Không chỉ các nhà thầu nhỏ lẻ chật vật, ngay cả những doanh nghiệp đầu ngành như Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) cũng đang đối mặt với nhiều áp lực bủa vây.

Thợ thì thiếu, giá thì cao

Đại diện CC1 cho biết, ngành xây dựng đang đứng trước ba áp lực lớn như: Thiếu người có tay nghề; Giá nhân công quản lý chi phí chưa theo kịp thị trường; Năng suất lao động tăng chậm, chưa bù đắp cho sự thiếu hụt đó.

Vị này chia sẻ, nếu không xử lý đồng thời ba vấn đề này, chúng ta có thể có vốn, có dự án, có quyết tâm, nhưng vẫn gặp điểm nghẽn ở khâu cuối cùng đó là không đủ nguồn lực thực thi tại công trường.

Ngành xây dựng đang đối mặt với những áp lực về nguồn lao động. (Ảnh: Lương Ý)

Đại diện CC1 thừa nhận, việc tuyển dụng các vị trí chủ chốt như chỉ huy trưởng, kỹ sư dự toán (QS), kiểm soát chất lượng (QA/QC) hay thợ hàn, thợ vận hành thiết bị đang là vấn đề nan giải. Đây là nhóm “tinh hoa” trên công trường, cần thực hành, đúc kết nhiều năm mới có được.

Tại CC1, riêng nhu cầu tuyển dụng nhóm QS, QA/QC năm 2025 đã tăng hơn 200% so với năm 2024. Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực kỹ thuật không tăng theo mùa vụ, mà đang phản ánh một chu kỳ phát triển mới của ngành xây dựng.

Khi nhiều dự án lớn cùng triển khai, lao động có tay nghề trở thành nguồn lực khan hiếm. Doanh nghiệp buộc phải cạnh tranh bằng tiền lương để giữ người.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp này tăng lương để kéo lao động từ doanh nghiệp khác, thì về bản chất, toàn ngành chỉ đang dịch chuyển lao động, chứ chưa tạo thêm lao động có kỹ năng.

Tăng lương có thể giải quyết bài toán của một công trường trong ngắn hạn, nhưng không giải quyết được bài toán nguồn nhân lực của cả ngành trong dài hạn.

Nhân lực có tay nghề cao và chỉ huy công trình đang khá khan hiếm. (Ảnh: Đại Việt)

Cũng theo đại diện CC1, khoảng cách giữa giá nhân công công bố và chi phí huy động thực tế đang tạo ra rủi ro lớn cho hợp đồng xây dựng.

Qua thực tế tại các dự án của CC1 ghi nhận giá nhân công công bố năm 2026 đối với một số nhóm lao động tham chiếu khoảng 282.000 - 376.000 đồng/công. Trong khi đó, chi phí huy động thực tế trên thị trường có thể ở mức 600.000 - 950.000 đồng/ngày, tức có trường hợp cao hơn từ 1,6 lần đến trên 3 lần.

Đại diện CC1 cho rằng cần phải có một cơ chế để giá nhân công phục vụ lập và quản lý chi phí phản ánh kịp thời hơn, thực chất hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn với biến động thị trường.

Nếu giá đầu vào trong hồ sơ chi phí thấp hơn quá xa so với thực tế, rủi ro sẽ không biến mất. Việc này chuyển hóa thành ba hệ quả: nhà thầu chịu lỗ, phát sinh tranh chấp hợp đồng, hoặc dự án bị chậm tiến độ.

Và khi đó, thiệt hại không chỉ thuộc về doanh nghiệp. Thiệt hại nằm ở hiệu quả đầu tư, tiến độ giải ngân và niềm tin của thị trường vào tính khả thi của các dự án lớn.

Tư duy chuỗi cung ứng thay vì tuyển lẻ tẻ

Để giải quyết vấn đề này, đại diện CC1 nhận định, bài toán nhân lực xây dựng phải được giải bằng tư duy chuỗi cung ứng, không phải bằng tư duy tuyển dụng đơn lẻ.

Với ngành xây dựng, người lao động đi theo dự án, theo địa bàn, theo mùa thi công và theo điều kiện công trường. Vì vậy, ổn định nhân lực không chỉ là trả lương cao hơn, mà cần phải tạo được dòng việc làm liên tục, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, điều kiện làm việc tốt hơn và cơ hội nâng cao tay nghề.

“Chúng tôi đang chuyển từ tư duy “tuyển người cho từng dự án” sang tư duy “xây dựng nguồn nhân lực cho cả chuỗi dự án”. Một doanh nghiệp dù lớn đến đâu cũng không thể tự mình giải quyết bài toán cung - cầu nhân lực của toàn ngành” , đại diện CC1 chia sẻ.

Xây dựng nguồn nhân lực cho cả chuỗi dự án là định hướng mà các doanh nghiệp lớn đang theo đuổi. (Ảnh: Đại Việt) Bên cạnh đó, CC1 kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét các giải pháp như: Hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân lực và giá nhân công xây dựng. Kiến nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, hiệp hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp lớn xây dựng một hệ thống dữ liệu số về thị trường lao động xây dựng.

Dữ liệu không nên chỉ dựa trên khảo sát hành chính, mà cần bổ sung dữ liệu thực từ công trường, doanh nghiệp, nhà thầu phụ, tổ đội nhân công và người lao động.

Đại diện CC1 kiến nghị thiết lập cơ chế cập nhật nhanh giá nhân công khi thị trường biến động lớn; Xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro nhân công cho hợp đồng dài hạn và dự án trọng điểm; Triển khai các chương trình đặt hàng đào tạo nhân lực xây dựng theo nhu cầu thực tế; Kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý đối với giao khoán nhân công và tổ đội xây dựng.

