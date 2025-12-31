DATC trở thành chủ nợ mới của HAGL thay BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có văn bản gửi tới Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) liên quan đến việc chuyển nhượng trái phiếu HAGL năm 2016.

Theo đó, BIDV đã thực hiện bán toàn bộ trái phiếu HAGL năm 2016 – Trái phiếu nhóm A, mã trái phiếu HAGLBOND16.26 cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Kể từ ngày 29/12/2025, DAТС chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ đối với trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A từ BIDV và là trái chủ duy nhất của toàn bộ Trái phiếu nhóm A đang lưu hành.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, phía DATC cũng đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp phối hợp cập nhật thông tin để triển khai các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

DATC là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt với 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính, hoạt động trong lĩnh vực mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản tồn đọng (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).

Nói thêm về trái phiếu vừa được BIDV chuyển nhượng cho DATC, đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và áp dụng lãi suất thả nổi.

Giá trị phát hành là 6.596 tỷ đồng, mục đích phát hành là nhằm cơ cấu lại nợ. Đến ngày 30/6/2025, giá trị trái phiếu còn lại 3.876 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, HAGL đã công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc đảm bảo khoản vay cho công ty con.

Cụ thể, HAGL đã thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ 156,93 triệu cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Investment) để bảo đảm cho các nghĩa vụ tín dụng phát sinh từ khoản vay của doanh nghiệp này tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)- Chi nhánh Đắk Lắk.

Đồng thời, HAGL cũng thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Xuân Thắng- Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty, thay mặt và đại diện trong việc thương lượng, đàm phán các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm nêu trên và các văn bản khác liên quan.

Công ty P Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Investment) tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập từ tháng 10/2016, ngành nghề kinh doanh chính là các hoạt động dịch vụ trồng trọt. Trụ sở chính đặt tại 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cập nhật mới nhất ngày 18/11/2025, vốn điều lệ của HAGL Investment đang ở mức 1.685 tỷ đồng, trong đó HAGL đang góp 1.569,3 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 93,14% vốn điều lệ.

Cũng tại thời điểm này, Người đại diện theo pháp luật của HAGL Investment là bà Võ Thị Mỹ Hạnh- Giám đốc của công ty. Bà Hạnh cũng chính là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và Người được ủy quyền công bố thông tin của HAGL (theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025).

PV