Đấu giá đất Hà Đông, Hà Nội: Nhà đầu tư mang đồ ăn, sẵn sàng canh xuyên đêm

Sáng 19/10, tại hội trường Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội (số 7 Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông) diễn ra phiên đấu giá 27 lô đất tại Hà Đông. Từ 7h30, nhiều nhà đầu tư đã có mặt để làm thủ tục tham gia phiên đấu giá.

Nhiều nhà đầu tư có mặt từ sớm để tham gia đấu giá. (Ảnh: Châu Anh).

8h, ban tổ chức bắt đầu mở bàn đăng ký, được biết trong phiên đấu giá hôm nay có 212 người đủ điều kiện tham gia.

Theo quan sát của PV Báo điện tử VTC News , nhiều nhà đầu tư đã cẩn thận chuẩn nhiều đồ ăn, nước uống để sẵn sàng cho phiên đấu giá kéo dài đến tối muộn.

Một nhà đầu tư chia sẻ, chị xác định sẽ đấu đến đêm, nên mang sẵn đồ ăn để có sức "chiến đấu". Nhà đầu tư này cũng cho biết, có những lô đất sẽ đấu giá tới 11 phiên nên khả năng kéo dài đến đêm muộn là có thể xảy ra.

Nhiều nhà đầu tư chuẩn bị sẵn đồ ăn để tham gia phiên đấu giá có thể kéo dài đến đêm. (Ảnh: Châu Anh).

" Trong quá trình đấu giá, nhà đầu tư không được ra bên ngoài, nên đã xác định đấu đến cùng thì phải chuẩn bị trước ", nhà đầu tư này chia sẻ.

Anh Thanh Hải, một nhà đầu tư tham gia đấu giá cho biết, trong phiên đấu giá hôm nay, anh tham gia đấu 10 lô, mỗi lô cọc khoảng 300 triệu đồng. Anh Hải dự đoán phiên đấu giá đất hôm nay sẽ khó có thể sốt nóng như phiên đấu giá đất tại Hoài Đức và Thanh Oai, bởi lẽ thực tế giá khởi điểm khá cao.

Nhà đầu tư làm thủ tục để vào trong hội trường đấu giá. (Ảnh: Châu Anh).

" Giá công bố là khoảng 30 triệu đồng/m2, nhưng điều kiện để trúng đấu giá là phải đấu liên tục 5 phiên. Bước giá mỗi lần là 10 triệu đồng/m2. Điều đó có nghĩa là lô có diện tích nhỏ nhất là 60m2, mỗi bước giá trả sẽ là 600 triệu đồng. Số tiền trả cho mỗi bước giá quá lớn để các nhà đầu tư dám đẩy lên cao ", anh Hải nhận xét.

Cũng theo anh Hải, các nhà đầu tư tham gia các phiên đấu giá hiện tại với tâm lý may rủi là chính. Nếu lô trúng đấu giá có ít hồ sơ, trúng được giá thấp hơn thị trường thì có thể bán chênh được vài trăm triệu. Nhưng đa số giá trúng nhiều phiên đấu giá gần đây toàn là giá sát với thị trường, nên nhà đầu tư cũng không có nhiều cơ hội để đẩy chênh.

Bên trong hội trường sẵn sàng cho phiên đấu giá. (Ảnh: Châu Anh).

Anh Hải dẫn chứng, đợt đấu giá đất tại Quốc Oai vừa qua, anh đấu giá 4 lô, trong đó trúng 3 lô, 2 lô anh bán được chênh 200 triệu, còn 1 lô góc, vị trí đẹp, có vỉa hè nhưng ít hồ sơ tham gia đấu nên anh trúng được giá 44 triệu đồng/m2. Trong khi giá đất thổ cư xung quanh của người dân xấu hơn, không có vỉa hè cũng dao động từ 45 - 50 triệu đồng/m2. Lô này anh bán chênh được 500 triệu đồng.

" Những nhà đầu tư tham gia đấu giá đất như tôi giờ đều chủ yếu phụ thuộc vào may rủi vì giá không đẩy lên cao được, vì vậy khó tạo sóng, chủ yếu là ăn may đấu được lô đất rẻ hơn thị trường thì bán chênh được chút ", anh Hải chia sẻ.

Giống anh Hải, anh Tuấn - một nhà đầu tư đất đấu giá khác dự báo, phiên đấu giá đất hôm nay không thể sốt được bởi 2 lý do. Thứ nhất do các lô đất đấu giá trong phiên hôm nay là những lô còn tồn trong các phiên đấu giá mấy năm trước đây. Thứ hai, do bước giá 10 triệu đồng/m2 cho 1 lần đấu nên các nhà đầu tư sẽ không thể mạnh tay đấu được.

Theo các nhà đầu tư, phiên đấu giá hôm nay sẽ khó sốt nóng. (Ảnh: Châu Anh).

" Trước đây, mỗi bước giá là 2 triệu đồng/m2, nhà đầu tư có thể "phóng tay" trả, nhưng hiện tại bước giá 10 triệu đồng/m2, nhà đầu tư sẽ chỉ đấu ở mức giá sát với thị trường, còn không thể đấu cao được với bước giá lớn như vậy. Do đó, rất khó để có thể sốt nóng ", anh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo anh Tuấn, các lô trúng đấu giá hôm nay sẽ chỉ dao động khoảng 80- - 120 triệu đồng/m2, khó có thể cao hơn mức này.

Tuy phiên đấu giá hôm nay được dự báo không quá căng thẳng, nhưng giới đầu tư vẫn cho là có khả năng sẽ kéo dài đến tối muộn do có những lô đất đấu tới 11 phiên.

Địa điểm tổ chức đấu giá đất Hà Đông đóng kín cửa, nhà đầu tư cũng bị thu điện thoại để đảm bảo phiên đấu giá diễn ra công bằng, minh bạch. (Ảnh: Châu Anh)

27 thửa đất tại Hà Đông được đấu giá hôm nay nằm ở các vị trí: Khu xứ đồng Hạ Khâu, khu Đống Đanh - Đồng Cộc, khu Đồng Bo - Đồng Chúc - Cửa Cầu - Đồng Men (khu B, phường Phú Lương); khu Sau Chùa (ký hiệu X8, phường Yên Nghĩa); khu Dược (ký hiệu X7, phường Dương Nội), quận Hà Đông.

Các thửa đất này có diện tích từ 48 đến 72,1 m2/thửa với giá khởi điểm từ 22,8 đến 32,2 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.