Ngoài ra, CC1 cũng khiến nghị, trong khi nguồn cung lao động trong nước chưa thể đáp ứng kịp tốc độ triển khai các dự án trọng điểm, doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ xem xét một hạn ngạch nhập khẩu lao động không có kỹ năng cho một số dự án đặc thù vốn ngân sách Nhà nước.

CC1 kiến nghị cơ chế hỗ trợ, rút gọn thủ tục cấp phép lao động nước ngoài đối với một số nhóm nghề kỹ thuật đang khan hiếm như thợ hàn kết cấu bậc cao, vận hành thiết bị chuyên dụng, giám sát chuyên gia... như một giải pháp tình thế song song với các giải pháp đào tạo dài hạn, để không làm chậm tiến độ các dự án hạ tầng quốc gia và APEC 2027.

Giải pháp cân bằng nguồn nhân lực

Bình luận vấn đề này, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đánh giá, việc nhân công xây dựng tập trung về các đại dự án, công trình trọng điểm có mức lương cao, việc làm ổn định và chế độ đãi ngộ tốt là quy luật dịch chuyển lao động theo tín hiệu thị trường.

Tuy nhiên, điều này đang tạo ra sự mất cân đối về phân bổ nhân lực. Các công trình nhà ở riêng lẻ, sửa chữa nhà dân và công trình quy mô nhỏ gặp khó khăn trong tuyển thợ, đặc biệt là thợ lành nghề như thợ hồ, thợ sắt, thợ điện nước, thợ hoàn thiện.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân chính đến từ chênh lệch thu nhập. Đại dự án có khả năng trả lương, phụ cấp và thưởng cao hơn. Nguyên nhân tiếp theo chính là thiếu hụt lao động có tay nghề, lực lượng thợ trẻ chưa được bổ sung tương xứng, trong khi một bộ phận lao động có kinh nghiệm đã lớn tuổi.

Ông Tuấn cho rằng, lý do tiếp theo chính là tính thời vụ và phân tán. Lao động xây dựng thường dịch chuyển theo công trình, địa bàn và thời điểm, khó duy trì nguồn thợ ổn định cho các hộ gia đình.

“Điều đáng lưu ý, đây không đơn thuần là tình trạng thiếu lao động xây dựng, mà là sự lệch pha giữa cung - cầu, thu nhập và khả năng tiếp cận nguồn nhân lực giữa các nhóm công trình”, ông Tuấn nói.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Cũng theo ông Tuấn, báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM mới đây cũng cho thấy, lao động phổ thông ngành xây dựng có thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng/tháng; lao động kỹ thuật, chuyên môn khoảng 12-20 triệu đồng/tháng.

Một số vị trí tuyển dụng đặc thù có mức lương cao hơn đáng kể. Các doanh nghiệp xây dựng phía Nam cũng ghi nhận tình trạng tăng lương nhưng vẫn khó tuyển đủ thợ lành nghề.

Chuyên gia đề xuất các giải pháp cân bằng nguồn nhân lực ngành xây dựng. (Ảnh minh hoạ AI)

Ông Tuấn cho rằng, có 5 giải pháp chính để cân bằng nguồn nhân lực.

Thứ nhất là điều tiết và phân bổ lao động. Các chủ đầu tư, nhà thầu cần có kế hoạch huy động nhân lực theo tiến độ, tránh tuyển dụng ồ ạt, cạnh tranh thu hút lao động bằng mọi giá.

Thứ hai, cải thiện chính sách tiền lương. Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có cơ chế trả lương sát thị trường, bảo đảm thu nhập, bảo hiểm, an toàn lao động và điều kiện ăn ở để giữ chân thợ.

Thứ ba, đào tạo nghề ngắn hạn. Các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp cần phối hợp với các doanh nghiệp đào tạo nhanh thợ xây, thợ sắt, thợ điện nước, kỹ thuật hoàn thiện, vận hành máy xây dựng; chú trọng thực hành và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề.

Thứ tư, xây dựng mạng lưới kết nối lao động. Hình thành cơ sở dữ liệu và sàn giao dịch việc làm chuyên ngành xây dựng, kết nối thợ lành nghề với các công trình lớn, nhà thầu vừa và nhỏ và nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân.

Cuối cùng, ông Tuấn cho rằng cần đổi mới công nghệ thi công, khuyến khích sử dụng cấu kiện lắp ghép, bê tông đúc sẵn, thiết bị cơ giới và công nghệ xây dựng mới để tăng năng suất, giảm phụ thuộc vào lao động thủ công.

“Theo tôi, không nên nhìn nhận việc lao động chuyển về các đại dự án là tiêu cực, bởi đây là tín hiệu tích cực của thị trường khi người lao động có cơ hội việc làm và thu nhập tốt hơn.

Tuy nhiên, Nhà nước và doanh nghiệp cần quan tâm đến sự cân bằng trong phân bổ nguồn nhân lực. Không thể để các đại dự án có đủ nhân công trong khi doanh nghiệp xây dựng nhỏ và người dân có nhu cầu xây, sửa nhà lại thiếu thợ, phải chịu chi phí nhân công tăng cao” , ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn cho rằng, giải pháp căn cơ không phải là hạn chế người lao động đến với nơi có thu nhập tốt, mà là mở rộng nguồn cung lao động có tay nghề, nâng cao năng suất và tạo mặt bằng đãi ngộ hợp lý giữa các nhóm công trình.

Việc phát triển đại dự án phải đi đôi với bảo đảm nguồn nhân lực cho đời sống dân sinh; cân bằng thị trường lao động xây dựng chính là cân bằng giữa mục tiêu phát triển kinh tế, lợi ích doanh nghiệp và quyền lợi của người dân.