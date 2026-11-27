‏Khi second home thành nơi tái tạo năng lượng‏

‏Áp lực từ nhịp sống hiện đại đang thúc đẩy giới thành đạt tìm kiếm một "ngôi nhà thứ hai" gần biển - nơi có khí hậu ôn hòa, không khí trong lành và thiên nhiên bao quanh để nghỉ dưỡng và điều hòa lại cuộc sống. Thay vì chỉ dừng lại ở những chuyến du lịch ngắn ngày, nhiều người hướng đến việc sở hữu một chốn dừng chân riêng tư để lắng nghe thanh âm của sóng biển, tận hưởng làn gió đại dương tinh khiết và tìm lại sự cân bằng thân - tâm - trí.‏

‏Trong dòng chảy đó, phân khúc wellness gắn liền với thiên nhiên lại càng được ưa chuộng. Tư duy đưa thiên nhiên vào kiến trúc cũng dần trở thành chuẩn mực quy hoạch mới tại nhiều quốc gia. Tại Singapore, Cơ quan Phát triển Nhà ở (HDB) đã phát triển khung quy hoạch "Biophilic Town", lồng ghép hài hòa các yếu tố đất, nước, hệ động thực vật và tiện nghi ngoài trời vào từng không gian. Điển hình như khu đô thị Punggol Northshore được thiết kế để tận dụng tối đa lợi thế kề mặt nước, qua đó đón gió tự nhiên, mở rộng tầm nhìn hướng đại dương và kết nối con người với cảnh quan xanh.‏

‏Thực tế này cho thấy thiên nhiên không chỉ để ngắm nhìn, mà đang trở thành tiêu chuẩn trong việc định hình chốn nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Tại Đà Nẵng, giữa bối cảnh đô thị có thể mở rộng nhưng đường bờ biển không thể kéo dài thêm, dự án căn hộ mặt biển ‏‏tiên phong‏‏ của Sun Group tại thành phố sông Hàn - ‏‏Sun Saphia Residence‏‏ - hướng đến tinh thần ấy: kiến tạo một không gian nghỉ dưỡng kết hợp vẻ đẹp của thiên nhiên và sự tiện nghi chuẩn resort.‏

‏Đánh thức mọi giác quan giữa "bản hòa ca" sông - núi - biển‏

‏Ban công căn hộ Sun Saphia Residence thu trọn khung cảnh biển trời khoáng đạt của Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property.‏

‏Có những buổi sáng, điều người ta mong chờ không phải tiếng chuông báo thức, mà là khoảnh khắc ánh bình minh khẽ chạm vào khung cửa, đánh thức ngày mới. Lại có những buổi chiều, niềm thư thái đôi khi chỉ đơn giản là ngồi bên ô cửa, ngắm hoàng hôn buông trên đường chân trời, để tâm trí được thả lỏng sau những bộn bề, lo toan.‏

‏Trải nghiệm ấy được gợi mở từ chính vị trí đắ‏‏t giá‏‏ của Sun Saphia Residence. Tọa lạc trên cung đường kết nối trung tâm ‏‏Đà Nẵng‏‏ và các di sản thế giới Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, dự án sở hữu đặc quyền gần gũi với đại dương, đồng thời mở ra tầm nhìn panorama hướng về sông Đô Tỏa, danh thắng Ngũ Hành Sơn và biển Mỹ Khê. Ba sắc thái cảnh quan: dòng sông êm đềm, núi non trầm mặc và biển xanh khoáng đạt cùng hiện diện trong một bức tranh sinh thái giàu cảm xúc.‏

‏Giữa thành phố biển năng động ‏‏bậc ‏‏nhất miền Trung, không gian nghỉ dưỡng gần như "không khoảng cách" với thiên nhiên mang đến đặc quyền đáng giá: chủ nhân vừa dễ dàng hòa mình vào nhịp sống sôi động của Đà thành, vừa giữ trọn khoảng trời riêng để lắng lại, nghỉ ngơi và tận hưởng.‏

