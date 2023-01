Đấu giá những củ sâm Ngọc Linh chất lượng nhất

Từ ngày 6 đến ngày 8-2, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần thứ 2.

Đáng chú ý, tại phiên chợ sâm Ngọc Linh lần này, UBND huyện Tu Mơ Rông sẽ tổ chức Hội thi sâm Ngọc Linh. Hội thi là cơ hội để người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia cuộc thi tuyển chọn những củ sâm to, đẹp do chính tay họ vun trồng. Ban Tổ chức sẽ chọn ra củ sâm to, đẹp, chất lượng nhất để trao giải.

Khách hàng lựa sản phẩm sâm Ngọc Linh củ tại phiên chợ năm 2022

Ngoài ra, người tham gia cuộc thi có thể bán đấu giá những củ sâm chất lượng này cho khách hàng với giá cao. Những củ sâm to, đẹp thường được chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật nên những người thắng cuộc cũng sẽ được mời để hướng dẫn cho người dân quy trình trồng sâm đạt củ to, đẹp, chất lượng.



Tại phiên chợ lần này, huyện Tu Mơ Rông tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc sâm Ngọc Linh. Người dân, tổ chức muốn tham gia phiên chợ phải có giấy chứng nhận nguồn gốc, vùng trồng rõ ràng, giấy mua bán sâm được địa phương xác nhận.

Ban tổ chức tiếp tục trưng bày các loại củ có vẻ bên ngoài hao hao giống Sâm Ngọc linh nhưng không phải là Sâm Ngọc linh để người dân đến tham gia phiên chợ phân biệt.

Sâm Ngọc Linh, quốc bảo của Việt Nam

Nếu khách hàng chưa an tâm về chất lượng thì có thể yêu cầu Tổ kiểm định sâm là các chuyên gia có kinh nghiệm do huyện thành lập và lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, đánh giá.



Đặc biệt hơn, lần này, huyện thuê sẵn máy kiểm định chất lượng đặt tại phiên chợ để tổ chức xét nghiệm sâm ngay tại chỗ nếu khách có yêu cầu. Việc xét nghiệm bằng máy này sẽ cho ra kết quả ngay, tuyệt đối chính xác. Chi phí xét nghiệm bằng máy sẽ do người mua và người bán thỏa thuận.

"Từ quy trình kiểm soát chặt chẽ nêu trên, huyện tự tin khẳng định muốn mua đúng sâm thật, du khách cứ đến phiên chợ sâm lần 2 do huyện tổ chức" – ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông nói.

Phiên chợ sâm Ngọc Linh năm 2022 thu về trên 30 tỉ đồng

Cũng tại phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần này, Huyện Tu Mơ Rông còn tổ chức các hoạt động khác như: Giải bóng đá mini giao hữu tranh cúp sâm K5 Ngọc Linh; Hội thảo liên kết về phát triển du lịch huyện Tu Mơ Rông năm 2023; Lễ khai mạc phiên chợ Sâm Ngọc linh, các dược liệu khác gắn với du lịch huyện Tu Mơ Rông; chương trình chấp cánh ước mơ cho thanh thiếu niên Tu Mơ Rông; liên hoan ẩm thực đồng bào dân tộc Xơ Đăng, huyện Tu Mơ Rông…



Năm 2022, UBND huyện Tu Mơ Rông lần đầu tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh giúp người trồng bán được 30 tỉ đồng tiền củ sâm và các sản phẩm khác.