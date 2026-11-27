Trước đây thực hiện theo Chỉ thị 299, ngày 31/3/1990 gia đình ông Hồ Quỵ (Đắk Lắk) lập đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất để đăng ký kê khai đối với thửa đất số 100, tờ bản đồ số 9, loại ruộng đất: thổ cư 400 m 2 , đất màu 664 m 2 ; nguồn gốc: được cấp năm 1976 và được hội đồng ruộng đất xác nhận "nhất trí cho sử dụng".

Sổ đăng ký ruộng đất (lập năm 1990) thể hiện số thửa 100; số tờ 9; diện tích: thổ cư 400 m 2 , đất màu 664 m 2 ; sử dụng chính thức hay tạm giao: chính thức.

Bản đồ giải thửa (299) thể hiện: T 100/1064.

Sau đó, đến ngày 28/5/1990, gia đình ông Quỵ được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 1.064 m 2 ; mục đích sử dụng: đất khu dân cư; thời hạn sử dụng: lâu dài; phần ghi thêm: được cấp năm 1976.

Trích lục bản đồ trên Giấy chứng nhận thể hiện thửa đất số: 100; tờ bản đồ số: 09; tỷ lệ: 1/2000; đo năm 1988 và được Chi cục quản lý đất đai tỉnh Đắk Lắk phê duyệt ngày 28/8/1990, ký hiệu: T 100/1064.

Năm 2008, ông Quỵ tách thửa chuyển quyền cho con trai 297 m 2 , sau đó được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện xác nhận, chỉnh lý diện tích còn lại là 767 m 2 và xác nhận toàn bộ diện tích còn lại là loại đất ODT.

Theo Điều 87 Luật Đất đai 2003, khi thửa đất ở có vườn ao được hình thành trước năm 1980 sẽ được xác định toàn bộ diện tích là đất ở và điểm a khoản 1 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 quy định: "Diện tích đất ở là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp".

Mặt khác tại Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk có nội dung đất có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980 cũng sẽ được xác định toàn bộ diện tích là đất ở.

Trong quá trình ông Quỵ thực hiện thủ tục tách thửa và chuyển quyền cho con thì ngày 27/3/2008 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đã xác định toàn bộ diện tích đất màu là đất vườn liền đất ở, sau đó xác định toàn bộ diện tích là 1.064 m 2 đất nêu trên là đất ODT.

Ông Quỵ hỏi, từ hồ sơ địa chính nêu trên và căn cứ quy định tại Điều 57 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thẩm quyền chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện xác nhận chỉnh lý trên Giấy chứng nhận đối với nội dung "diện tích còn lại là 767 m 2 đất ODT" có đúng thẩm quyền hay không?

Trường hợp này, khi Giấy chứng nhận đã ghi rõ diện tích đất ở thì có thuộc trường hợp phải xác định lại diện tích đất ở theo quy định của Luật Đất đai 2024 không?

Mặt khác, khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên thì toàn bộ diện tích đất màu của thửa đất nêu trên có được xác định thuộc đất vườn liền đất ở không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 41 Nghị định này. Do đó, việc xác nhận diện tích còn lại là 767 m² đất ở tại đô thị (ODT) năm 2008 phải được kiểm tra trên cơ sở hồ sơ tách thửa, chuyển quyền và căn cứ xác định diện tích đất ở tại thời điểm đó.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật Đất đai năm 2003 , đất vườn, ao được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư; diện tích đất ở được xác định theo Điều 87 Luật này và Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

Đối với Giấy chứng nhận ghi toàn bộ diện tích là "đất khu dân cư", khoản 3 Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định diện tích đất ở được xác định lại theo các Điều 6, 7 và 8 của Quy định này.

Do đó, cần kiểm tra hồ sơ, quá trình sử dụng để xác định phần đất màu có thuộc đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở hay không; không chỉ căn cứ ký hiệu "T" trên bản đồ để xác định toàn bộ diện tích là đất ở.

Việc xác định lại diện tích đất ở hiện nay thực hiện theo khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024 .

Trường hợp diện tích đất ở đã được xác định, chỉnh lý đúng quy định của pháp luật thì Giấy chứng nhận vẫn có giá trị pháp lý theo khoản 3 Điều 256 Luật này.

Trường hợp phát hiện sai sót hoặc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định thì xem xét, xử lý theo Điều 152 Luật Đất đai năm 2024.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận năm 1990, hồ sơ chỉnh lý năm 2008 và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.