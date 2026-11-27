Dự án Geleximco Lê Trọng Tấn. Nguồn: Geleximco

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 6396/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 về việc chuyển hình thức sử dụng đất từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sang hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Theo đó, cho phép Tập đoàn Geleximco - Công ty CP đang sử dụng đất theo hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với 2 ô đất xây dựng trường học có ký hiệu TH và THCS tại Khu C - Dự án Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, chuyển sang hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Cụ thể, điều chỉnh hình thức sử dụng đất từ Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thành Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm đối với: Ô đất ký hiệu TH: Diện tích 7.319,0 m² đất để xây dựng Trường Tiểu học (thời hạn thuê đất đến ngày 19/7/2057); Ô đất ký hiệu THCS: Diện tích 7.543,0 m² đất để xây dựng Trường Trung học cơ sở (thời hạn thuê đất đến ngày 19/7/2057).

Lý do điều chỉnh là Geleximco có đơn đề nghị ngày 7/10/2026 về việc chuyển hình thức sử dụng đất. Thời điểm định giá đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kể từ ngày UBND TP ký quyết định chuyển hình thức sử dụng đất.

Các nội dung khác tại Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 và số 2495/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây), Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 26/8/2016, Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 và Quyết định số 4344/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của UBND TP.Hà Nội vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

UBND TP giao Geleximco có trách nhiệm Liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế TP để làm thủ tục xác định giá đất tính thu tiền thuê đất theo quy định.

Đồng thời, liên hệ với Thuế TP.Hà Nội để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi chuyển hình thức sử dụng đất; thực hiện truy nộp các nghĩa vụ tài chính khác còn thiếu (nếu có) và làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi thực hiện xong nội dung trên, liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất; đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mới theo quy định.

Giao các Sở, ngành và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành: kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.