Trên quy mô gần 50 ha, The Harbor Skyline được tổ chức như một quần thể hoàn chỉnh với nhiều loại hình căn hộ, cảnh quan và tiện ích đan xen. Sự xuất hiện của The Harbor Skyline cũng cho thấy xu hướng mở rộng lựa chọn nhà ở cao tầng tại Hải Phòng trong bối cảnh nhu cầu an cư ngày càng đa dạng và tiêu chuẩn sống tiếp tục được nâng lên.

Từ nhu cầu sống mới đến diện mạo đô thị khác biệt tại đảo Vũ Yên‏

‏Mỗi giai đoạn phát triển mới của đô thị thường kéo theo những thay đổi trong nhu cầu nhà ở, phản ánh sự dịch chuyển về cơ cấu dân cư, mức sống và kỳ vọng của cộng đồng. Tại Hải Phòng, GRDP duy trì mức tăng trên 10% trong nhiều năm, trong khi tổng vốn FDI lũy kế đã vượt 32 tỷ USD với hơn 1000 dự án còn hiệu lực. Sự phát triển của công nghiệp, logistics cùng dòng vốn đầu tư quốc tế đang góp phần hình thành một lớp cư dân mới, với những yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng nơi an cư và môi trường sống thường nhật.‏

‏Cùng với sự thay đổi của điều kiện kinh tế và đặc thù công việc, tiêu chí lựa chọn nơi‏‏ ở ‏‏cũng mở rộng hơn trước. TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đánh giá: ‏‏"Dù vị trí, khoảng cách hay sự thuận tiện trong di chuyển vẫn quan trọng, nhưng sức hấp dẫn của một khu đô thị ngày nay còn nằm ở chất lượng không gian, mức độ đồng bộ của hạ tầng, dịch vụ và khả năng tạo bản sắc riêng".‏

‏Trong cấu trúc phát triển mới của Hải Phòng, Vũ Yên nằm giữa các hướng kết nối quan trọng với khu trung tâm hiện hữu, Thủy Nguyên và khu vực Bắc sông Cấm, tạo thêm cơ sở để khu vực này hình thành một không gian đô thị mới của thành phố.‏

‏Đặt trong bối cảnh đảo Vũ Yên, chuyên gia cho rằng cảnh quan mặt nước và điều kiện tự nhiên sinh thái có thể trở thành nền tảng quan trọng trong tổ chức không gian đô thị. Việc gìn giữ những giá trị này, đồng thời kết nối khu vực với cấu trúc chung của Hải Phòng sẽ góp phần tạo nên dấu ấn riêng và sức hấp dẫn lâu dài.‏

‏Từ cách tiếp cận đó, The Harbor Skyline được MIK Group phát triển theo mô hình "thành phố cao tầng" trên đảo đầu tiên tại thành phố Cảng, khai thác đặc trưng sông nước của Vũ Yên, song song phát triển hệ tiện ích đa tầng và các cụm tòa mang sắc thái riêng, hướng tới một môi trường sống hiện đại, an ninh nhưng vẫn giữ được sự gắn kết với thiên nhiên.‏

‏Đại diện nhà phát triển dự án - MIK Group chia sẻ‏‏:‏‏ "The Harbor Skyline được phát triển trên nền tảng nghiên cứu kỹ lưỡng về Hải Phòng và "khí chất đất Cảng" - mạnh mẽ, phóng khoáng, cởi mở. Dự án là sự tiếp nối kinh nghiệm hơn một thập kỷ của MIK Group trong phát triển các không gian sống đô thị. Chúng tôi mong muốn kiến tạo một mô hình sống cao tầng vừa đáp ứng những chuẩn mực mới, vừa gắn kết với bản sắc và nhịp phát triển của thành phố".‏

‏Tư duy này mở ra nhiều lựa chọn phong phú: sôi động hoặc thư thái, đề cao riêng tư hoặc tăng cường kết nối cộng đồng, hướng tới nhịp sống năng động hay ‏‏làm bạn‏‏ với thiên nhiên. Những cá tính riêng cùng hội tụ trong "The Spirit of New Hai Phong" - tinh thần của một thế hệ cư dân thành phố Cảng cởi mở, bản lĩnh, giàu năng lượng và sẵn sàng đón nhận những chuẩn mực sống mới.‏

