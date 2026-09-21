Đau đầu với Tóc Tiên

Tối 20/9, 5 ca khúc được giới thiệu để khán giả tham gia bình chọn, lựa chọn bài hát dành cho Tóc Tiên tại đêm Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026, diễn ra ngày 14/11/2026 ở Bangkok, Thái Lan, đã chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số. Ngay sau khi ra mắt, loạt ca khúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và người hâm mộ, mở ra cuộc lựa chọn ca khúc đại diện cho nữ ca sĩ tại sân chơi âm nhạc quốc tế.

5 ca khúc được giới thiệu để khán giả tham gia bình chọn, lựa chọn bài hát dành cho Tóc Tiên tại đêm Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 đã hính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số

Từ chủ đề Vietnamese Women, 5 ca khúc trong dự án đến những màu sắc âm nhạc và góc nhìn khác nhau về người phụ nữ Việt Nam. A To A của VIZA, do Producer DUY VŨ và Topliner BÁ VƯƠNG thực hiện, bắt đầu câu chuyện từ hình tượng người mẹ, lời ru và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Ca khúc khai thác chất liệu cội nguồn, bản sắc và sự kết nối giữa truyền thống với hiện tại.

Ca khúc A To A do Producer DUY VŨ và Topliner BÁ VƯƠNG thực hiện,

Em Tiên của S•HUBE, với phần sản xuất của Producer DUONGK và HAROSÉ. Điểm nhấn đáng chú ý trong bản phối là tiếng sáo trúc cùng phần dàn đá được phối khí lại từ giai điệu quen thuộc của dân ca Bắc Bộ Qua Cầu Gió Bay. Bài hát truyền tải tinh thần tự do, kiên cường và niềm tự hào về bản sắc cá nhân, thể hiện hình ảnh người phụ nữ làm chủ chính mình. Ca khúc không chỉ nhấn mạnh sự tự tin trong cách thể hiện bản thân mà còn gợi mở tinh thần chủ động lựa chọn hướng đi riêng. Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại giúp Em Tiên mang đến một góc nhìn mới mẻ về người phụ nữ Việt Nam, vừa gắn với những giá trị văn hóa quen thuộc, vừa hướng đến tinh thần năng động và tự tin trong đời sống hiện đại.

Em Tiên với phần sản xuất của Producer DUONGK và HAROSÉ

Khó Gì? của HIGHLUA, do Producer THOBEAT và Topliner ROSS NETTY thực hiện, mang màu sắc Pop đương đại kết hợp World Music và Folk Fusion. Tiếng đàn nguyệt hòa cùng âm thanh điện tử hiện đại tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Ca khúc khai thác chất liệu lịch sử, gợi nhắc hình tượng Hai Bà Trưng, Bà Triệu, qua đó tôn vinh tinh thần kiên cường, lòng dũng cảm và nội lực của người phụ nữ Việt Nam.

Khó Gì? của HIGHLUA, do Producer THOBEAT và Topliner ROSS NETTY

Love Always Wins của TINLE, kết hợp cùng Songwriter JIN, mang màu sắc Pop/Dance kết hợp Electronic. Nhịp điệu dồn dập, giai điệu bắt tai và phần hook mang hơi hướng EDM/Pop tạo nên không khí sôi động. Cấu trúc bài hát có sự chuyển đổi giữa những đoạn tự sự nhẹ nhàng và điệp khúc bùng nổ. Về nội dung, ca khúc khai thác hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ nhưng vẫn dám yêu, sống trọn vẹn với cảm xúc và giữ niềm tin vào tình yêu.

Love Always Wins của TINLE, kết hợp cùng Songwriter JIN

Follow Me của M1 MUSIC, do Producer GUSTAV thực hiện, mang phong cách Dance-Pop kết hợp nhạc điện tử hiện đại. Tiết tấu mạnh mẽ, dồn dập cùng giai điệu bắt tai tạo nguồn năng lượng phù hợp với sân khấu trình diễn. Ca khúc hướng đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin, chủ động và sẵn sàng làm chủ không gian biểu diễn. Sự đa dạng trong chất liệu âm nhạc và cách khai thác chủ đề giúp 5 bài hát mang đến những lát cắt riêng về người phụ nữ Việt Nam trong Thanh Âm Việt Nam.

