Dat Xanh Services Top 1 The Privé, tập trung phát triển đại lý khu vực miền Bắc

Dat Xanh Services - Top 1 phân phối The Privé giai đoạn 1

Ngay khi ra mắt, The Privé đã tạo dấu ấn mạnh mẽ và tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản cao cấp nhờ vị trí đắc địa - trung tâm "new downtown" của TP.HCM, thiết kế chuẩn quốc tế, không gian sống biệt lập cùng tiềm năng gia tăng giá trị bền vững. Giai đoạn 1, Chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường 1.027 căn hộ thuộc 4 tháp; riêng Dat Xanh Services nắm giữ vị trí Top 1 đơn vị phân phối dự án.

Dat Xanh Services được vinh danh Đại lý giao dịch xuất sắc nhất giai đoạn 1 The Privé

The Privé lập kỷ lục bán hàng khi "sold out" giai đoạn 1 chỉ sau 72 giờ mở bán, minh chứng rõ rệt sức hấp dẫn của dự án và hiệu quả vượt trội của Dat Xanh Services trong việc thúc đẩy giao dịch. Ở vai trò đại lý chiến lược, Dat Xanh Services tận dụng lợi thế hệ thống phân phối rộng khắp, giỏ hàng lớn nhất thị trường và khả năng vận hành linh hoạt để chuyển sức nóng thị trường thành kết quả giao dịch thực tế trong hoạt động mở bán xuyên đêm. Thành tích này vừa khẳng định chiến lược tiếp cận thị trường bài bản, vừa chứng tỏ năng lực bán hàng xuất sắc cùng uy tín vững chắc mà Dat Xanh Services đã xây dựng suốt 22 năm. Đồng thời, đây là bệ phóng để DXS vững tin mở rộng và nâng cao hiệu quả phân phối trong giai đoạn tiếp theo.

Mở rộng hợp tác đại lý chiến lược khu vực miền Bắc, tăng tốc chinh phục The Privé giai đoạn 2

Giai đoạn 2 của The Privé dự kiến tiếp tục ra mắt quỹ sản phẩm từ 4 phân khu đẹp nhất dự án, kỳ vọng tạo cú hích mới cho phân khúc bất động sản hạng sang nửa cuối 2025. Bám sát kế hoạch từ Chủ đầu tư, Dat Xanh Services đặt mục tiêu tiếp tục phân phối thành công, giữ vững vị thế Top 1 trong phase 2, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường.

Căn hộ mẫu The Privé – thiết kế đương đại kết hợp họa tiết Á Đông, thể hiện phong cách xa xỉ dành cho gia đình thành đạt.

Ông Trần Quốc Thịnh – Tổng Giám đốc Dat Xanh Services chia sẻ: "Việc Dat Xanh Services về đích Top 1 phân phối The Privé giai đoạn 1 đã khẳng định năng lực phân phối BĐS hạng sang của Dat Xanh Services và các đại lý trực thuộc. Đồng thời thể hiện sức mạnh, hiệu quả hợp tác của các đại lý khi hợp tác với Dat Xanh Services, mở ra bước đệm để chúng tôi vững tin tiến vào giai đoạn 2. Chúng tôi đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Song song đó, đội ngũ nhân sự tại hội sở cũng được tăng gấp 3 lần cả về số lượng lẫn chất lượng, sẵn sàng chinh phục The Privé giai đoạn mới với giỏ hàng lớn nhất thị trường".

Các đại lý đồng hành cùng Dat Xanh Services được hưởng quyền lợi vượt trội

Hoa hồng cao, phí lũy tiến tối đa, giúp tối đa hóa thu nhập.

Thanh toán nhanh chóng trong 24h: Nhanh gọn, minh bạch, đảm bảo dòng tiền liên tục cho đại lý.

Giỏ hàng lớn: Nguồn sản phẩm tinh hoa đa dạng từ đơn vị phân phối Top 1 giai đoạn 1 The Privé.

Hỗ trợ toàn diện: Nền tảng công nghệ bán hàng, công cụ marketing – truyền thông, quản trị minh bạch và đội ngũ chuyên nghiệp 24/7.

Hợp tác với DXS không chỉ mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn giúp đại lý nâng tầm uy tín, tối ưu hiệu suất phân phối, đồng thời đảm bảo sự an toàn và bền vững trong hợp tác.

The Privé – lợi thế cạnh tranh khác biệt

Thị trường bất động sản cao cấp ngày càng đòi hỏi những tiêu chuẩn sống khắt khe, và The Privé nổi bật nhờ sự kết hợp tinh tế giữa giá trị đầu tư bền vững và không gian sống thượng lưu đẳng cấp. Dự án tọa lạc vị trí chiến lược liền kề trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, kết nối nhanh chóng qua hầm Thủ Thiêm, tuyến metro số 2, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Vành đai 3, mở ra khả năng tiếp cận trung tâm và các khu đô thị vệ tinh một cách linh hoạt.

Chuỗi tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế, không gian sống biệt lập, ba mặt giáp sông, mang đến trải nghiệm thượng lưu khác biệt: vừa riêng tư – biệt lập, vừa chan hòa cùng thiên nhiên, khẳng định đẳng cấp sống tinh tế mà giới thượng lưu luôn tìm kiếm.

The Privé – Không gian sống biệt lập, sang trọng bậc nhất trung tâm TP Hồ Chí Minh với 3 mặt hướng sông đắt giá.

Nối tiếp thành công giai đoạn 1, Dat Xanh Services tiếp tục mở rộng hợp tác với các đại lý chiến lược, đặc biệt tại miền Bắc, giúp các đại lý tối ưu hiệu quả phân phối và đưa sản phẩm tinh hoa của The Privé đến gần hơn với khách hàng thượng lưu.

Liên hệ để trở thành đại lý phân phối chính thức The Privé – cùng Dat Xanh Services:

Mr. Toàn - Quản lý kinh doanh - Phát triển đại lý miền Bắc - 0898300666. Email: toanhp@datxanhservices.vn

Website: datxanhservices.vn