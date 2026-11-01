Trong liên danh tư vấn quốc tế vừa ký hợp đồng thực hiện Gói thầu TV-02 trị giá hơn 10.243 tỷ đồng thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, một doanh nghiệp Việt Nam được giao khối lượng công việc lớn thứ hai, chỉ sau đơn vị đứng đầu liên danh là SYSTRA của Pháp.

Đó là Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI). Theo thông tin doanh nghiệp công bố, TEDI không chỉ tham gia ở bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi mà còn giữ vai trò đầu mối kết nối, điều phối quan hệ và phân chia công việc giữa các đơn vị tư vấn trong nước với đối tác nước ngoài.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu TEDI tham gia vào quá trình chuẩn bị dự án. Từ giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi (Pre-FS), doanh nghiệp này đã đảm nhận vai trò đứng đầu liên danh tư vấn lập báo cáo. Sau khi chuyển sang giai đoạn nghiên cứu khả thi (FS), TEDI tiếp tục tham gia liên danh quốc tế do SYSTRA đứng đầu, với khối lượng công việc đứng thứ hai.

Doanh nghiệp Việt tiếp tục tham gia sâu vào dự án đường sắt 67 tỷ USD

Gói thầu TV-02 có giá trị hơn 10.243 tỷ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng. Liên danh trúng thầu gồm 8 thành viên đến từ Việt Nam, Pháp và Hàn Quốc. SYSTRA là đơn vị đứng đầu; 3 thành viên Hàn Quốc gồm Sambo Engineering, Yooshin Engineering Corporation và Korea National Railway (KNR).

Bốn doanh nghiệp Việt Nam tham gia gồm TEDI, TEDI SOUTH, TRICC và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long.

Theo hợp đồng, liên danh sẽ thực hiện khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và các điều kiện liên quan; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED và lập hồ sơ mời thầu. Đây là những công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tạo cơ sở để xác định phương án tuyến, giải pháp kỹ thuật, công nghệ và tổng mức đầu tư của dự án.

Việc TEDI đảm nhận khối lượng công việc lớn thứ hai trong liên danh cho thấy vai trò đáng kể của doanh nghiệp tư vấn trong nước tại một dự án có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt phức tạp. Theo TEDI, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đề xuất, doanh nghiệp đã phối hợp với SYSTRA và các thành viên còn lại để trao đổi chuyên môn, huy động nguồn lực và thống nhất phương án tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long và các thành viên trong liên danh tư vấn ký kết hợp đồng.

Doanh nghiệp cũng giữ vai trò đầu mối kết nối, điều phối mối quan hệ và phân chia công việc giữa các đơn vị tư vấn trong nước và nước ngoài. Mục tiêu là kết hợp kinh nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Đối với một dự án đường sắt tốc độ cao lần đầu được triển khai tại Việt Nam, sự tham gia của doanh nghiệp tư vấn trong nước không chỉ nằm ở việc khảo sát địa hình hay am hiểu quy hoạch. Việc trực tiếp tham gia nghiên cứu, tính toán và thiết kế còn tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư trong nước tiếp cận quy trình làm việc, tiêu chuẩn kỹ thuật và kinh nghiệm triển khai các hệ thống đường sắt hiện đại.

Từ cầu Nhật Tân, hầm Hải Vân đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

TEDI có tiền thân là Viện Thiết kế giao thông vận tải, thành lập năm 1962. Trong hơn 6 thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp đã tham gia tư vấn khảo sát, thiết kế nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn tại Việt Nam.

Một số công trình tiêu biểu có sự tham gia của TEDI gồm cầu Nhật Tân, cầu Bãi Cháy, hầm Hải Vân, cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là những dự án thuộc nhiều loại hình hạ tầng khác nhau, từ cầu, hầm đến đường bộ cao tốc.

Ở lĩnh vực đường sắt, việc tham gia từ giai đoạn Pre-FS đến FS của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tạo ra sự tiếp nối về kinh nghiệm nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư. Trong đó, giai đoạn Pre-FS là bước hình thành cơ sở ban đầu về phương án đầu tư, còn giai đoạn FS đi sâu hơn vào khảo sát, đánh giá và hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có chiều dài khoảng 1.541km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính hiện nay. Tuyến được quy hoạch đường đôi, khổ ray 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD.

Với quy mô này, quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED sẽ đặt ra yêu cầu lớn đối với năng lực khảo sát, thiết kế, phối hợp chuyên ngành và kiểm soát kỹ thuật. Việc doanh nghiệp tư vấn trong nước đảm nhận khối lượng công việc đáng kể sẽ là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm thực tế, nhưng cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện.

Theo kế hoạch của Ban QLDA Thăng Long, trong khoảng quý I đến quý III/2027, các đơn vị tư vấn sẽ tập trung khảo sát địa hình, địa chất dọc tuyến và ưu tiên bàn giao sớm hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng cho các địa phương. Dự kiến cuối năm 2028, Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED sẽ hoàn thành, trình thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hướng tới mục tiêu khởi công dự án vào cuối năm 2028.