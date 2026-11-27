Thực tế tại nhiều khu dân cư, khu tập thể cũ ở Hà Nội cho thấy, không ít hàng quán hoạt động trong không gian chật hẹp, xen cài nhà ở, sử dụng gas với cường độ cao, nhưng điều kiện bảo đảm an toàn còn là vấn đề cần được quan tâm, rà soát.

Các bình gas cỡ lớn được đặt ngay trong quán ăn tại xã Hoài Đức. Ảnh: HL

Hàng quán chật hẹp, nguy cơ cháy nổ khó lường

Vụ nổ tại cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh ngày 13-11 và vụ nổ tại khu tập thể Vĩnh Hồ, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội ngày 24-11 vừa qua là những cảnh báo đau xót về hậu quả của sự cố liên quan đến khí gas.

Đáng chú ý, vụ nổ tại số nhà 110B-E4, khu tập thể Vĩnh Hồ xảy ra khi công trình đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Theo thông tin điều tra ban đầu của Công an thành phố Hà Nội, nguyên nhân vụ nổ do khí gas rò rỉ, kết hợp với ô xy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí.

Từ những vụ việc trên, đặt ra dấu hỏi về đảm bảo an toàn cháy nổ khi sử dụng gas tại các nhà hàng, quán ăn trong khu dân cư, nhà tập thể, những nơi có không gian chật hẹp.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới cho thấy, tại các khu tập thể cũ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, Nghĩa Tân, Giảng Võ..., nhiều hàng quán hoạt động trong những mặt bằng có diện tích khiêm tốn. Đặc điểm chung là nhà ở và cơ sở kinh doanh liền kề, khoảng cách giữa các công trình không lớn, không gian bố trí bếp và khu vực phục vụ khách hàng hạn chế. Với những quán ăn sử dụng gas để chế biến thực phẩm, việc bố trí bình chứa, hệ thống dây dẫn, van khóa và khu vực đun nấu cần được đặc biệt quan tâm.

Đáng lưu ý, tại các khu vực này, hoạt động kinh doanh thường diễn ra liên tục, nhất là vào giờ ăn trưa và tối. Việc sử dụng nhiều thiết bị đun nấu cùng lúc kết hợp không gian chật hẹp, hàng hóa và vật dụng phục vụ kinh doanh có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn, nếu hệ thống gas không được lắp đặt, kiểm tra đúng quy cách. Một sự cố rò rỉ khí gas nếu không được phát hiện kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng, không chỉ đối với người làm việc trong quán, mà còn đe dọa các hộ dân sinh sống liền kề.

Đặc biệt, tại các khu tập thể cũ, nhiều công trình đã qua thời gian dài sử dụng, được cải tạo để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Việc thay đổi công năng, bố trí lại khu vực bếp, lắp đặt thêm thiết bị hoặc thay đổi hệ thống dẫn gas nếu thiếu sự kiểm tra, đánh giá về an toàn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi đó, lối đi chung, cầu thang và hành lang tại một số công trình có diện tích hạn chế, khiến việc thoát nạn và tiếp cận cứu hộ gặp khó khăn khi xảy ra sự cố.

Theo chia sẻ của một số nhân viên quán ăn, họ chưa nắm vững kiến thức về các biện pháp bảo quản, sử dụng khí gas. Ảnh: HL

Ở khu vực ngoại thành, ghi nhận tại một số hàng quán ở khu vực xã Ô Diên, Hoài Đức... cho thấy, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng được bố trí trong nhà ở có diện tích không lớn. Khu vực chế biến nằm ngay trong khu vực phục vụ khách hàng ăn uống; bình gas được bố trí gần khu vực bếp để thuận tiện cho việc đun nấu, trong khi không gian dành cho nhân viên di chuyển, sơ chế thực phẩm và lưu trữ vật dụng khá hạn chế.

Từ thực tế trên đặt ra yêu cầu không chỉ kiểm tra các cửa hàng chuyên kinh doanh gas mà còn phải rà soát cả những nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ sử dụng gas nằm xen cài trong khu dân cư.

