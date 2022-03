Đất vườn vẫn sốt xình xịch, có nơi cầm 3 tỉ không mua được 1.000m2

Sự biến động tăng giá đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm có thể nói là chóng mặt tại địa phương này. Trong khi đó, tại xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, view đồi có giá từ 300-400 triệu đồng/sào, giá này cũng đã tăng hơn 200 triệu đồng/sào so với thời điểm 2018-2019.



Theo một môi giới khu vực, khoảng 3 năm nay, giá đất tại Lâm Đồng tăng mạnh. Cơn sốt lan rộng từ Tp.Bảo Lộc sang các huyện như Bảo Lâm, Cát Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà. Những mảnh đất vài héc-ta có view đồi được nhà đầu tư vào mua, tạo nên cơn sốt giá chóng mặt thời gian qua.

Người dân có đất cũng đua nhau "xẻ" đất bán lấy tiền. Anh C hiện có 15.000m2 tại huyện Bảo Lâm đang có ý định "chờ" giá tăng thêm để bán ra, về quê xây nhà ở. Đây là những mảnh đất mà vào năm 2008, anh C mua với giá khá mềm, khoảng vài chỉ vàng (tính từ thời điểm đó). Nếu căn với giá thị trường hiện nay, 1.000m2 anh C có thể bán ra với giá trên 600 triệu đồng. "Cũng nhờ đất tăng giá mà nhiều người dân ở đây đổi đời, bán rẫy, bán đất để xây nhà hoặc sắm sửa, có người thì về quê sinh sống", anh C cho hay.

Đất Lâm Đồng tăng mạnh trong 3 năm trở lại đây. Ảnh: Hạ Vy

Theo anh C, đất tại Huyện Bảo Lâm tăng giá mạnh nhất từ thời điểm năm 2020, những mảnh đất rộng vài ha được nhà đầu tư vào mua rồi phân lô, xẻ nền, xây nhà vườn bán…giá liên tục tăng từ 30-50% trong vòng một năm. Những mảnh đất vườn lâu nay chỉ để trồng tiêu, trồng cà phê, bỗng tăng giá chóng mặt; người dân thấy vậy cũng "xẻ" đất bán. Một ha đất bán ra cũng được vài tỉ bằng cả chục năm họ lam lũ làm việc. "Có người bán ở giai đoạn đầu, giá rẻ nên tiếc hùi hụi; có tiền rồi đi tìm mua lại để làm cũng không thể mua nổi vì giá tăng nhanh quá", anh C chia sẻ.

Một vài khu vực như Đạ Tẻh, Đức Trọng… có những mảnh đất chưa làm đường, đường đi vào đất đỏ gập ghềnh nhưng vẫn được mua vào. Giá đất vì thế cũng tăng nhanh. Có những sào đất giữa năm 2021 bán ra là 300 triệu đồng/sào, hiện đã gần 600 triệu/sào. Có những lô đất diện tích 4-5 sào, được nhà đầu tư phân ra thành các mảnh nhỏ, diện tích từ 100m2 để xây nhà, bán lại cho những người có nhu cầu làm căn nhà thứ hai.

Những mảnh đất có view đẹp, lên được thổ cư, giá biến động tăng nhanh. Ảnh: Hạ Vy

Khảo sát cho thấy, hiện nay, nhiều nhà đầu tư Tp.HCM vẫn âm thầm tìm kiếm đất ở khu vực này. Do hoạt động đầu tư nở rộ, tỉnh này đã nhiều lần ra văn bản cấm tách thửa, để hạn chế tình trạng xẻ đất nông nghiệp làm dự án, ảnh hưởng quy hoạch. Tuy nhiên, nhu cầu phát sinh nguồn cung, thậm chí nhiều người có nhu cầu ở thực mong muốn tìm được mảnh đất diện tích lớn tại khu vực này với giá vài trăm triệu đồng trở nên khó khăn.

Một nhà đầu tư lâu năm tại thị trường này cho biết, nếu có tầm tiền 3-4 tỉ đồng, nhà đầu tư phải đi xa hơn để mua đất. Những vị trí sát Tp.Bảo Lộc rất khó để mua được đất đẹp có giá tầm 3-4 tỉ đồng/sào.

Tìm hiểu được biết, hiện nhà đầu tư cũng khó mua được đất trực tiếp từ người dân tại khu vực. Sau khoảng thời gian, nhận thấy thị trường sôi động, tăng giá, nhiều người dân có đất đã "găm hàng" và chờ đợi. Họ căn theo giá thị trường để bán ra, hoặc bán gia cao, hoặc không bán. Theo đó, nguồn hàng vị trí đẹp, gia mềm theo nhà đầu tư này không còn nhiều tại thị trường này, trừ các khu đã phân lô bán theo dạng nền nhỏ lẻ.

