UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 5021/QÐ-UBND ngày 23/11/2026 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị tại số 4B Trần Phú, phường Ngô Quyền.

Khu đất có tổng diện tích: 1.155,8 m²; trong đó có 602,5 m² đất nhà ở liền kề cao tối đa 06 tầng; 106,3 m² đất cây xanh sử dụng công cộng; 447,0 m² đất giao thông. Quy mô xây dựng: 09 căn nhà ở thương mại loại nhà liền kề, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Về hình thức giao đất, 602,5 m² đất nhà ở liền kề được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, thời hạn sử dụng 50 năm. Còn với diện tích 53,3 m² (gồm đất cây xanh sử dụng công cộng: 106,3 m²; đất giao thông: 447,0 m²), người trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao các hạng mục, công trình này cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để sử dụng chung, quản lý theo quy định.

Giá khởi điểm là 30,7 tỷ đồng; khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá bằng 20% tổng giá trị khu đất tính theo giá khởi điểm, tương đương 6,1 tỷ đồng. Mỗi bước giá là 500 triệu đồng.

Tổng mức đầu tư dự án là 48,6 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng 17,9 tỷ đồng; giá trị tiền sử dụng đất 30,7 tỷ đồng. Về điều kiện tham gia đấu giá, ngoài các điều kiện chung theo quy định, tổ chức tham gia đấu giá phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của đơn vị mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án, tương đương 9,7 tỷ đồng.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến trong quý IV/2026, đấu giá qua Hệ thống đấu giá trực tuyến. Ngoài số tiền đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá có trách nhiệm đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan đến nghĩa vụ xây dựng nhà ở xã hội.

Cũng trong ngày 23/11/2026, UBND TP Bắc Ninh ban hành Quyết định số 5030/QĐ-UBND, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án khu nhà ở tại số 305 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền.

Khu đất có tổng diện tích: 3.614,55m² gồm: 1.862,85 m² đất nhà ở liền kề được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; còn lại 117,5 m² đất cây xanh; 1.282,55 m² đất giao thông; 351,65 m² đất hành lang đường sắt người trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sau khi hoàn thành bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Hiện trạng khu đất còn tồn tại 01 nhà (đã tốc mái) và 01 nhà kho cấp 4 Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại không tháo dỡ, di chuyển với lý do tài sản đã xuống cấp, không còn giá trị sử dụng.

Tổng mức đầu tư dự án gồm 101,7 tỷ đồng tổng vốn đầu tư và 84,85 tỷ đồng giá trị tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Giá khởi điểm bằng với tiền sử dụng đất là 84,85 tỷ đồng.

Ngoài việc nộp tiền trúng đấu giá, Người trúng đấu giá có trách nhiệm đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá tháng 12/2026. Tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị khu đất tính theo giá khởi điểm. Đơn vị được giao tổ chức việc thực hiện đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hải Phòng; địa chỉ số 22 đường Phan Bội Châu, phường Hồng Bàng, Hải Phòng.