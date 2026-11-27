Đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) cho biết quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn do giá nhiên liệu và chi phí nhân công tăng cao nhưng chủ đầu tư cùng các nhà thầu vẫn đặt mục tiêu đưa công trình thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12.