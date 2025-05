Dấu hiệu khoa học của một ngôi nhà tốt

Cửa chính sạch sẽ và gọn gàng

Nhà cũ hay nhà mới đều cần sạch sẽ và ngăn nắp, khô ráo, không bị ẩm mốc. Nhà có những đặc điểm này là dấu hiệu tốt. Ở một nơi như vậy, sức khỏe sẽ tốt, có sức để phấn đấu học tập và làm việc.

Đặc biệt, cửa chính là nơi đón nhận không khí cũng như ánh sáng tự nhiên. Các chuyên gia phong thủy và tâm lý học môi trường cho rằng, lối vào gọn gàng và sạch sẽ giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác chào đón.

Không gian lối vào ngăn nắp cũng sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà, làm giảm nguy cơ mắc bệnh về hô hấp.

Nhà thoáng gió, tràn ngập ánh sáng

Ngôi nhà cần có sự thông thoáng và đầy đủ ánh sáng. Nếu vào nhà thấy sáng sủa, các phòng tràn ngập ánh sáng thì sẽ mang lại cảm giác dễ chịu. Không chỉ vậy, nhà thoáng gió và nhiều ánh sáng cũng tốt cho sức khỏe, giúp căn bằng âm dương.

Nhà sáng sủa, các phòng tràn ngập ánh sáng sẽ mang lại cảm giác dễ chịu. Ảnh minh họa

Cây cối trong nhà ngày càng xanh tốt

Cây xanh trong nhà sẽ giúp thanh lọc không khí, làm giảm căng thẳng và tăng khả năng tập trung. Nếu môi trường sống có cây cối phát triển tốt thì đồng nghĩa với không gian trong lành, mức độ ô nhiễm thấp, độ ẩm cân bằng, qua đó đem đến tác động tích cực tới sức khỏe và tinh thần của chủ nhà.

Cây khô héo có thể hồi sinh

Việc cây cối trong nhà có thể hồi sinh, nảy lộc và ra hoa cho thấy điều kiện sống tốt, gồm cả ánh sáng, độ ẩm thích hợp và sự chăm sóc chu đáo. Điều này thể hiện thói quen sống lành mạnh và sự kiên trì của chủ nhà. Đây chính là 2 yếu tố quan trọng để đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Chim chóc đến đậu làm tổ

Chim và côn trùng như ong thường sẽ chọn những nơi có môi trường an toàn, thuận lợi để sinh sống. Nếu chim, ong làm tổ trong khu vực nhà ở thì có thể là dấu hiệu của một hệ sinh thái cân bằng và không khí trong lành, ít ô nhiễm

Ngoài ra, từ xa xưa, người ta tin rằng "Đất lành chim đậu", các loài chim thường tim nơi đất lành để làm tổ. Vì vậy, theo quan niệm, nhà nào có các loài như dơi, chim én hay ong… đến làm tổ thì đó là dấu hiệu cho thấy nhà có phong thủy tốt.

Người xưa cho rằng chim chóc là món quà trời ban, là dương khí, cũng là may mắn. Nếu trong nhà có những con vật này thì sẽ vượng đường con cái, gia đình bình an và gặp nhiều may mắn…

Thú cưng khỏe mạnh, hiền hòa

Nếu bạn nuôi thú cưng thì hãy quan sát tình trạng của chúng. Nếu thù cưng khỏe mạnh, ngày càng đáng yêu thì đó là tín hiệu cho thấy gia đình bạn đang hạnh phúc và hòa thuận. Nuôi thú cưng cũng giúp giảm hormone căng thẳng (cortisol) và làm tăng hormone hạnh phúc (oxytocin) cho con người.

Nhà không có mùi lạ

Chất lượng không khí bên trong nhà ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Nếu ngôi nhà không có mùi khó chịu thì thường có hệ thống thông gió tốt, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, tạo cảm giác dễ chịu cho người sinh sống. Điều này cũng cho thấy sự chăm sóc tỉ mỉ của chủ nhà đối với không gian sống.

Chất lượng không khí ở trong nhà ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Ảnh minh họa: Aboluowang

Các thành viên đều khỏe mạnh, vui vẻ khi vào ở

Sau khi vào ở, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 3 năm, nếu người trong nhà sống khỏe mạnh, sinh con, thi cử đỗ đạt, quan hệ kết giao phát triển rộng, ngoài ra còn có tài chính vững vàng, chăn nuôi trồng trọt thuận lợi… thì đây chính là tín hiệu tốt, cho thấy căn nhà có phong thủy đẹp, phù hợp với chủ nhà.

Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy mọi việc thuận lợi hơn khi chuyển vào nhà mới thì cũng có thể là do từ trường trong nhà rất tốt. Khái niệm từ trường thực ra là năng lượng của không gian sống, ảnh hưởng tới vận khí của các thành viên trong gia đình. Trên thực tế, nhiều người đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt khi sinh sống trong một ngôi nhà có trường khí mạnh mẽ.

Giấc ngủ ngon, mơ đẹp

Giấc ngủ là yếu tố quan trọng phản ánh chất lượng cuộc sống. Những gia đình có chất lượng giấc ngủ tốt thường sẽ có bầu không khí hài hòa, các thành viên luôn có trạng thái tinh thần tốt, ban ngày vui vẻ, còn ban đêm yên tĩnh.

Nếu mỗi đêm bạn ngủ ngon và không bị gián đoạn, sáng dậy cẩm thấy tinh thần sảng khoái thì chứng tỏ trường khí trong nhà đang rất tốt.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo