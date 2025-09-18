Đất Xanh Miền Bắc là tổng đại lý thị trường miền bắc của The Privé

Việc hợp tác này không chỉ củng cố vị thế top đầu của Đất Xanh Miền Bắc trong phát triển kinh doanh bất động sản mà còn mở ra cơ hội để giới thượng lưu miền Bắc sở hữu một biểu tượng hiếm có từ trái tim Sài Gòn.

The Privé – Lựa chọn chiến lược cho giới tinh hoa miền Bắc

Tọa lạc vị trí liền kề trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, The Privé được phát triển là khu căn hộ biệt lập hạng sang trung tâm "new downtown" của TP HCM. Khu vực mang đậm hơi thở toàn cầu, quy tụ trụ sở các công ty đa quốc gia cùng hàng loạt đại đô thị quy mô lớn như The Global City, Saigon Sports City…

The Privé tọa lạc vị trí trung tâm "new downtown" TP. HCM với hệ thống giao thông toàn diện

Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn nhịp phát triển sôi động của lõi trung tâm mới, The Privé còn sở hữu hệ thống giao thông hiện đại khi nằm ngay "lõi TOD tỷ đô" nghĩa là mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Dự án gần nút giao An Phú, ga metro Thủ Thiêm, kết nối nhanh với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, Vành đai 3 và tuyến metro số 2. Từ The Privé chỉ mất 7 phút để vào lõi trung tâm thành phố qua hầm Thủ Thiêm.

The Privé có quy mô 6,7ha, gồm 12 tháp cao 33 - 35 tầng và cung cấp ra thị trường 3.175 sản phẩm với nhiều lựa chọn như garden duplex, garden unit, typical unit và penthouse.

Với địa thế ba mặt giáp sông, mang đến không gian sống của The Privé sự biệt lập, riêng tư một cách tự nhiên và tầm nhìn tuyệt đẹp. Từ ban công căn hộ, gia chủ thu trọn tầm nhìn sông thoáng đãng và panorama thành phố, mở ra trải nghiệm thị giác đầy cảm hứng.

Chuỗi tiện ích 5 sao khép kín cũng góp phần tạo nên chuẩn mực sống thượng lưu nơi đây với 3 hồ bơi điện phân muối liên hoàn, 5 phòng tiệc dining lounge riêng tư, khu BBQ, phòng gym hướng hồ quảng trường ven sông, khu thể thao – chăm sóc sức khỏe toàn diện...

Điểm nhấn đáng chú ý là ngay trong đợt mở bán đầu tiên, The Privé đã gây tiếng vang lớn với hơn 9,500 booking, toàn bộ giỏ hàng chính thức được "sold out" chỉ trong 3 ngày. Kỷ lục này là minh chứng cho sức hấp dẫn của dự án, phản ánh niềm tin mạnh mẽ từ thị trường dành cho một sản phẩm tinh hoa đẳng cấp.

Với tầm nhìn chiến lược, The Privé được kỳ vọng không chỉ trở thành chốn an cư thượng lưu tại trung tâm kinh tế sôi động bậc nhất cả nước, mà còn là sản phẩm đầu tư, tích sản biểu tượng mang lại giá trị gia tăng dài hạn.

Đất Xanh Miền Bắc - Cầu nối đầu tư cho các khách hàng tinh hoa miền Bắc

Đất Xanh Miền Bắc tự tin mang The Privé tới tay các khách hàng tinh hoa

Việc Đất Xanh Miền Bắc chính thức trở thành Tổng đại lý chiến lược phát triển thị trường miền Bắc của The Privé đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khẳng định năng lực dẫn dắt thị trường và uy tín của đơn vị trong phân khúc bất động sản cao cấp. Đây là cơ hội để giới thượng lưu miền Bắc sở hữu một tài sản hiếm có tại TP.HCM – Nơi hội tụ cả giá trị an cư lẫn khả năng sinh lời bền vững.

Chia sẻ về sự kiện này, ông Vũ Cương Quyết – Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho biết:

"Từ những năm 2008 – 2010, làn sóng Nam tiến của nhà đầu tư miền Bắc đã bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt tập trung vào các dự án cao cấp, số lượng giới hạn tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Không khó lý giải vì sao các dự án điển hình như Phú Mỹ Hưng, Masteri Thảo Điền hay Vinhomes Central Park từng ghi nhận tới 40% giao dịch đến từ khách hàng miền Bắc.

Hiện nay, khi thị trường TP HCM đang phục hồi với rất nhiều dự án đẳng cấp được giới thiệu, Đất Xanh Miền Bắc tự hào tiếp tục đồng hành cùng giới đầu tư miền Bắc mang đến cơ hội sở hữu những tài sản giá trị bậc nhất ngay trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước".

Đất Xanh Miền Bắc là công ty thành viên trong hệ thống Tập đoàn Đất Xanh đã có hơn 15 năm kinh nghiệm tại thị trường phía Bắc với hàng loạt dự án thành công tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang… Từ những dự án tầm trung đến cao cấp, Đất Xanh Miền Bắc luôn cho thấy sự am hiểu thị trường cùng kinh nghiệm triển khai hiệu quả, đồng thời xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng khắp, mang đến cơ hội an cư lý tưởng và đầu tư thành công cho hàng trăm nghìn khách hàng.

Nhờ uy tín và năng lực đã được khẳng định, Đất Xanh Miền Bắc luôn được các chủ đầu tư lớn tin tưởng lựa chọn để triển khai nhiều dự án trọng điểm trải dài từ Bắc vào Nam.

Với The Privé, Đất Xanh Miền Bắc giữ vai trò Tổng đại lý chiến lược tại thị trường miền Bắc, trở thành cầu nối đáng tin cậy đưa một biểu tượng tích sản đẳng cấp đến tay giới tinh hoa khu vực.

Thông tin chi tiết liên hệ đơn vị phân phối: Đất Xanh Miền Bắc

