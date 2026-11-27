Rào chắn phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Ảnh: Tuấn Lương

Nhiều công trường cùng triển khai, giao thông thêm áp lực

Từ tháng 10-2025, khi dự án hầm chui được triển khai, tình trạng ùn tắc tại nút giao Cổ Linh bắt đầu gia tăng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 747 tỷ đồng, dài khoảng 600m, kết nối từ cầu Vĩnh Tuy đi quốc lộ 5. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, khi dòng xe từ cầu Vĩnh Tuy, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường Cổ Linh và khu vực Aeon Mall Long Biên cùng đổ về.

Trong quá trình thi công, hàng rào tôn tại đường Đàm Quang Trung và khu vực trung tâm nút giao khiến mặt đường bị thu hẹp, đường đi bị uốn lượn, các phương tiện phải di chuyển trong không gian hạn chế. Dự án hiện có 6 vị trí rào chắn trên đường Đàm Quang Trung và đường Cổ Linh để thi công hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường. Một số đoạn trên đường Đàm Quang Trung dự kiến duy trì rào chắn đến ngày 30-4-2027.

Không chỉ tại Long Biên, nhiều dự án khác cũng đang tác động đến giao thông trên các trục đường chính. Dự án cầu Trần Hưng Đạo có 2 vị trí rào chắn trên đường Trần Khánh Dư và đê Nguyễn Khoái; cầu Tứ Liên và đường dẫn ảnh hưởng đến đường Âu Cơ, Trường Sa. Trên tuyến kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, việc thi công ảnh hưởng một phần đường Đỗ Mười và đường trên cao.

Tại khu vực nội đô, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có các vị trí rào chắn trên những tuyến phố Kim Mã, Cát Linh, Trần Hưng Đạo. Dự án đường sắt đô thị số 5 có các điểm thi công trên đường Văn Cao và Đại lộ Thăng Long. Cùng với đó là các dự án Vành đai 1, nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long và hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, với nhiều vị trí rào chắn trên các tuyến đường Trần Phú, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Cảnh Dị kéo dài, Hà Kế Tấn…

Việc nhiều công trường cùng triển khai trên các trục hướng tâm, đường vành đai và tuyến phố nội đô khiến người dân gặp khó khăn khi lựa chọn lộ trình. Ông Trần Văn Khánh, cư dân chung cư CT10, khu đô thị mới Việt Hưng, thường xuyên di chuyển từ Long Biên vào trung tâm thành phố làm việc, chia sẻ: “Vào các khung giờ cao điểm buổi sáng, các cầu qua sông Hồng để vào thành phố như Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy… đều trong tình trạng ùn tắc. Trước đây, tôi thường xuyên đi theo lối cầu Vĩnh Tuy nhưng từ khi nhà thầu lập rào chắn để thi công hầm chui Cổ Linh, việc đi lại càng thêm khó khăn”.

Thành phố yêu cầu đưa công trình hầm chui Cổ Linh thông xe kỹ thuật trước ngày 30-4-2027. Ảnh: Tạ Hải

Chia sẻ với những khó khăn của người tham gia giao thông, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, quá trình thi công hầm chui Cổ Linh gặp nhiều trở ngại do đây là cửa ngõ Thủ đô, lưu lượng phương tiện lớn, mặt bằng chật hẹp và công trường phải triển khai đồng thời nhiều hạng mục. Khu vực này còn là nơi tập trung thoát nước của cả vùng. Khi mưa kéo dài, tình trạng ngập sâu khiến việc bơm nước hố móng mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến thiết bị và tiến độ. Riêng hạng mục trạm bơm và hầm kín nằm dưới gầm cầu vượt Cổ Linh có hố móng sâu hơn 20m, không gian thi công hạn chế.

Theo Ban Quản lý dự án, phạm vi rào chắn phục vụ thi công hầm chính trên đường Đàm Quang Trung có kích thước khoảng 700x31m, dự kiến duy trì đến ngày 30-4-2027; phần đường còn lại vẫn bảo đảm tối thiểu 3 làn xe mỗi chiều. Tuy nhiên, trong khoảng 3 tháng gần đây, ùn tắc đã xuất hiện vào giờ cao điểm trên cầu Vĩnh Tuy hướng đi quốc lộ 5 và đường Đàm Quang Trung hướng vào trung tâm thành phố.

Để bù tiến độ, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu liên danh nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học và tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca. Trường hợp nhà thầu thành viên không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư sẽ xem xét điều chuyển khối lượng theo quy định. Thành phố yêu cầu công trình thông xe kỹ thuật trước ngày 30-4-2027.

Thu gọn rào chắn, khôi phục không gian lưu thông

Trong năm 2026, Hà Nội xác định 51 điểm, trục tuyến đường thường xuyên ùn tắc. Qua phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng đã giải quyết 44/51 điểm, còn 7 điểm; trong đó có 4 điểm ùn tắc do rào chắn thi công và 3 điểm do quá tải lưu lượng phương tiện.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện có 10 dự án với 61 vị trí rào chắn trên các tuyến đường do Sở quản lý. Đây là những công trường đang chiếm dụng một phần không gian giao thông trên các trục đường hiện hữu, đòi hỏi phải kiểm soát chặt phạm vi và tiến độ thi công.

Trước tình trạng nhiều dự án hạ tầng triển khai đồng thời, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, Sở đã kiến nghị UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong suốt quá trình thi công.

Thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đi đôi với tổ chức thi công hợp lý, kiểm soát chặt phạm vi và thời gian rào chắn. Ảnh: Tạ Hải

Theo đó, chủ đầu tư phải chủ động cung cấp thông tin về phạm vi, tiến độ, thời gian rào chắn và phương án tổ chức giao thông để người dân nắm bắt, lựa chọn lộ trình phù hợp. Với các dự án có phạm vi thi công chồng lấn, các đơn vị cần phối hợp xây dựng kế hoạch thi công tuần tự, tránh tình trạng nhiều công trình cùng chiếm dụng mặt đường tại một khu vực.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Xây dựng đã phối hợp liên ngành tổ chức phân luồng phục vụ thi công tại 98 tuyến đường, nút giao. Các phương án được thống nhất với Công an thành phố, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công trước khi cấp phép, nhằm hạn chế tối đa diện tích lòng đường bị chiếm dụng. Sở cũng tăng cường kiểm tra, đôn đốc thu gọn rào chắn, hoàn trả mặt đường ngay khi đủ điều kiện. Vị trí rào chắn được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và bản đồ iHanoi để người dân chủ động theo dõi.

Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều dự án quy mô lớn như các tuyến vành đai, đường kết nối xuyên tâm, cầu qua sông Hồng, hầm chui và đường sắt đô thị. Đây là những công trình cần thiết để hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng năng lực kết nối và tạo không gian phát triển mới cho thành phố. Tuy nhiên, phần lớn dự án được triển khai trên các trục đường đang khai thác, có mật độ phương tiện lớn.

Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với tổ chức thi công hợp lý, kiểm soát chặt phạm vi và thời gian rào chắn. Việc thu hẹp, tháo dỡ rào chắn khi đủ điều kiện, kịp thời hoàn trả mặt đường không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của từng dự án mà còn là trách nhiệm trực tiếp đối với việc bảo đảm giao thông đô thị. Nếu không kiểm soát tốt, những công trường vốn nhằm cải thiện hạ tầng có thể trở thành điểm nghẽn kéo dài trong quá trình triển khai.