Follow Me của M1 MUSIC, do Producer GUSTAV thực hiện

Sau khi EP gồm 5 ca khúc thuộc dự án Thanh Âm Việt Nam chính thức phát hành, khán giả nhanh chóng dành sự quan tâm cho những lựa chọn âm nhạc được giới thiệu dành cho Tóc Tiên tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đánh giá tích cực về sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc, cách khai thác chất liệu văn hóa và định hướng đưa âm nhạc Việt Nam đến sân khấu quốc tế. Mỗi bài hát mang một câu chuyện riêng, khiến cuộc bình chọn trở nên đáng chú ý khi không dễ xác định lựa chọn phù hợp nhất.

Với A To A, khán giả dành lời khen cho phần ca từ giàu ý nghĩa, khai thác hình tượng người mẹ, lời ru và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Cách kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian với hướng sản xuất hiện đại được đánh giá là phù hợp để kết nối bản sắc Việt Nam với khán giả quốc tế. Việc sử dụng song ngữ Anh Việt cũng được chú ý, khi tạo điều kiện để thông điệp bài hát được truyền tải rộng rãi hơn.

Nhiều lời khen ngợi dành cho 5 bài hát vừa ra mắt của Tóc Tiên

Em Tiên nhận được sự quan tâm nhờ giai điệu bắt tai và cách kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với nhạc cụ dân tộc. Tiếng sáo trúc cùng phần dàn đá được phối khí lại từ giai điệu Qua Cầu Gió Bay tạo điểm nhấn riêng, trong khi ca từ tôn vinh hình ảnh người phụ nữ tự do, tự tin và làm chủ bản thân. Nhiều khán giả đánh giá đây là hướng khai thác chất liệu văn hóa đáng chú ý.

Tương tự, Khó Gì? gây ấn tượng với sự giao thoa giữa âm nhạc đương đại và âm sắc truyền thống, đặc biệt qua tiếng đàn nguyệt. Ca khúc còn khai thác những chất liệu lịch sử gắn với hình tượng Hai Bà Trưng, Bà Triệu, kết hợp lời ca tiếng Anh, tạo thêm góc tiếp cận cho câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam.

Trong khi đó, Love Always Wins mang màu sắc khác biệt khi tập trung vào tình yêu, cảm xúc và sự trưởng thành. Chất giọng Tóc Tiên kết hợp cùng phong cách Pop/Dance hiện đại được nhận xét là gần gũi với hình ảnh âm nhạc quen thuộc của nữ ca sĩ, đồng thời tạo nên một hướng thể hiện giàu cảm xúc.

Follow Me tiếp tục phát huy màu sắc Dance-Pop và Electronic hiện đại, gắn với tinh thần tự tin, năng động, làm chủ sân khấu. Tổng thể, phản ứng tích cực của khán giả cho thấy sức hút đến từ sự đa dạng của cả 5 ca khúc. Chính những khác biệt trong màu sắc, thông điệp và cách sản xuất khiến việc lựa chọn bài hát dành cho Tóc Tiên trở thành quyết định không dễ dàng.

Sự quan tâm dành cho EP được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trước Đêm Tuyển chọn Quốc gia Thanh Âm Việt Nam - The Sound Of Vietnam, diễn ra và phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào ngày 3/10/2026. Tại đây, cả 5 ca khúc sẽ được trình diễn để tìm ra lựa chọn đồng hành cùng Tóc Tiên tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Kết quả được xác định theo cơ chế 50% điểm từ Hội đồng chuyên môn/Ban Giám khảo và 50% bình chọn của khán giả.

5 bài hát sẽ được Tóc Tiên biểu diễn tại đêm tuyển chọn được phát sóng trực tiếp vào ngày 3/10 tới đây

Sau đêm tuyển chọn, ca khúc chiến thắng sẽ tiếp tục được hoàn thiện về âm nhạc, hình ảnh, dàn dựng sân khấu và kỹ thuật biểu diễn trong hơn một tháng, trước khi Tóc Tiên bước lên sân khấu quốc tế tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 14/11/2026. Việc có nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau khiến cuộc bình chọn nhận được sự chú ý, đồng thời đặt khán giả trước bài toán lựa chọn ca khúc phù hợp với định hướng nghệ thuật và khả năng trình diễn của nữ ca sĩ khi mang ra quốc tế. Hiện tại, cả 5 ca khúc trong dự án lần này của Tóc Tiên vẫn đang được nhiều khán giả tìm nghe và bàn luận sôi nổi.

Ảnh: FBNV/ cap màn hình