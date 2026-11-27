Ba luật liên quan đến thị trường bất động sản gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Nhiều quy định mới sẽ có tác động trực tiếp đến người mua, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Các luật mới được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của thị trường bất động sản. Riêng với chung cư, phân khúc đang chiếm tỷ lệ lớn tại các đô thị hiện nay, một số thay đổi quan trọng sẽ được thực thi. Trong đó, Luật Nhà ở sửa đổi quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời hạn sử dụng công trình xây dựng. Theo các chuyên gia, quy định này sẽ giúp định hình lại thị trường chung cư trong thời gian sắp tới.

Ảnh chụp màn hình.

Theo Luật Nhà ở sửa đổi mới được thông qua, chủ sở hữu của những căn hộ chung cư vẫn được bảo đảm quyền tài sản và có quyền đóng góp tiền để xây dựng lại chung cư khi hết thời hạn sử dụng. Đây là một trong những quy định cần thiết để tái thiết, xây mới lại các tòa chung cư sau này.

Đáng chú ý, luật quy định rõ cơ chế thực hiện quyền sử dụng đất khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tham gia xây dựng lại, có thể thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan cho chủ thể khác theo quy định.

Anh Nguyễn Lê Duy Tân (TP. Hà Nội) cho rằng: "Tập thể cũ ở Hà Nội thì rất nhiều tòa xuống cấp cực kỳ rồi nhưng người dân chưa chịu rời đi. Khi bổ sung niên hạn công trình thì đến lúc ấy cư dân biết đến thời điểm họ cần rời đi, tốt hơn trong quá trình cơ quan chức năng có biện pháp để cải tạo tòa nhà."

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định: "50 - 70 năm nữa chung cư hết thời hạn, giống như nhà riêng cũng thế thôi, tại sao nhà riêng Nhà nước không bỏ tiền xây lại? Vậy nên để đảm bảo công bằng, không có chuyện là cùng đóng thuế với nhau nhưng những người ở nhà thấp tầng phải tự làm tất cả mọi việc, còn những người ở nhà chung cư lại được Nhà nước bỏ tiền ra hay có chính sách thu hút xây mới lại không mất tiền. Do đó, theo tôi quy định như vậy cũng rõ ràng, minh bạch."

Nhiều ý kiến mong muốn các văn bản hướng dẫn luật sẽ có những quy định rõ ràng về quy trình thực hiện xây mới lại khi chung cư hết niên hạn sử dụng. Anh Đỗ Thanh Thế (TP. Hà Nội) nêu ra băn khoăn của mình: "Đơn vị nào phụ trách kiểm tra? Đơn vị nào phụ trách cải tạo lại? Việc đóng góp để làm lại công trình ấy thì tôi rất mong muốn là Nhà nước sẽ rõ ràng hơn."

Với quy định về thời hạn sử dụng chung cư theo niên hạn công trình, sắp tới, các chủ đầu tư khi bán hàng cũng cần công bố về thời hạn sử dụng cụ thể của từng chung cư, để người mua cân nhắc, lựa chọn. Ông Hồ Ngọc Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Sky Realty nhận định: "Tôi nghĩ sẽ phải có những quy định rõ hơn từ phía cơ quan chức năng và có thẩm định, cấp giấy chứng nhận về thời hạn sản phẩm công trình đó là bao nhiêu năm. Bộ pháp lý sau này có thể công bố ra ngoài giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sẽ phải có quy định và những giấy tờ chứng nhận niên hạn sử dụng."

Quy định mới về thời hạn sử dụng chung cư sẽ có hiệu lực từ 1/7/2027. Không chỉ thúc đẩy việc tái thiết chung cư cũ,quy định còn siết chặt tiêu chuẩn xây dựng các dự án. Các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng kết cấu và minh bạch hồ sơ thiết kế ngay từ đầu.