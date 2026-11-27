Ông Phạm Xuân Đồng (Điện Biên) hỏi, nếu đất ở trống (đất ở đã có sổ đỏ hợp pháp, không có nhà) bị thu hồi 100%, người dân không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn phường có đất bị thu hồi, tiền bồi thường thấp hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì có được nhận hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu không?

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"8. Trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu".

Căn cứ quy định của pháp luật, trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương nơi có đất thu hồi để được hướng dẫn.