Siết trách nhiệm, kiểm soát an toàn từ mỗi cơ sở

Hiện, toàn thành phố Hà Nội có hơn 2.100 khu tập thể, chung cư cũ. Theo Công an thành phố, phần lớn diện tích tầng 1 các khu tập thể được tận dụng cho thuê kinh doanh. Trong đó, nhiều cơ sở ăn uống sử dụng bếp gas, tập trung nhiều bình gas trong không gian chỉ rộng hơn 20m².

Tại khu tập thể Giảng Võ, trong buổi kiểm tra chiều 25-11, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm. Các bình gas, bếp gas và dây dẫn chưa được khóa van dù không sử dụng. Xung quanh còn có hệ thống dây điện đã cũ cùng nhiều vật liệu dễ cháy. Dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, hoạt động kinh doanh tại các khu tập thể cũ vẫn diễn ra hằng ngày với nhiều cơ sở sử dụng khí gas trong điều kiện không bảo đảm.

Thời gian tới, các đoàn kiểm tra liên ngành tại Hà Nội tiếp tục rà soát hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng khí gas. Đối với các trường hợp có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh, sang chiết khí gas trái phép, lực lượng công an sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, trong đó có việc khởi tố nếu đủ căn cứ.



Cần rà soát cả những nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ sử dụng gas nằm xen cài trong khu dân cư. Ảnh: HL

Phân tích về trách nhiệm pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Minh Khuê (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, cần xác định rõ nghĩa vụ của từng chủ thể trong toàn bộ quá trình kinh doanh và sử dụng gas.

Trong đó, chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm về điều kiện an toàn PCCC trong phạm vi quản lý, từ việc lựa chọn thiết bị, lắp đặt hệ thống dẫn gas đến kiểm tra, bảo dưỡng và hướng dẫn nhân viên. Nếu không tuân thủ quy định, để xảy ra hậu quả, tùy tính chất, mức độ và mối quan hệ nhân quả, cá nhân, tổ chức liên quan có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc hình sự.

Luật sư cũng lưu ý, trách nhiệm không chỉ thuộc về người trực tiếp sử dụng gas. Đối với nhà chung cư, khu tập thể, đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị và chính quyền địa phương cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ trong kiểm tra, giám sát và tuyên truyền an toàn PCCC. Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố phải căn cứ vào nghĩa vụ cụ thể, hành vi vi phạm và mức độ liên quan của từng chủ thể, không thể quy trách nhiệm chung chung.

Từ thực tế trên, luật sư kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần tổ chức rà soát chuyên đề đối với các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh sử dụng gas trong khu dân cư đông đúc, khu tập thể cũ và nhà ở kết hợp kinh doanh.

Việc kiểm tra không nên chỉ dừng ở phương tiện chữa cháy mà cần đi sâu vào điều kiện lắp đặt, vận hành hệ thống gas, khu vực bảo quản bình, khả năng thông gió, thiết bị cảnh báo rò rỉ và lối thoát nạn. Những cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn phải được yêu cầu khắc phục, trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần đình chỉ hoạt động theo quy định.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sang chiết gas trái phép; xử lý nghiêm việc sử dụng bình không bảo đảm chất lượng, thiết bị tự chế hoặc nạp gas vào bình không đủ điều kiện. Chính quyền cơ sở cần phối hợp với lực lượng công an, ban quản trị và tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, xử lý sự cố đến từng hộ dân và cơ sở kinh doanh.

Hai vụ nổ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, hiểm họa cháy, nổ khí gas có thể xuất phát từ những sơ suất trong quá trình sử dụng, bảo quản và kiểm soát an toàn. Vì vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cần chủ động nhận diện nguy cơ ngay từ mỗi cơ sở kinh doanh, mỗi khu dân cư. Không để sự chủ quan, lỏng lẻo trong quản lý biến những bình gas phục vụ sinh hoạt, kinh doanh hằng ngày thành mối đe dọa đối với tính mạng và tài sản của cộng đồng.