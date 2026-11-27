Chiều ngày 27/11, lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) được đưa ra đấu giá trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an. Đây là lô đất có diện tích nhỏ nhất trong số 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá trong ngày hôm nay. Lô đất này thuộc phường An Khánh, rộng hơn 5.009 m2 ghi nhận một hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Khu đất có giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng/m2. Người tham gia đấu giá phải đặt cọc gần 349 tỷ đồng, bước trả giá 9 tỷ đồng. Phiên điểm danh và trả giá diễn ra từ 15 giờ 30 - 16 giờ theo phương thức trả giá lên. Kết quả, lô 1.K3.3.HH được đấu giá trúng với 1.771 tỷ đồng.

Lô 3-9 được đấu giá trúng với tỷ đồng, tương đương triệu đồng/m2.

Lô 3 - 9 được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ, với giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng. Công trình tại đây được phép xây dựng tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người. Theo quy hoạch, khu đất có chức năng hỗn hợp, trong đó nhà ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%, công trình được phép xây dựng tối đa 10 tầng.

Theo kế hoạch của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM, hôm nay (27/11), 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên.

Tuy nhiên, 3 trong 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đưa ra đấu giá đợt này không có người tham gia nộp hồ sơ, đó là lô 1.K3.5.HH (3 - 12), lô 1.K3.1.OD (3 - 8) và lô 1.K3.4.HH (3 - 5).

Trong đó, lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3 - 12) có diện tích lớn nhất, gần 10.060 m2, đồng thời có giá khởi điểm cao nhất, trên 10.198 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/m2 đất.

Theo quy hoạch, khu đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng nhà ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được phép xây dựng tối đa 25 tầng, chiều cao không quá 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Phiên đấu giá lô đất này dự kiến diễn ra từ 8 giờ 30 - 9 giờ, với bước giá 20 tỷ đồng. Để tham gia, nhà đầu tư phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 2.039 tỷ đồng và đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu trên 2.393 tỷ đồng.

Lô đất thứ hai là 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3 - 8), rộng hơn 8.568 m2, được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, tương đương khoảng 307 triệu đồng/m2.

Khu đất được quy hoạch phát triển dự án nhà ở cao tối đa 10 tầng, tương đương 40 m, quy mô dân số khoảng 1.067 người. Khoản tiền đặt trước đối với lô đất này là hơn 526 tỷ đồng, bước giá 13 tỷ đồng. Phiên đấu giá lô 3 - 8 dự kiến diễn ra từ 10 giờ - 10 giờ30.

Lô đất tiếp theo là 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3 - 5) được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ. Lô 3 - 5 rộng hơn 6.446 m2, có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng, được phép xây dựng tối đa 6 tầng với quy mô dân số khoảng 608 người. Lô 3-5 dự kiến đưa ra đấu giá từ 14 giờ -14 giờ 30.

Thông báo đấu giá không thành 4 lô đất Thủ Thiêm trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an.

Thời điểm tổ chức đấu giá lại 3 lô đất còn lại sẽ thực hiện theo thông báo của UBND TPHCM.

Bốn lô đất này từng được đưa ra đấu giá vào cuối năm 2021, có tổng giá khởi điểm khoảng 5.266 tỷ đồng nhưng được các doanh nghiệp trả giá lên tới 37.346 tỷ đồng - cao hơn 7 lần mức khởi điểm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó đều không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Tháng 9/2022, UBND TPHCM đã ban hành quyết định về việc hủy các quyết định về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến ngày 6/10/2022, Thuế TPHCM ban hành các thông báo thu hồi, hủy bỏ các thông báo nghĩa vụ tài chính cho các tổ chức trúng đấu giá.

Tính chung cả 4 doanh nghiệp trúng đấu giá ngày 10/12/2021, tổng số tiền cọc là hơn 1.051 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Sheen Mega mất cọc gần 204 tỷ đồng, Công ty CP Dream Republic mất cọc hơn 115 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt mất cọc hơn 588 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh nhà Thương mại Bình Minh mất cọc hơn 145 tỷ đồng.