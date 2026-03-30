Dấu chấm xanh trên iPhone bị vô hiệu hóa, hàng triệu người đối mặt nguy cơ bị quay lén

Từ phiên bản iOS 14 ra mắt năm 2020, người dùng iPhone đã quá quen thuộc với sự hiện diện của các dấu chấm màu cam hoặc xanh lá cây nhỏ gọn ở góc phải màn hình. Đây là chỉ báo quyền riêng tư thiết yếu, đóng vai trò như một rào chắn cảnh báo trực quan mỗi khi camera hoặc micro đang hoạt động. Thế nhưng, lớp bảo mật tưởng chừng vô hình nhưng cực kỳ hiệu quả này vừa chính thức bị Predator, một trong những phần mềm gián điệp nguy hiểm nhất thế giới, đánh sập hoàn toàn.

Theo báo cáo mới nhất từ chuyên trang BleepingComputer, công ty giám sát Intellexa có trụ sở tại châu Âu đã tiến hành một đợt nâng cấp lớn cho phần mềm gián điệp Predator. Giờ đây, mã độc này sở hữu khả năng che giấu hoàn toàn các chấm cảnh báo đặc trưng của Apple. Điều này đồng nghĩa với việc kẻ gian có thể thoải mái kích hoạt camera ghi hình và nghe lén thiết bị của nạn nhân mà không hề để lại bất kỳ dấu vết cảnh báo nào trên màn hình.

Khi tiến hành mổ xẻ các mẫu mã độc này, các chuyên gia bảo mật từ công ty quản lý thiết bị di động Jamf đã phát hiện ra một sự thật hết sức lo ngại. Thay vì mất công tìm kiếm các lỗ hổng mới trên hệ điều hành iOS, Predator lại tận dụng quyền truy cập sâu ở cấp độ nhân hệ thống mà nó đã chiếm đoạt từ trước. Từ đó, mã độc này can thiệp trực tiếp vào SpringBoard, ứng dụng quản lý giao diện màn hình chính cốt lõi của Apple. Bằng cách sử dụng một hàm đánh chặn đặc biệt, Predator sẽ chủ động chặn đứng mọi tín hiệu thay đổi từ cảm biến camera và micro ngay khi chúng vừa được kích hoạt, khiến giao diện người dùng của iPhone bị "mù" hoàn toàn trước các hoạt động quay lén.

Dù kỹ thuật tấn công tinh vi này đòi hỏi thiết bị phải bị bẻ khóa toàn diện từ trước và thường chỉ được sử dụng để nhắm đến các mục tiêu cấp cao như chính trị gia hay doanh nhân lớn, sự xuất hiện của nó vẫn là một lời cảnh tỉnh đắt giá. Điều này chứng minh rằng ngay cả một hệ sinh thái khép kín và nổi tiếng an toàn như iOS cũng không bao giờ là bất khả xâm phạm.

Để tự vệ trước những bóng ma kỹ thuật số đang ngày càng tiến hóa như Predator, người dùng phổ thông cần chủ động thiết lập các chốt chặn bảo mật cơ bản cho thiết bị. Bước quan trọng nhất là phải luôn cập nhật hệ điều hành iOS lên phiên bản mới nhất để thiết bị kịp thời vá lại những kẽ hở bảo mật đã cũ. Bên cạnh đó, các chuyên gia công nghệ cũng đặc biệt khuyến cáo người dùng nên tập thói quen khởi động lại iPhone ít nhất một lần mỗi tuần nhằm cắt đứt các tiến trình gián điệp có thể đang âm thầm chạy ngầm. Ngoài ra, dù nền tảng iOS không có các phần mềm diệt virus truyền thống, bạn vẫn có thể tận dụng các ứng dụng rà soát chuyên sâu như iVerify Basics hoặc kết nối điện thoại với máy Mac có cài đặt phần mềm bảo mật để kiểm tra an toàn định kỳ.