Dấu hỏi cho số phận các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hòa

Cuối tháng 2/2024, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT và 3 cán bộ của Tập đoàn Phúc Sơn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đến ngày 5/5, Cơ quan Công an đã khởi tố tổng cộng 23 bị can. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.