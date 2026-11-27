Quyền sở hữu cần song hành với chất lượng sống

Hà Nội hiện có 2.185 nhà chung cư, trong đó 860 nhà đã có kết quả kiểm định, phân loại mức độ nguy hiểm. Theo báo cáo giám sát chuyên đề về thị trường bất động sản của thành phố, 265 nhà ở mức nguy hiểm cấp C và 6 nhà ở mức cấp D.

Sau nhiều thập kỷ sử dụng, không ít khu chung cư, nhà tập thể cũ đã bộc lộ những hạn chế về kết cấu, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy và điều kiện sinh hoạt. Bên cạnh sự xuống cấp của công trình, những tiêu chuẩn thiết kế từ nhiều thập kỷ trước cũng khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống ngày càng đa dạng của người dân.

Từng là niềm mơ ước an cư của nhiều thế hệ, các khu nhà tập thể đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, khi điều kiện kinh tế, xã hội thay đổi, nhu cầu nhà ở không còn dừng lại ở việc có một chỗ ở ổn định mà hướng đến sự an toàn, tiện nghi và chất lượng môi trường sống.

Kiểm tra và bảo trì hệ thống kỹ thuật định kỳ giúp chung cư vận hành an toàn. (Ảnh minh họa: Dự án LUMIÈRE Evergreen)

Thực tế này đặt ra câu hỏi đối với những chung cư được phát triển hôm nay: Làm thế nào để một tòa nhà không chỉ có chất lượng tốt khi bàn giao mà còn duy trì được điều kiện sống an toàn sau hàng chục năm sử dụng?

Luật Nhà ở (sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 21.11.2026, có hiệu lực từ ngày 1.7.2027, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, sử dụng và bảo trì nhà chung cư.

Thông qua hội nghị nhà chung cư, chủ sở hữu được tham gia quyết định việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành, giá dịch vụ, kế hoạch và sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung. Cơ chế giám sát ban quản trị, quản lý kinh phí bảo trì và phân định trách nhiệm giữa các bên góp phần bảo vệ quyền lợi cư dân. Thành viên ban phải là chủ sở hữu trong tòa nhà, ban có con dấu, tài khoản riêng và được thay mặt cư dân ký hợp đồng vận hành, bảo trì phần sở hữu chung khi hội nghị giao.

Những quy định này không chỉ liên quan đến quyền sở hữu tài sản mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với chất lượng sống, bởi việc kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng thang máy, hệ thống điện nước, hay thiết bị phòng cháy chữa cháy định kỳ đều ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt và sự an toàn của người dân.

Định hình tiêu chuẩn sống từ quy hoạch đến vận hành

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing chia các yếu tố quyết định độ bền căn hộ thành hai nhóm: phần cứng gồm quy hoạch, thiết kế, thi công và phần mềm gồm vận hành, quỹ bảo trì, cộng đồng cư dân. “Phần cứng quyết định độ bền của tòa nhà, nhưng phần mềm mới thực sự quyết định tuổi thọ dài bao lâu?” ông Trung nói.

Theo ông Trung, trước khi xuống tiền, người mua nên hỏi rõ đơn vị nào sẽ vận hành tòa nhà sau bàn giao, đơn vị này đã từng vận hành dự án tương tự hay chưa? Còn đối với chủ đầu tư dự án, các chủ đầu tư tốt thường ra sổ đúng hạn, bàn giao quỹ bảo trì đầy đủ và duy trì đơn vị vận hành chuyên nghiệp, minh bạch.

Luật mới vì vậy không chỉ bảo vệ quyền sở hữu căn hộ. Luật còn trao cho chủ sở hữu công cụ để bảo vệ giá trị sống trong chính tòa nhà của họ. Giá trị của một nơi ở không chỉ nằm ở diện tích sở hữu mà còn ở chất lượng cuộc sống mà nơi đó có thể mang lại trong nhiều năm.