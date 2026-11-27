UBND TP Bắc Ninh ban hành Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 25/11/2026 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn nay là phường Phượng Sơn.

Trước đó, dự án đã được UBND tỉnh Bắc Giang cũ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 23/12/2021, sau đó, UBND tỉnh Bắc Giang cũ điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ nhất tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 04/8/2025.

Thứ nhất, điều chỉnh về quy mô xây dựng dự án. Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ phần kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên khu đất có diện tích 8,99 ha theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm phường Phượng Sơn, tỷ lệ 1/500 được UBND phường Phượng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 24/6/2026, gồm các hạng mục: San nền; đường giao thông; hệ thống thoát nước mưa; thoát nước thải, ga rác; hệ thống cấp nước; hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc; bãi đỗ xe; khuôn viên cây xanh và trạm xử lý nước thải. (Không bao gồm diện tích đất 3.916 m2 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư Ngọc Nương xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn được UBND huyện Lục Ngạn triển khai thực hiện theo hình thức đầu tư công; Diện tích 3.273,87 m2 mặt đường TL.293C và đường ĐH.87; 52,17 m2 đất hiện trạng sân bóng; 2.469,8 m2 đất hiện trạng trường học; 459 m2 đất ở hiện trạng).

Thứ hai điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, theo đó, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình: đến hết tháng 08/2027, tức lùi 9 tháng so với lần điều chỉnh trước (tháng 11/2026). Sau đó, dự án được đưa vào khai thác, kinh doanh từ khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình đến hết thời hạn hoạt động của dự án.

Thứ ba, điều chỉnh diện tích thực hiện dự án khoảng 8,99ha.

Thứ tư, điều chỉnh đất và các công trình hạ tầng chuyển giao cho nhà nước. Cụ thể, đất và công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư trong ranh giới khu đất thực hiện dự án 8,99ha (theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư trung tâm xã Mỹ An huyện Lục Ngạn được UBND huyện Lục Ngạn cũ phê duyệt tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 11/12/2020, điều chỉnh tại Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 17/12/2021), gồm các hạng mục: Đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và chiếu sáng, thông tin liên lạc, bãi đỗ xe (từ P.01 đến P.03); cây xanh (từ CX.01 đến CX.4).

Sau khi được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định lại tiền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang cũ; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm xã Mỹ An lần thứ nhất; Báo cáo số 1134/BC-STC ngày 06/11/2026 về thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Trước đó, tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang cũ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ nhất, dự án cung cấp các dòng sản phẩm là bất động sản chuyển nhượng theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt gồm: Đất ở (phân lô, bán nền) dự kiến 249 lô, tổng diện tích đất 27.274,9 m2. Thời gian hoạt động của dự án 10 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư.