Bà N.T.N. (xã Tiên Hưng) nói: “Từ khi dự án triển khai, mỗi lần đi qua đoạn đường Đồng Mai, dọc ven kênh Sa Lung, tôi đều cảm thấy lo lắng. Ven đường có nhiều hố đào sâu, những vị trí cống chưa có nắp đậy cũng không được che chắn. Ban ngày đi qua đã sợ, huống hồ ban đêm trời tối không nhìn rõ đường. Không chỉ thế, việc đơn vị thi công tập kết đất, đá ngay ven đường khiến những ngày trời nắng thì bụi bặm, ngày mưa đường lầy lội, đi lại rất khó khăn”.