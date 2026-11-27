Theo phương án chuyển đổi, hai tòa A2 và A3 được cải tạo, cung cấp 768 căn hộ; tòa A4 xây mới với 408 căn hộ. Tổng cộng, dự án bổ sung 1.176 căn hộ nhà ở cho thuê, với tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng, hướng tới phục vụ người lao động, công nhân và các đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn Hà Nội.