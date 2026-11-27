Ảnh minh họa: Cổng TTĐT UBND TP.Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 6410/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 về việc cho Công ty CP Dược phẩm Trung ương Mediplantex (Mediplantex, MCK: MED) chuyển mục đích sử dụng 2.238,9 m2 đất tại số 118 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt để thực hiện Xây dựng Tòa nhà Bình An - Cowaelmic.

Đây là đất là để thực hiện Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở. Chủ đầu tư được sử dụng đất với thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND TP ký quyết định; đối với người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đối với phần diện tích 368,3 m2 đất (nằm ngoài 2.238,9 m2 đất nêu trên) nằm trong chỉ giới mở đường theo quy hoạch. Sau khi đầu tư, xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư bàn giao cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của TP quản lý.

UBND TP giao Mediplantex chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, liên hệ với Sở, ngành và các đơn vị liên quan để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định.

Về Mediplantex, doanh nghiệp này được cổ phần hóa từ Công ty Dược liệu TW I (doanh nghiệp nhà nước) theo Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 7/12/2004 của Bộ Y tế. Tính đến ngày 30/9/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ 124,1 tỷ đồng; hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III/2026 đạt hơn 106 tỷ đồng, tăng gần 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 15,7%, chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp vẫn đạt gần 25,9 tỷ đồng, tăng 45%. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng nhờ cơ cấu sản phẩm tiêu thụ có sự thay đổi theo hướng tích cực.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 23,8% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng tương ứng với mức tăng doanh thu nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh mở rộng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 71% và chi phí tài chính chỉ tăng 27,8% so với cùng kỳ, nên góp phần tăng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 9,96 tỷ đồng, tăng gần 98% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 10,07 tỷ đồng, tăng 101,92%.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lãi ròng quý III/2026 đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng gần 106% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Mediplantex báo doanh thu thuần ở mức gần 318 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 19 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng cộng nguồn vốn của doanh nghiệp hơn 460 tỷ đồng, tăng nhẹ 3 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.