544,04 tỷ đồng, tương đương 82% giá trị hợp đồng điều chỉnh. Ảnh: BL

Để phương án khai thác tạm được triển khai an toàn, UBND tỉnh Lạng Sơn được đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn, gồm lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, y tế và các đơn vị liên quan phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Tập đoàn Đèo Cả, doanh nghiệp dự án và đơn vị hỗ trợ vận hành xây dựng phương án tổ chức giao thông.

Các đơn vị sẽ phối hợp bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị cần thiết, đồng thời tổ chức diễn tập xử lý tình huống, sự cố trên tuyến trước khi đưa vào khai thác.

Liên quan đến những hạng mục phục vụ khai thác, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công trạm dừng nghỉ.

Đồng thời, ông đề nghị tỉnh phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn triển khai phương án tổ chức vận hành, bố trí lực lượng ứng trực, bảo đảm an toàn giao thông trong suốt thời gian khai thác.

Việc sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và chuẩn bị đầy đủ phương án vận hành được xem là những điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa một phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027.