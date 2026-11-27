Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 12771/UBND-THĐT, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2026.

Theo chỉ đạo, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm. Các đơn vị phải rà soát từng dự án, từng nguồn vốn, đánh giá khả năng giải ngân và tiến độ hoàn thành, không để xảy ra tình trạng chậm giải ngân do nguyên nhân chủ quan.

Đền thờ Bác Hồ là công trình đầu tư công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ giữa năm 2026.

Để tháo gỡ khó khăn, thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, thi công và các thủ tục liên quan. Với những khối lượng công việc đã hoàn thành, đủ điều kiện thanh toán, chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

Đáng chú ý, đối với các dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định, phấn đấu hoàn thành trước ngày 3/12/2026.

Những dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được yêu cầu kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, điều chuyển vốn theo quy định.

Làm rõ trách nhiệm nếu để chậm giải ngân

Về công tác điều hành vốn, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình giải ngân. Cơ quan này đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, tham mưu thẩm tra, phê duyệt quyết toán và bố trí thanh toán các khoản nợ xây dựng cơ bản, nợ phải trả theo quyết toán được duyệt.

Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các tháng cuối năm 2026.

Sở Tài chính cũng có trách nhiệm tham mưu điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư để xảy ra tình trạng chậm giải ngân do nguyên nhân chủ quan.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo xử lý, tránh kéo dài thủ tục, ảnh hưởng tiến độ dự án.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu giải ngân trên hệ thống quản lý đầu tư công, bảo đảm thống nhất với báo cáo. Đồng thời, tập trung giải ngân tối đa nguồn vốn đủ điều kiện thanh toán, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.