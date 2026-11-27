Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (MCK: HPX, sàn HoSE) vừa công bố bản Trích lục Nghị quyết của HĐQT số 39/NQ-HĐQT ngày 25/11/2026.

Theo đó, Hải Phát đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng tối đa 37,5% tổng số cổ phần của phát hành từ các cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát hiện hữu chuyển nhượng.

Đồng thời, Hải Phát giao cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc Người được đại diện theo pháp luật ủy quyền thay mặt công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng, trong đó gồm thời điểm, số lượng cổ phần và giá trị chuyển nhượng cổ phần.

Ảnh minh họa: HPX

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát được thành lập từ ngày 5/1/2022, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại tầng 2, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường Hà Đông, TP.Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (tỷ lệ 70%), Vũ Kim Giang (tỷ lệ 15%) và Đinh Thế Quỳnh (tỷ lệ 15%).

Cập nhật mới nhất ngày 4/12/2025, vốn điều lệ của Kinh doanh Địa ốc Hải Phát đang ở mức 2.145 tỷ đồng, Người đại diện theo pháp luật là ông Đoàn Phi Tuấn- Chủ tịch HĐQT.

Trong một diễn biến khác, mới đây bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu HPX nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 20/11/2026 đến 18/12/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, bà Ngọc sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,66% vốn và trở thành cổ đông tại Hải Phát.

Được biết, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc chính là vợ ông Lê Quang Vinh- Thành viên HĐQT của Hải Phát. Hiện ông Vinh đang sở hữu 30 cổ phiếu HPX, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,00001% vốn.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Hải Phát ghi nhận doanh thu chỉ 11,8 tỷ đồng, giảm tới 91% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 98,2% so với cùng kỳ về 1,33 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 441%, lên 70,77 tỷ đồng. Đây là động lực chính giúp lợi nhuận sau thuế kỳ này đạt 7,73 tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2026, Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 669 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2026, Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 1.999 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 250 tỷ đồng. Qua đó, công ty mới hoàn thành 22,9% kế hoạch lợi nhuận năm.