‏Nhịp sống mới tại "thành phố cao tầng" trên đảo Vũ Yên‏

‏Với quy mô gần 50 ha, The Harbor Skyline dành khoảng 20 ha cho cây xanh, mặt nước, công viên và các không gian sinh hoạt chung. Cách tổ chức này tạo nên một cấu trúc đô thị cao tầng có độ mở lớn, nơi cảnh quan trở thành một phần quan trọng của nhịp sống mỗi ngày.‏

‏Lợi thế tự nhiên của Vũ Yên tiếp tục làm rõ bản sắc ấy. Hòn đảo rộng hơn 870 ha được bao bọc bởi sông Cấm, sông Ruột Lợn và sông Bạch Đằng; riêng The Harbor Skyline nằm tại khu vực hai mặt giáp sông lớn, mở ra tầm nhìn khoáng đạt và khả năng khai thác tối đa cảnh quan mặt nước. Theo quy hoạch, phần lớn căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông và các tiện ích đẳng cấp như sân golf, công viên chủ đề,… ‏

‏Về kiến trúc, The Harbor Skyline theo đuổi ngôn ngữ đô thị đương đại với hình khối mạch lạc, đường nét tinh giản và nhịp điệu mặt đứng đa dạng. Bảng màu trung tính, kết hợp các bề mặt vật liệu có sắc độ ấm - lạnh cùng kính và chi tiết kim loại, tạo nên diện mạo hiện đại, đồng thời duy trì sự hài hòa với cảnh quan sông nước của Vũ Yên.‏

‏Không gian sống tại The Harbor Skyline được tổ chức theo hướng kéo trải nghiệm ra ngoài cánh cửa căn hộ. Bể bơi, hồ thủy liệu, sân thể thao đa năng, đường dạo ven sông, thư viện, co-working, phòng gym, yoga, thiền và khu vui chơi trẻ em được bố trí đan xen giữa trong nhà và ngoài trời.‏

‏The Harbor Skyline phác hoạ nhịp sống mới trên đảo Vũ Yên‏

‏Điều đáng giá nằm ở cách các tiện ích được đưa vào đời sống hằng ngày. Cư dân có thể chuyển đổi tự nhiên giữa vận động và nghỉ ngơi, làm việc và thư giãn, kết nối cộng đồng và những khoảng riêng cho bản thân. Quỹ thời gian dành cho di chuyển từ đó được thu hẹp, nhường chỗ cho sức khỏe, gia đình và các nhu cầu cá nhân.‏

‏Danh mục sản phẩm được phát triển đa dạng, từ studio, 1PN+, 2PN, 2PN+ đến 3PN, Duplex và Penthouse, đáp ứng nhu cầu an cư của nhiều nhóm khách hàng. Với mức giá khởi điểm chỉ từ 1,3 tỷ đồng/căn, dự án mở rộng khả năng tiếp cận tới người trẻ độc thân, chuyên gia và các gia đình trẻ; trong khi những căn hộ diện tích lớn hơn phù hợp với gia đình có từ hai con, gia đình đa thế hệ, nhóm khách hàng đặt yêu cầu cao về sự rộng rãi, riêng tư và chất lượng không gian sống,...‏

‏Hệ thống tiện ích còn được mở rộng ra toàn bộ đại đô thị quốc tế Royal Island với sân golf 36 hố, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia, bến du thuyền Marina, Royal Park & Safari, Mega Mall,... cùng hệ thống công viên và các không g‏‏ian cộng đồng quy mô lớn.‏

‏Nhìn từ tỷ lệ cảnh quan, cấu trúc tiện ích và cơ cấu sản p‏‏hẩm,‏‏ The Harbor Skyline ‏‏(Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên)‏ ‏‏đang ‏‏gợi mở một cách sống cao tầng khác tại Hải Phòng: gần thiên nhiên hơn, linh hoạt hơn trong sinh hoạt và chủ động hơn với quỹ thời gian của bản thân. Đó cũng là cách dự án diễn giải khái niệm "phong cách sống mới" cho cư dân hiện đại: ít thời gian hơn cho những quãng di chuyển và các phần việc thường nhật, nhiều thời gian hơn cho sức khỏe, gia đình, cộng đồng và chính mình.‏

‏Khi Hải Phòng tiếp tục mở rộng không gian đô thị và hình thành những cực phát triển mới, The Harbor Skyline góp thêm một cách tiếp cận cho mô hình cao tầng tại đất Cảng. Đường chân trời có thể được tạo nên bởi chiều cao của những tòa tháp, nhưng chất sống của một đô thị lại được định hình bởi cách con người sử dụng thời gian, kết nối với nhau và tận hưởng nơi mình sống mỗi ngày.‏