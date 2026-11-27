Địa thế biển - núi - rừng mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên, nơi mỗi căn hộ được định vị như một "căn nhà oxy tươi", để mỗi chuyến trở về là dịp tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng sau nhịp sống đô thị.

Lợi thế trước biển, sau núi, gần rừng

Biển cả và núi rừng không chỉ mang đến cảm giác thư thái mà còn có tác động tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh vai trò của môi trường tự nhiên trong việc giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng sống.

Với không gian biển (Blue Space), nghiên cứu của Đại học Exeter (Anh), công bố trên tạp chí Health & Place năm 2012, phân tích dữ liệu dân số tại Anh cho thấy tỷ lệ người tự đánh giá có sức khỏe tốt cao hơn ở những khu vực gần biển. Các nhà nghiên cứu cho rằng lợi ích này có thể đến từ khả năng giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho các hoạt động thể chất ngoài trời.

Trong khi đó, không gian xanh (Green Space) như rừng cây, đồi núi cũng được chứng minh có mối liên hệ tích cực với sức khỏe và cảm giác hạnh phúc. Nghiên cứu quy mô gần 20.000 người, công bố trên Scientific Reports năm 2019, cho thấy những người dành ít nhất 120 phút mỗi tuần tiếp xúc với thiên nhiên có khả năng tự đánh giá sức khỏe tốt và mức độ hạnh phúc cao hơn nhóm không có thời gian tiếp xúc với thiên nhiên. Đáng chú ý, khoảng thời gian này có thể được tích lũy qua một chuyến đi hoặc nhiều lần tiếp xúc ngắn trong tuần.

Những kết quả nghiên cứu trên cho thấy thiên nhiên không chỉ mang lại giá trị cảnh quan mà còn góp phần cải thiện chất lượng sống. Đặc biệt, khi biển và núi rừng cùng hiện diện trong một khu vực, sự kết hợp giữa các hệ sinh thái tự nhiên còn tạo nên những điều kiện cảnh quan, môi trường sống và nghỉ dưỡng đáng chú ý. Địa hình ven biển, thảm thực vật và các khoảng xanh góp phần định hình vi khí hậu, tạo cảm giác thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên.

Đó cũng là lợi thế từ địa thế tự nhiên của Qtopia Phước Hải: phía trước hướng ra biển Phước Hải, phía sau tựa vào núi rừng Minh Đạm. Chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 75 phút di chuyển, dự án mở ra lựa chọn về một ngôi nhà thứ hai, nơi chủ sở hữu có thể tạm rời nhịp sống đô thị để tìm về không gian biển, núi và cây xanh mỗi dịp cuối tuần. Trên nền tảng lợi thế ấy, Qtopia Phước Hải được ví như "những ngôi nhà oxy tươi", nơi không đơn thuần để nghỉ dưỡng, mà còn là không gian để con người tái tạo năng lượng và duy trì sự kết nối với thiên nhiên trong nhịp sống thường ngày.

Những ngôi nhà "đầy oxy tươi" bên trong Qtopia Phước Hải, TP.HCM

Nếu biển cả hay núi rừng riêng lẻ đã đủ sức tạo nên một điểm đến nghỉ dưỡng, sự giao thoa của cả hai hệ sinh thái trong cùng một tọa độ chính là lợi thế hiếm có của Qtopia Phước Hải.

Thiên nhiên được tận dụng tối ưu trong quy hoạch của Qtopia Phước Hải. Ảnh: Phát Đạt

Không chỉ sở hữu cảnh quan tự nhiên bao quanh, Qtopia Phước Hải còn đưa thiên nhiên trở thành một phần trong trải nghiệm thông qua quy hoạch và thiết kế cảnh quan nội khu.

Trên quy mô hơn 7,3 ha, Qtopia phát triển 9 tòa tháp cao 20 tầng với mật độ xây dựng tối đa 25%. Phần lớn diện tích được dành cho không gian mở, mảng xanh, mặt nước và tiện ích ngoài trời. Các khoảng đệm giữa những tòa tháp kết hợp cảnh quan đan xen giúp nội khu thông thoáng, mở rộng tầm nhìn và tăng khả năng tiếp cận ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó, màu xanh hiện diện xuyên suốt không gian sinh hoạt và nghỉ dưỡng.

Bể sục giữa những hàng dừa xanh mang đến trải nghiệm thư giãn giữa không gian nghỉ dưỡng nhiệt đới tại Qtopia Phước Hải. Ảnh: Phát Đạt

Đặc biệt, các tiện ích được bố trí gắn với từng không gian cảnh quan. Điển hình là khu vực Jacuzzi với 4 bể sục ngoài trời giữa những hàng dừa cao 10 -15 m. Tán dừa tạo bóng mát, kết hợp mặt nước và các khoảng trống đón gió, mang đến không gian ngâm mình thư giãn giữa cảnh quan nhiệt đới. Dòng nước sục massage hỗ trợ thư giãn cơ bắp sau vận động, trong khi không gian xanh và không khí ngoài trời giúp người sử dụng thả lỏng thể chất lẫn tinh thần.

Các hồ bơi giữa thảm thực vật, sân thể thao và tuyến dạo bộ dưới những tán cây tiếp tục đưa trải nghiệm vận động, nghỉ ngơi đến gần thiên nhiên. Đây cũng là một lát cắt cụ thể của "ngôi nhà oxy tươi" tại Qtopia Phước Hải: không chỉ có thiên nhiên bao quanh mà từng trải nghiệm nghỉ dưỡng đều được thiết kế để con người gần hơn với cây xanh, mặt nước và không khí tự nhiên.

Thảm thực vật tự nhiên quanh khu vực cùng những khoảng xanh nội khu tạo nên không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên tại Qtopia. Ảnh: Phát Đạt

Với Qtopia Phước Hải, giá trị của một second-home không dừng ở quyền sở hữu một ngôi nhà bên biển, mà nằm ở khả năng biến thiên nhiên thành một phần đời sống thường nhật, nơi mỗi lần trở về đều mang lại cơ hội nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.