Theo các nguồn thạo tin, đây là một bước chuyển đáng chú ý so với vài tuần trước, khi các ngân hàng còn ngần ngại xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến dầu Nga do lo ngại không xác minh được chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, sau khi các lệnh cấm mới của Mỹ chính thức có hiệu lực từ thứ Sáu tuần trước, các ngân hàng và nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã thiết lập cơ chế tuân thủ mới để phục vụ các yêu cầu thanh toán.

Các giao dịch hiện có thể được thanh toán bằng đồng dirham của UAE hoặc nhân dân tệ Trung Quốc, một dấu hiệu cho thấy các bên đang cố gắng tránh xa đồng USD để hạn chế rủi ro từ các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Ngoài ra, các ngân hàng và nhà máy lọc dầu Ấn Độ cũng đang tăng cường quy trình xác minh, từ việc kiểm tra nguồn gốc khai thác dầu, lịch sử tàu vận chuyển, cho đến việc truy vết các hoạt động chuyển tải giữa tàu với tàu (ship-to-ship transfers) từng liên quan đến các công ty bị cấm vận.

Trước khi các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Rosneft, Lukoil, và trước đó là Gazprom Neft và Surgutneftegas được áp dụng, phần lớn các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã tạm ngưng đặt mua dầu Nga cho kỳ giao hàng tháng 12. Điều này đã làm gián đoạn một chuỗi hoạt động thương mại từng phát triển mạnh kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, thời điểm Ấn Độ vươn lên thành khách hàng lớn nhất thế giới của dầu Nga qua đường biển.

Tuy vậy, sức hấp dẫn từ giá dầu Urals giảm sâu vẫn rất lớn. Hiện tại, loại dầu chủ lực của Nga đang được giảm giá tới 7 USD/thùng so với giá tham chiếu từ dầu Brent, gần gấp đôi mức chiết khấu trước đó (chỉ khoảng 3 USD). Điều này tạo thêm động lực cho các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, vốn nhạy cảm về giá, cân nhắc nối lại giao dịch, miễn là đáp ứng yêu cầu tuân thủ.

Nhìn chung, rủi ro vẫn còn. Các nguồn tin cho biết các nhà máy lọc dầu rất thận trọng, bởi nếu vô tình nhận hàng từ nguồn bị cấm, họ có thể bị đóng băng khoản thanh toán, chịu kiện tụng, hoặc trúng đòn trừng phạt thứ cấp từ Mỹ.