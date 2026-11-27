Sáng 27-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Văn Tuyến

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND phường Dương Nội, kết nối trực tuyến tới điểm cầu các phường: Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương, Kiến Hưng, Hà Đông, Phú Lương, Yên Nghĩa.

Nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân

Mở đầu hội nghị, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai. Ảnh: Văn Tuyến

Đại biểu Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4, chương trình hành động mà đại biểu đã hứa trước khi cử tri vận động bầu cử.

Theo đánh giá, qua thời gian đầu nhiệm kỳ, các đại biểu đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, cụ thể hóa cam kết trước cử tri qua hoạt động lập pháp, giám sát, tiếp xúc cử tri và phản ánh vấn đề thực tiễn, bước đầu đạt kết quả tích cực; một số ý kiến của đại biểu đã được Quốc hội tiếp thu; nhiều kiến nghị của cử tri về đất dịch vụ, dự án tồn đọng, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng đã có cơ chế giải quyết.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Xuân Kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu tại hội nghị, cử tri Đơn vị bầu cử số 4 bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình và đánh giá cao những kết quả của kỳ họp Quốc hội vừa qua; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nói chung và đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 4 nói riêng.

Cử tri cho rằng, kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đổi mới và quyết tâm cao trong xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, củng cố niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào sự phát triển của đất nước và Thủ đô thời gian tới.

Cử tri phường Dương Nội phát biểu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Cử tri Trần Hữu Trí (phường Dương Nội) đánh giá cao việc HĐND thành phố đã thống nhất nội dung UBND thành phố Hà Nội trình về xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được chấp thuận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng đất dịch vụ, đất ở nhưng chưa giải quyết xong.

Tuy nhiên, cử tri Trần Hữu Trí nêu thực trạng người dân sinh sống tại khu vực đất dịch vụ khi đăng ký thường trú, tạm trú thường gặp vướng mắc về thủ tục liên quan đến đất đai. Từ đó, cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết nơi cư trú ổn định, lâu dài của nhân dân.

Cử tri phường Yên Nghĩa phát biểu tại điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Văn Tuyến

Bày tỏ quan tâm đến dữ liệu đất đai, cử tri Vũ Tuấn Tú (phường Yên Nghĩa) kiến nghị đẩy nhanh chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai theo hướng tập trung, chuyên nghiệp; nâng cao năng lực, bảo vệ cán bộ cấp phường và siết chặt kỷ luật phối hợp liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Cử tri Nguyễn Văn Nam (phường Dương Nội) kiến nghị xây dựng lộ trình, giải pháp kỹ thuật hợp nhất về một nền tảng số duy nhất, dùng chung, liên thông dữ liệu từ Trung ương tới cấp xã, phường, để người dân chỉ cần một ứng dụng và cán bộ chỉ nhập dữ liệu một lần.

Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Giám sát toàn diện việc giải quyết tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng

Sau khi đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, từ đầu nhiệm kỳ khóa XVI đến nay, bên cạnh hoạt động tại kỳ họp Quốc hội, thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiến hành giám sát việc tổ chức triển khai và thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố, trong đó có một số đoạn đi qua địa bàn các phường tại Đơn vị bầu cử số 4.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, đầu tháng 12-2026, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Thường trực HĐND - UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy lợi thế trung chuyển hàng không - mở rộng cơ hội phát triển du lịch Thủ đô”, kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho lĩnh vực khai thác khách trung chuyển của Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính ở phường Dương Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, vừa qua Đoàn đại biểu thành phố đã tham dự các hoạt động hợp tác quốc tế tại Mátxcơva, làm việc với Duma thành phố Mátxcơva và đạt được hai kết quả quan trọng.

Trong đó, đối với hợp tác song phương, HĐND thành phố Hà Nội và Duma thành phố Mátxcơva đã ký Nghị định thư về phát triển hợp tác giữa hai cơ quan dân cử. Về hợp tác đa phương, HĐND thành phố Hà Nội đã chính thức ký Tuyên bố gia nhập Phong trào Nghị viện Thủ đô các nước BRICS.

Về kiến nghị của cử tri tại hội nghị, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 sẽ tiếp thu đầy đủ, phân loại các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết; những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố và các phường, đề nghị xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Cử tri tham dự hội nghị tại điểm cầu chính ở phường Dương Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Đối với kiến nghị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và thành phố, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung, đồng thời đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ.

“ Thành phố sẵn sàng bảo vệ cán bộ nhưng với điều kiện cán bộ phải dám nghĩ, dám làm và không có việc lợi ích cá nhân. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Liên quan vấn đề đất dịch vụ và giải quyết những tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng, thời gian qua, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 44/2026/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở, tạo cơ sở giải quyết những tồn tại ở 17 xã, phường.

Đáng chú ý, HĐND thành phố cũng ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 28-10-2026 quy định cơ chế đặc thù giải quyết những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án, trong đó có các dự án CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều và Khu nhà ở Xa La.

“ Quan điểm là phải xử lý vi phạm nghiêm minh, bên cạnh đó, phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc khắc phục hậu quả cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, UBND thành phố, các sở, ngành và chính quyền các phường khẩn trương rà soát từng trường hợp cụ thể, xác định rõ đối tượng, xây dựng lộ trình giải quyết cụ thể đối với hai Nghị quyết nêu trên; đặc biệt cần chủ động cung cấp thông tin, công khai các phương án để người dân nắm bắt, đồng thuận và cùng giám sát.

“Thường trực HĐND thành phố sẽ giám sát toàn diện việc triển khai hai nghị quyết này, kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền”, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.