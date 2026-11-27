Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án khó khăn, vướng mắc trong năm 2026. Ảnh: K.H.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, liên quan đến 7 kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh đã thực hiện 52/96 kiến nghị, còn 44 kiến nghị đang thực hiện. Tổng số tiền phải thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 289 tỷ đồng, đã thu hồi gần 150 tỷ đồng, đạt 51,73%.

117 kết luận thanh tra do địa phương ban hành, đến nay mới hoàn thành 22 kết luận, chiếm 18,8%; còn 95 kết luận chưa hoàn thành. Trong tổng số 908 kiến nghị, tỉnh đã thực hiện 550 kiến nghị, đạt 60,5%. Số tiền phải thu hồi về ngân sách theo các kết luận thanh tra địa phương hơn 997 tỷ đồng, đã thu hồi gần 726 tỷ đồng, đạt 72,81%; còn hơn 271 tỷ đồng phải tiếp tục thu hồi.

Về xử lý tài sản công, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng phương án sắp xếp, xử lý, khai thác đối với 2.565 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Riêng 342 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tỉnh đã bố trí 286 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác; còn 56 cơ sở đang tiếp tục xử lý.

Đối với 260 dự án, công trình có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, tỉnh đã hoàn thành xử lý 136 dự án; còn 124 dự án đang tiếp tục triển khai, trong đó có 2 dự án phải báo cáo Trung ương hướng dẫn tháo gỡ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt nhấn mạnh, buổi làm việc nhằm đánh giá toàn diện kết quả, những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của địa phương trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu.

Tỉnh cần tập trung rà soát, đánh giá việc xử lý nhà, đất dôi dư, các dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài và những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2027 có trọng tâm, tránh chồng chéo; đẩy mạnh số hóa hồ sơ và đề xuất sửa đổi Luật Thanh tra, tháo gỡ những bất cập trong thực tiễn.

Riêng việc thực hiện kết luận thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát toàn diện các kết luận, kiến nghị chưa hoàn thành, bao gồm cả kết luận của Thanh tra Chính phủ và thanh tra địa phương. Việc xử lý phải bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm", xác định cụ thể nguyên nhân tồn đọng và phương án giải quyết từng nội dung.

Đối với tài sản công dôi dư, đề nghị tỉnh quyết liệt đưa các cơ sở nhà, đất bỏ trống vào khai thác, sử dụng, không để hư hỏng, xuống cấp hoặc bị lấn chiếm. Các phương án xử lý phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đề nghị Khánh Hòa tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, đối với những vụ việc tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, phức tạp về an ninh, trật tự, tỉnh phải phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho đoàn thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm hoàn thành trong tháng 11/2026 theo kế hoạch.

UBND tỉnh cần tiếp tục chú trọng hồ sơ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của các sở, ngành, đơn vị cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm triển khai hiệu quả giai đoạn số hóa tiếp theo.

Liên quan đến các dự án khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh cần tập trung tháo gỡ dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền ngay trong năm 2026, thực hiện theo Kết luận số 24-KL/TW ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị. UBND tỉnh triển khai đầy đủ nhiệm vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Bộ Chỉ số tại Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình theo Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn.