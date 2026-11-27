Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 591/TB-VPCP ngày 26/11/2026, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Theo thông báo, phát triển công nghiệp đường sắt trong nước là điều kiện quan trọng để hiện đại hóa hệ thống đường sắt Việt Nam. Tại Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023, Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên phát triển công nghiệp đường sắt đồng bộ với các ngành công nghiệp khác, từng bước tự chủ trong bảo trì, sản xuất một số loại phương tiện, vật tư và trang thiết bị phục vụ đường sắt.

Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 cũng quy định các yêu cầu về phát triển công nghiệp đường sắt, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Trong khi đó, tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Quốc hội giao Chính phủ quy định về nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đồng thời giao Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tham gia phát triển công nghiệp đường sắt.

Tổ hợp Công nghiệp đường sắt có quy mô quy hoạch khoảng 250ha, nằm trên địa bàn xã Chuyên Mỹ và xã Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Dự án đã được xác định trong Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch này hiện được phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quy mô, vai trò của Tổ hợp, tại cuộc họp ngày 15/9/2026, các bộ, ngành đã thống nhất kiến nghị giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu dự án. Tiếp đó, tại Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22/9/2026 và Văn bản số 1251/TTg-CN ngày 7/10/2026, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Báo cáo cần làm rõ sự cần thiết đầu tư, phạm vi và quy mô các dự án thành phần, hình thức đầu tư (ưu tiên thu hút nguồn lực xã hội), chủng loại sản phẩm, khả năng tiếp nhận và làm chủ công nghệ, hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan. Hiện Bộ Xây dựng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết làm cơ sở triển khai bước nghiên cứu tiền khả thi.

Tại cuộc họp, các bộ, cơ quan và TP. Hà Nội cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư một Tổ hợp Công nghiệp đường sắt trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, phục vụ chung cả 3 loại hình gồm đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao. Phương án này nhằm tránh đầu tư trùng lặp, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đồng thời phù hợp với quy mô thị trường và năng lực thực tế của Việt Nam.

Việc triển khai Tổ hợp phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước về công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt theo định hướng chung cho tất cả các loại hình, phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đối với đề xuất triển khai Dự án khu công nghiệp đường sắt của TP. Hà Nội, theo ý kiến của thành phố, Luật Thủ đô cho phép Hà Nội quyết định giao nhà đầu tư thực hiện dự án. Đề xuất này nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về tiến độ lắp ráp phương tiện phục vụ 5 dự án đường sắt đô thị đang được triển khai trên địa bàn.

Trường hợp quyết định đầu tư, Hà Nội cần phối hợp với Bộ Xây dựng để thống nhất phương án, phạm vi, quy mô, chức năng và nhiệm vụ của dự án, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chung của các loại hình đường sắt. Thành phố đồng thời chịu trách nhiệm về hiệu quả, tính khả thi của dự án và phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét những kiến nghị của nhà đầu tư theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam thống nhất với UBND TP. Hà Nội về quy hoạch, phương án đầu tư, phạm vi, quy mô, chức năng và nhiệm vụ của dự án khu công nghiệp đường sắt do thành phố đề xuất.

Quá trình triển khai phải bảo đảm tuân thủ quy hoạch, giữ vai trò quản lý của Nhà nước về công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt theo định hướng chung cho cả 3 loại hình và phù hợp với quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng cũng được giao báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về việc triển khai Tổ hợp Công nghiệp đường sắt theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, bộ cần đề xuất cụ thể những nội dung TP. Hà Nội cần phối hợp liên quan đến dự án của thành phố. Thời hạn hoàn thành báo cáo là trước ngày 30/11/2026.

Các Bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường cùng Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền.

Liên quan đến quy hoạch hạ tầng đường sắt tại khu vực phía Nam Hà Nội, Tổ hợp ga Ngọc Hồi có diện tích khoảng 20ha, được định hướng tích hợp đường sắt quốc gia khổ 1.000mm và 1.435mm, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cùng hệ thống đường sắt đô thị.

Đối với mạng lưới hiện hữu, ga Ngọc Hồi sẽ kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM khổ 1.000mm. Theo phương án quy hoạch, đoạn tuyến từ Văn Điển đến Phú Xuyên sẽ được cải dịch, hình thành đoạn Ngọc Hồi - Phú Xuyên dài khoảng 26,5km, chạy cùng hành lang đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đáng chú ý, quy hoạch đề xuất xây dựng thêm đoạn đường sắt khổ 1.000mm dài khoảng 3km, kết nối ga Ngọc Hồi với tuyến vành đai Bắc Hồng - Văn Điển hiện hữu. Phương án này nhằm duy trì hoạt động vận tải đường sắt khổ 1.000mm qua trung tâm Hà Nội, kết nối khu vực phía Bắc và phía Nam sông Hồng trong thời gian chờ các tuyến vành đai phía Đông và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hoàn thành, đưa vào khai thác.

Đối với mạng lưới đường sắt mới, ga Ngọc Hồi được xác định là điểm kết nối của hai tuyến vành đai.

Trước đó, TP. Hà Nội đã thống nhất chủ trương đối với đề xuất tài trợ lập quy hoạch Tổ hợp ga Ngọc Hồi của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.