‏Chủ nhân căn hộ Sun Saphia Residence tận hưởng đặc quyền thư giãn tại bể bơi hướng biển. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Hơn thế, nội thất có thể cải tạo hay làm mới theo thời gian, nhưng tầm nhìn lại là giá trị không thể thay đổi. Càng lên cao, thiên nhiên bên ngoài khung cửa sổ lại càng giống như món tài sản riêng của những chủ nhân tinh hoa. Xét trong cơ cấu sản phẩm, nhóm căn tầng cao hướng biển thường chiếm số lượng giới hạn, tạo nên sự khan hiếm và giá trị gia tăng bền vững theo năm tháng.‏

‏Hệ tiện ích nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng‏

‏Một không gian chuẩn nghỉ dưỡng sẽ chưa thể trọn vẹn nếu chỉ có thiên nhiên hiện diện. Điều làm nên sự khác biệt chính là khả năng biến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, thư giãn và tái tạo năng lượng thành một phần tất yếu của kỳ nghỉ.‏

‏Tại Sun Saphia Residence, chuỗi tiện ích nội khu gồm kidclub, bể bơi, phòng gym&yoga và chuỗi shophouse khối đế với các dịch vụ đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, ẩm thực của chủ nhân. Mỗi tiện ích mở ra một cách tận hưởng riêng: bắt đầu ngày mới bằng vài vòng hồ bơi thư thái, duy trì thể lực tại phòng gym hay tìm lại sự cân bằng trong những giờ tập yoga. Từ vận động, chăm sóc sức khỏe đến kết nối và thưởng thức, tất cả đều được gói gọn trong không gian nghỉ dưỡng tiện nghi.‏

‏Không gian gym&yoga xanh mát hoàn thiện hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe tại Sun Saphia Residence. Ảnh: Sun Property.‏

‏Sức hấp dẫn của Sun Saphia Residence còn nằm ở sự chuyển tiếp mềm mại giữa không gian tiện ích nội tòa và cảnh quan thiên nhiên. Sau những giờ vận động thư giãn, chủ nhân có thể cảm nhận bầu không khí đặc trưng của thành phố biển, đón luồng gió mát lành từ đại dương và phóng tầm mắt ra cảnh sắc sông - núi - biển. Nếu thiên nhiên mang đến sự vỗ về cảm xúc, thì hệ tiện ích là trải nghiệm nối dài chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần.‏

‏Với 782 căn hộ studio, 1PN+ và 2PN hữu hạn, mỗi sản phẩm tại đây đều được kiến tạo như một "ngôi nhà thứ hai" đúng nghĩa dành cho những chủ nhân yêu thiên nhiên và đề cao sự tự do trong từng kỳ nghỉ. Bởi là ngôi nhà của riêng mình, gia chủ có thể xách vali trở về bất cứ lúc nào mà không cần lo đặt phòng sớm vào mùa cao điểm, cũng chẳng phải bận tâm về khung giờ hay thủ tục check-in, check-out rườm rà. Mọi chuyến đi cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ dài đều trở nên chủ động và riêng tư giữa không gian biển trời quen thuộc.‏

‏Đón đầu đà tăng trưởng du lịch Đà Nẵng, Sun Saphia Residence sở hữu tiềm năng khai thác cho thuê bền vững. Ảnh: Sun Property.‏

‏Không chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của bản thân và gia đình, trong những khoảng thời gian không sử dụng, chủ nhân còn có thể linh hoạt khai thác cho thuê, đáp ứng nguồn cầu lưu trú từ du khách và chuyên gia yêu thích không gian ven biển tại Đà Nẵng. Kết hợp với suất đầu tư hợp lý từ 2,4 tỷ đồng cho một căn studio, bài toán tối ưu tỷ suất sinh lời càng trở nên rõ nét. Hơn cả giá trị tài chính, đây còn là tấm vé sớm để những "Founding Owners" (chủ nhân tiên phong) chạm tới chuẩn mực nghỉ dưỡng mặt biển ‏‏tiên phong‏‏ do Sun Group kiến tạo tại "thành phố đáng sống" hàng đầu Việt Nam.‏

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