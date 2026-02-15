Đầu năm Bính Ngọ: Giữ tiền mặt, mua vàng hay xuống tiền bất động sản?

Bước vào năm 2026, lựa chọn giữa giữ tiền mặt, mua vàng hay đầu tư vào bất động sản càng trở nên khó khăn khi mỗi kênh tài sản có những lợi thế và thách thức riêng. Thanh khoản, lợi suất, rủi ro và chu kỳ thị trường là những nhân tố chi phối quyết định phân bổ tài sản của nhiều người.

Với nhiều người Việt, tiền gửi ngân hàng vẫn là nền tảng đầu tư thận trọng. Trong bối cảnh lãi suất huy động có điều chỉnh tăng nhẹ trong thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại niêm yết mức lãi suất tiết kiệm không còn quá thấp như vài năm trước.

Các biểu lãi suất kỳ hạn trung và dài hạn tại một số ngân hàng hiện dao động trong khoảng 5,5-6,5%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng, thậm chí có một số chương trình tiếp thị tại ngân hàng tư nhân có thể lên tới khoảng 7-8%/năm ở các kỳ hạn dài hơn và khi gửi trực tuyến.

Mức lợi suất này tuy không quá lớn, nhưng so với việc giữ tiền mặt trong tài khoản không kỳ hạn gần như không sinh lãi, nó giúp người gửi hạn chế bớt ảnh hưởng của lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm hiện tại vẫn chưa phải mức hấp dẫn để kỳ vọng lợi nhuận cao trong ngắn hạn.

Một phần tiền gửi tiết kiệm phù hợp với nhóm ưu tiên bảo toàn vốn và duy trì tính thanh khoản, đặc biệt khi các kênh rủi ro cao hơn như cổ phiếu hay crypto không phải lúc nào cũng phù hợp với nhà đầu tư cá nhân.

Trong khi đó, vàng tiếp tục là kênh được người Việt quan tâm, đặc biệt khi giá trong nước liên tục điều chỉnh lên mức cao hơn nhiều so với thế giới. Giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu kinh doanh lớn đang dao động quanh 176-179 triệu đồng/lượng (có thể thay đổi theo phiên giao dịch). Giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng dao động trong mức tương tự.

Một lượng lớn nhu cầu vàng đến từ nhà đầu tư cá nhân xem đây là nơi “giữ giá” khi tiền đồng mất giá hoặc khi lãi suất thực thấp hơn kỳ vọng. Vàng có tính thanh khoản cao và nhu cầu tiêu dùng văn hóa, tặng quà, truyền thống cũng tạo ra lực mua ổn định.

Tuy vậy, biến động giá mạnh trên thị trường quốc tế và khoảng cách giữa giá trong nước và quốc tế đôi khi khiến nhà đầu tư mua ở vùng đỉnh chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Điều này đặt ra câu hỏi về việc sử dụng vàng như công cụ đầu tư dài hạn hay chỉ là phòng vệ tài sản.

Bên cạnh hai lựa chọn trên, bất động sản vẫn là kênh được nhiều người nhắc tới khi nói về tích lũy tài sản ở Việt Nam. Sau một thời gian trầm lắng kéo dài từ năm 2023, thị trường bất động sản đang cho thấy dấu hiệu phục hồi, tuy không đồng đều. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, nguồn cung căn hộ tiếp tục gia tăng, đặc biệt với các dự án chung cư mới ở khu vực ven đô hoặc vùng phát triển đô thị. Dự báo trong năm có thể có khoảng hơn 30.000 căn hộ mới được chào bán, tạo áp lực cạnh tranh về giá và thanh khoản cho sản phẩm nhà ở.

Ở một số khu vực trung tâm hoặc gần các tuyến hạ tầng giao thông trọng điểm, bất động sản vẫn giữ được vị thế hấp dẫn. Tuy nhiên, với tỷ lệ đòn bẩy tài chính ngày càng cao và lãi suất vay mua nhà vẫn ở mức khá, không phải nhà đầu tư nào cũng dễ tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Ngoài ra, thanh khoản của thị trường này đang có dấu hiệu chững lại, nên nhà đầu tư cũng cần phải cân nhắc.

Khi đánh giá ba kênh này song song, mỗi lựa chọn có một vai trò khác nhau trong bức tranh tài sản: tiền gửi ngân hàng mang lại sự ổn định và bảo toàn vốn; vàng đóng vai trò phòng thủ trước biến động và lạm phát; các tài sản như bất động sản có thể mang lại lợi suất cao hơn trong dài hạn nhưng đòi hỏi nhiều vốn và thời gian. Không có kênh nào hoàn hảo cho tất cả mọi người, và quyết định phân bổ phụ thuộc nhiều vào mục tiêu tài chính, vòng đời tài sản và mức độ chấp nhận rủi ro của từng người.

Với nhà đầu tư cá nhân, một chiến lược đa dạng hóa, chia tỷ trọng vốn giữa tiền gửi, tài sản vật chất như vàng và dòng tài sản dài hạn như bất động sản có thể giúp ứng phó tốt hơn với biến động thị trường. Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi không cao, vàng lên ngưỡng giá kỷ lục và nguồn cung nhà ở dồi dào ở một số thành phố, việc cân nhắc kỹ lưỡng từng kênh trước khi giải ngân là điều cần thiết hơn bao giờ hết.