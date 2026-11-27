Hải Phòng và Bắc Ninh là trọng điểm nhà xưởng xây sẵn ( RBF )

Theo báo cáo MarketBeat Q3/2026 của Cushman & Wakefield Vietnam, tính đến Q3/2026, tổng nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tại miền Bắc đạt khoảng 6,1 triệu m², tăng 3,8% theo quý và 19,1% theo năm. Riêng trong 9 tháng đầu năm, gần 700.000 m² nguồn cung mới được đưa vào vận hành, cho thấy các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thuê nhà xưởng ngày càng đa dạng từ các doanh nghiệp sản xuất.

Nguồn cung mới tiếp tục tập trung tại các cực công nghiệp có nền tảng sản xuất và logistics phát triển như Bắc Ninh và Hải Phòng, đồng thời mở rộng sang Quảng Ninh và các thị trường vệ tinh như Phú Thọ. Đáng chú ý, phần lớn các dự án mới trong năm đến từ các nhà phát triển quy mô lớn, cho thấy thị trường đang ngày càng chuyển dịch theo hướng chuyên nghiệp hóa, với tiêu chuẩn xây dựng cao hơn và khả năng đáp ứng ngày càng tốt các yêu cầu kỹ thuật cũng như tiêu chuẩn ESG của khách thuê.

Trong Q3/2026, tỷ lệ lấp đầy trung bình của thị trường miền Bắc đạt khoảng 85%, giảm 0,9 điểm phần trăm so với quý trước và 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm của tỷ lệ lấp đầy bình quân chủ yếu phản ánh tác động của nguồn cung mới gia nhập trong quý hơn là sự suy yếu đáng kể của nhu cầu thuê.

Diễn biến thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa giữa các địa phương. Bắc Ninh và Hải Phòng ghi nhận mức cải thiện lần lượt 1,3 và 1,7 điểm phần trăm so với quý trước, qua đó tỷ lệ lấp đầy tại hai thị trường này đạt khoảng 81-82%.

Ngược lại, Phú Thọ và Quảng Ninh chịu áp lực hấp thụ rõ rệt khi phần lớn nguồn cung RBF mới trong quý tập trung tại hai địa phương này, chiếm khoảng 80% tổng diện tích bổ sung. Vì vậy, tỷ lệ lấp đầy tại hai thị trường này giảm trong ngắn hạn do tác động của nguồn cung mới, khi các dự án cần thêm thời gian để thu hút khách thuê và nâng dần công suất khai thác.

Xét về nhu cầu, hoạt động mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt lĩnh vực máy tính, điện tử và sản phẩm quang học, tiếp tục là động lực quan trọng đối với thị trường RBF. Bên cạnh các yếu tố truyền thống như chi phí nhân công và vị trí, quyết định lựa chọn địa điểm của nhà đầu tư đang chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ mức độ hoàn thiện của hệ sinh thái công nghiệp, bao gồm hạ tầng giao thông và khả năng kết nối vùng được nâng cấp, nguồn cung nhà xưởng chất lượng cao ngày càng phong phú, cùng môi trường đầu tư thuận lợi hơn.

Trong Q3/2026, giá chào thuê trung bình tại miền Bắc đạt khoảng 131,8 nghìn VNĐ/m²/tháng, tăng nhẹ theo quý 0,4 % và 2,3% theo năm.

Trong giai đoạn 2026-2028, miền Bắc dự kiến sẽ có thêm gần 965.000 m² diện tích RBF mới, chủ yếu tập trung tại Bắc Ninh và Hải Phòng. Việc nguồn cung gia tăng tương đối nhanh có thể khiến tỷ lệ lấp đầy chịu áp lực trong ngắn hạn, đặc biệt tại các khu vực có nhiều dự án đồng thời đưa diện tích mới vào khai thác. Tuy nhiên, áp lực này được kỳ vọng mang tính tạm thời khi nhu cầu thuê tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vôn FDI, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và hoạt động mở rộng sản xuất lĩnh vực công nghệ cao.

Nhận định về thị trường, ông Thuận Nguyễn, Giám đốc, Bộ phận Cho thuê Văn phòng và Công nghiệp, Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2026-2028, thị trường dự kiến bổ sung khoảng gần 965.000 m² nhà xưởng xây sẵn và khoảng 692.000 m² nhà kho xây sẵn, tạo dư địa cho tăng trưởng dài hạn của khu vực.

