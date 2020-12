Đất Xanh Miền Trung liên tiếp trao sổ đỏ, sổ hồng đến tay khách hàng tại hàng loạt dự án

Một nghiên cứu của Vietnam Report cho thấy, giờ đây, yếu tố được người mua quan tâm nhất với một dự án chính là pháp lý rồi mới đến vị trí. Tuy nhiên, hoàn thiện pháp lý cho các dự án bất động sản chưa bao giờ đơn giản. Từ công đoạn giải tỏa, xin chấp nhận quy hoạch, giấy phép xây dựng cho đến ngày ra sổ đỏ là một quy trình tính bằng năm, đòi hỏi sự minh bạch, am hiểu về pháp lý cùng sự kiên nhẫn từ phía chủ đầu tư, nhà phát triển dự án.



Bàn giao sổ hồng nhà ở thấp tầng: Villa Regal One River và shophouse Lakeside Infinity

Vào 9/11, Đất Xanh Miền Trung tổ chức thành công lễ sang sổ hồng và bàn giao villa Regal One River. Đây là dự án đạt giải "Khu đô thị đáng sống nhất 2020", gồm dãy villa 100% mặt đường và ven sông Cổ Cò với kiến trúc, vật liệu xây dựng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, mang đến trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp quốc tế.

Villa Regal One River thuyết phục cư dân bằng vị trí chất lượng, kiến trúc hiện đại, sang trọng cùng SPEC (bảng vật liệu xây dựng) thượng hạng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Ngày 20/11, Đất Xanh Miền Trung tiếp tục bàn giao sổ hồng và nhà ở hơn 200 căn shophouse Lakeside Infinity. Thời điểm ra mắt, Lakeside Infinity đã mang đến một cú hích cho thị trường với loạt hàng trăm căn shophouse bề thế chuẩn châu Âu, sang trọng Tây Bắc Đà Nẵng.

Cuối tháng 11, Đất Xanh Miền Trung bàn giao sổ hồng 200 căn shophouse thuộc dự án Lakeside Infinity.

Bàn giao đất nền Tropical Palm và sổ đỏ One World Regency



Ngày 25/11, Đất Xanh Miền Trung làm lễ xác nhận bàn giao đất nền dự án Tropical Palm. Cũng trong quý 4, One World Regency - dự án khu đô thị tích hợp chuỗi tiện ích quốc tế đạt điều kiện công chứng chuyển nhượng sổ đỏ.

Tropical Palm, One World Regency cùng dự án khu biệt thự ven sông Regal One River tạo thành bộ ba dự án nổi bật của Đất Xanh Miền Trung ở Đông Nam Đà Nẵng, ven dòng sông chiến lược Cổ Cò, gần biển và các liên kết trọng điểm như tháp phức hợp BRG, tổ hợp FPT, sân golf quốc tế, có giá trị an cư và tiềm năng đầu tư hấp dẫn bậc nhất thị trường.

Sổ đỏ One World Regency, Tropical Palm là bằng chứng cho pháp lý mạnh mẽ của hai dự án.

Kế hoạch ra mắt loạt sản phẩm ấn tượng trong năm 2021 của Đất Xanh Miền Trung



Không chỉ liên tiếp hoàn thiện pháp lý các dự án, sang năm, Đất Xanh Miền Trung còn dự kiến liên tiếp ra mắt tới 25 dòng sản phẩm mới cung cấp cho thị trường, tiếp cận hàng loạt thị trường bên từ Quảng Bình, Thừa Thiên Huế tới Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên.

Các dự án mới sẽ mở rộng cả quy mô và chất lượng, với định hướng thành phố, đô thị thông minh, diện tích trên 100ha. Doanh nghiệp dự kiến cung cấp hàng nghìn sản phẩm, trải dài từ đất nền, nhà ở thấp tầng cao cấp đến chung cư, trung tâm thương mại, office-tel với định hướng tiên phong trong phong cách xây dựng, hiện đại, sang trọng và đột phá.

Tất cả sản phẩm của Đất Xanh Miền Trung tiên phong định nghĩa lại khái niệm nhà ở hạng sang tại Việt Nam. Vị trí ven sông, gần biển khan hiếm, bảng vật liệu xây dựng, nội thất từ các thương hiệu danh tiếng thế giới, quy trình thi công xây dựng khắt khe tiêu chuẩn quốc tế là những lý do tạo nên giá trị khác biệt của Đất Xanh Miền Trung, trở thành doanh nghiệp bất động sản hàng đầu khu vực.

