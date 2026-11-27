Cấp sai 7 sổ đỏ, 6 cán bộ ở Sơn La bị bắt
Sáu cán bộ, lãnh đạo ở Sơn La bị khởi tố, bắt tạm giam do thiếu trách nhiệm trong quá trình cấp 7 sổ đỏ, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng.
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Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (PC03) phối hợp với VKSND tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 người để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ cấp 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định tại huyện Vân Hồ (cũ).
Trong số những người bị bắt có các cựu công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông huyện Vân Hồ (nay thuộc xã Vân Hồ), cán bộ thẩm định hồ sơ cùng Phó Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ (cũ), tỉnh Sơn La.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sai phạm xảy ra trong giai đoạn 2021-2023, liên quan đến quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ trước đây.
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 6 bị can đã không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm được giao trong việc tiếp nhận, xử lý và thẩm định hồ sơ. Những thiếu sót này dẫn đến việc 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp không đáp ứng các quy định pháp luật.
Vụ việc được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,52 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan.
VTC News