Việc nguồn cung mới gia nhập đồng loạt ở cả ba phân khúc tạo áp lực lên tỷ lệ lấp đầy trong ngắn hạn, nhưng đây là điều có thể được kỳ vọng mang tính tạm thời khi nhu cầu thuê vẫn tích cực. Hải Phòng và Bắc Ninh vẫn là hai thị trường trọng điểm, đồng thời động lực tăng trưởng đang lan tỏa sang Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ nhờ quỹ đất dồi dào, chi phí cạnh tranh và kết nối ngày càng tốt hơn.

Sẽ có 100.000 m2 nhà kho xây sẵn (RBW) mới gia nhập thị trường

Trong Q3/2026, thị trường RBW miền Bắc tiếp tục mở rộng, đưa tổng nguồn cung hiện hữu lên khoảng 3,7 triệu m² diện tích cho thuê thuần, tăng 2,8% so với quý trước và 4,0% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung mới trong quý chủ yếu tập trung tại Hải Phòng và Hưng Yên - nơi có nền tảng công nghiệp và logistics phát triển, tuy nhiên diện tích bổ sung trong quý phần lớn được đóng góp bởi một số dự án quy mô tương đối lớn thay vì phản ánh sự gia tăng đồng đều trên toàn thị trường.

Về cơ cấu, nguồn cung vẫn tập trung cao tại ba thị trường chủ chốt. Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu với 43,0% tổng nguồn cung, trong khi Hải Phòng tăng 1,7 điểm phần trăm lên 26,0% và Hưng Yên giảm nhẹ 0,6 điểm phần trăm xuống 19,2%. Ba thị trường này hiện chiếm khoảng 88,2% tổng nguồn cung RBW miền Bắc, cho thấy các trung tâm công nghiệp - logistics hiện hữu vẫn là trọng điểm phát triển của phân khúc.

Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 85% trong Q3/2026, giảm nhẹ 0,4 điểm phần trăm so với quý trước nhưng vẫn tăng 7,4 điểm phần trăm so với năm trước. Mức giảm theo quý chủ yếu xuất phát từ việc nguồn cung mới được đưa vào vận hành, khiến tỷ lệ lấp đầy chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức tăng so với cùng kỳ năm trước cho thấy nhu cầu thuê nhà kho xây sẵn vẫn được duy trì trên nền tảng ổn định.

Trong Q3/2026, Ninh Bình, Quảng Ninh và Hưng Yên duy trì tỷ lệ lấp đầy trên 90%, trong khi Hà Nội tiếp tục đạt 100%, phản ánh nguồn cung hạn chế và nhu cầu thuê tương đối ổn định. Bắc Ninh tiếp tục cải thiện 1,7 điểm phần trăm lên 80,8%, cho thấy khả năng hấp thụ đang được củng cố tại thị trường có quy mô nguồn cung lớn nhất khu vực. Ngược lại, Hải Phòng là thị trường duy nhất ghi nhận tỷ lệ lấp đầy giảm đáng kể, giảm 4,4 điểm phần trăm xuống 82,0% do nguồn cung mới liên tục được bổ sung tại thị trường này.

Giá chào thuê trong Q3/2026 duy trì ở mức khoảng 129,9 nghìn VNĐ/m²/tháng, tăng nhẹ 0,8% so với quý trước và 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng giá khiêm tốn cho thấy mặt bằng giá vẫn được duy trì ổn định, trong bối cảnh nguồn cung mới tiếp tục được bổ sung nhưng nhu cầu thuê vẫn tương đối tích cực.

Về triển vọng, trong trung hạn đến năm 2028, thị trường RBW tại các vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng với khoảng 692.000 m² nguồn cung mới, trong đó hơn 90% tập trung tại Bắc Ninh và Hải Phòng, tiếp tục củng cố vai trò của hai thị trường này trong cơ cấu nhà kho xây sẵn miền Bắc.

Động lực tăng trưởng của thị trường chủ yếu đến từ hoạt động mở rộng sản xuất công nghiệp và dòng vốn FDI tiếp tục duy trì tích cực, qua đó thúc đẩy nhu cầu lưu trữ và dịch vụ logistics.

Bên cạnh đó, quá trình phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics, cùng xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và nhu cầu nâng cấp từ kho truyền thống sang kho hiện đại, được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của phân khúc nhà kho xây sẵn tại các trung tâm công nghiệp trọng điểm.