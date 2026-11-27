‏Ngày 25/11/2026, Tập đoàn Tấn Đức và Nethomes chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo thỏa thuận, Nethomes trở thành đối tác chiến lược phát triển kinh doanh các dự án bất động sản của Tập đoàn Tấn Đức tại thị trường Phổ Yên, Thái Nguyên.‏

‏Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, đồng thời mở rộng sự hiện diện của Nethomes tại các thị trường bất động sản trọng điểm phía Bắc.‏

‏Hợp tác chiến lược, phát huy thế mạnh của hai doanh nghiệp‏

‏Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều thách thức, việc lựa chọn đối tác phát triển kinh doanh ngày càng được các chủ đầu tư chú trọng. Khả năng am hiểu thị trường, hoạch định chiến lược và tổ chức thực thi là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh của mỗi dự án.‏

‏Tập đoàn Tấn Đức là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, ghi dấu ấn trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản với nhiều dự án nổi bật tại Phổ Yên. Các dự án đã thành hình là minh chứng cho năng lực đầu tư và triển khai của Tập đoàn. Những công trình này góp phần thay đổi diện mạo đô thị, đáp ứng nhu cầu an cư và phát triển thương mại, dịch vụ tại địa phương.‏

‏Nethomes là đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp đã khẳng định năng lực qua hàng loạt dự án thuộc nhiều loại hình sản phẩm tại các thị trường trọng điểm phía Bắc như Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng. Quá trình triển khai ghi nhận những kết quả kinh doanh ấn tượng, tạo nền tảng để Nethomes tiếp tục mở rộng thị trường và phát triển quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư.‏

‏Nethomes định hướng xây dựng mô hình phát triển kinh doanh toàn diện. Phạm vi hoạt động bao gồm nghiên cứu thị trường, tư vấn định vị sản phẩm, hoạch định chiến lược kinh doanh, marketing và tổ chức hệ thống phân phối. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng giải pháp phù hợp với đặc thù của từng dự án và từng thị trường.‏

‏Tấn Đức Group và Nethomes ký thỏa thuận hợp tác ngày 25/11/2026‏

‏Việc Tập đoàn Tấn Đức lựa chọn Nethomes làm đối tác chiến lược phát triển kinh doanh tại Phổ Yên thể hiện sự tin tưởng của chủ đầu tư đối với năng lực, kinh nghiệm và khả năng thực thi của Nethomes.‏

‏Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ngô Thượng Công – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tấn Đức chia sẻ:‏‏ ‏‏"Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn và thách thức, Tập đoàn Tấn Đức đặc biệt coi trọng việc lựa chọn đối tác có năng lực phát triển kinh doanh và kinh nghiệm triển khai thực tế. Chúng tôi đánh giá cao năng lực hoạch định chiến lược, khả năng tổ chức thực thi và những kết quả kinh doanh mà Nethomes đã đạt được tại các thị trường trọng điểm phía Bắc. Tập đoàn Tấn Đức tin tưởng sự hợp tác lần này sẽ phát huy thế mạnh của hai doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát huy giá trị của các dự án tại Phổ Yên. Đây cũng là nền tảng để hai bên hướng tới mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững."‏

‏Hé lộ dự án mới quy mô 18 ha tại trung tâm Phổ Yên‏

‏Điểm nhấn đáng chú ý của thỏa thuận hợp tác lần này là kế hoạch phát triển kinh doanh dự án Thành Lập 2. Đây là dự án mới của Tập đoàn Tấn Đức, tọa lạc tại khu vực trung tâm Phổ Yên.‏

‏Dự án có quy mô 18 ha, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 400 sản phẩm thuộc ba loại hình: đất nền, liền kề và biệt thự.‏

‏Sự phát triển của công nghiệp, dòng vốn FDI, hạ tầng giao thông và quá trình đô thị hóa đang tạo động lực cho thị trường bất động sản Phổ Yên. Trong bối cảnh đó, Thành Lập 2 được kỳ vọng trở thành nguồn cung đáng chú ý của thị trường trong thời gian tới.‏

‏Nethomes sẽ đồng hành cùng Tập đoàn Tấn Đức ngay từ giai đoạn chuẩn bị đưa dự án ra thị trường. Doanh nghiệp sẽ xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể và tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động marketing, kinh doanh và tổng đại lý.‏

‏Dự án trọng điểm của Tấn Đức Group sắp ra mắt trong thời gian tới‏

‏Phát triển kinh doanh đồng bộ danh mục dự án tại Phổ Yên‏

‏Bên cạnh Thành Lập 2, Nethomes sẽ triển khai phát triển kinh doanh ba dự án đã thành hình của Tập đoàn Tấn Đức, bao gồm Tấn Đức Central Park, Tấn Đức Central Park 2 – Đại Phong và Tấn Đức Eastern Park.‏

‏Đây là những dự án ghi dấu ấn của Tập đoàn Tấn Đức trên thị trường bất động sản Phổ Yên. Lợi thế của các dự án nằm ở tính hiện hữu của sản phẩm và hạ tầng. Khách hàng có thể trực tiếp đánh giá không gian sống, tiềm năng kinh doanh và khả năng khai thác thực tế.‏

‏Tấn Đức Eastern Park - JSC nằm ngay trung tâm phường Vạn Xuân‏

‏Phạm vi hợp tác giữa hai doanh nghiệp bao gồm cả các dự án hiện hữu và dự án mới. Đây là cơ sở để hai bên xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh đồng bộ, tối ưu nguồn lực và phát huy giá trị của từng dự án.‏

‏Sự kết hợp giữa tiềm lực đầu tư, kinh nghiệm phát triển dự án của Tập đoàn Tấn Đức và năng lực phát triển kinh doanh của Nethomes được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài.‏

‏Đối với Nethomes, sự kiện ký kết lần này là bước tiến tiếp theo trong chiến lược mở rộng thị trường. Doanh nghiệp tiếp tục khẳng định định hướng trở thành đối tác phát triển kinh doanh chuyên nghiệp, lấy năng lực thực thi và hiệu quả kinh doanh làm nền tảng xây dựng uy tín trên thị trường bất động sản.‏

‏Công ‏‏ty ‏‏Cổ ‏‏p‏‏hần Bất động sản Nethomes‏

‏Văn phòng Hội sở: Tầng 4 Tòa Fafim B, 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, TP. Hà Nội.‏

‏Văn phòng Thái Nguyên: Căn DO03-01, Khu đô thị Tấn Đức JSC, đường Trần Nguyên Hãn, Phường Vạn Xuân, Tỉnh Thái Nguyên.‏

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